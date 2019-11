Robaron a pasajera en accidente de articulado que se partió en dos

"El paramédico me dijo que fueron como 38 segundos en los que estuve inconsciente", cuenta Josefina Caicedo, una de las personas heridas el pasado martes 29 de octubre.



Ese día, a las 8:20 de la mañana en la estación Alquería, dos buses de TransMilenio tuvieron un choque tan fuerte que el articulado que recibió el impacto se partió en dos.



Josefina Caicedo recuerda que viajaba en la ruta G 47 con un bebé de 14 meses en los brazos. Se dirigía hacia la casa de su hijo, donde iba pasar la mañana cuidando a sus otros nietos. Iba sentada porque el bus venía muy solo. Entonces sintió el choque. "En ese momento, yo agarré al niño y no me pude cubrir bien, eso fue lo que hizo que me golpeara peor", cuenta Josefina.

Pasó más de medio minuto inconsciente. Cuando se despertó lo primero que hizo fue preguntar por su nieto. "Ay, yo vengo con un bebé, ¿dónde está mi bebé?", le preguntó a las personas que la estaban atendiendo.



Sin embargo, un auxiliar de Policía le mostró de inmediato que tenía al niño en sus brazos. "¿Este es el bebé?", le preguntó el joven. "Sí", respondió Josefina. "Por favor no me lo dejen perder que ese niño es mío". Enseguida, le pidieron un número de teléfono para llamar a sus familiares y que se hicieran cargo del bebé.



Lo siguiente que Josefina recuerda es que tenía un cuello ortopédico y estaba inmovilizada sobre una camilla. Cuando fue a mover un brazo le dijeron que era mejor que se estuviera quieta, porque había vidrios por todas partes y podía cortarse.



La cabeza le estaba sangrando. Tenía moretones en la espalda y múltiples golpes en todo el cuerpo. Aunque ella insistió en que la llevaran al Hospital de la Policía, pues pensionada de esa institución, las autoridades la trasladaron al Centro Policlínico del Olaya, que es el lugar que cubre el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito.



Cuando llegaron al policlínico los doctores los valoraron a ella y a su nieto, que no sufrió mayores complicaciones. Solo tuvo un golpe en la cabeza que le dejó un "chichón", pero eso era todo.



En cambio ella estaba adolorida. Sentía mareo cuando se paraba de la camilla y le dolía mucho la cabeza. El diagnóstico incluyó un trauma craneoencefálico leve, una herida profunda en el cuero cabelludo y una serie de contusiones en el pecho y la espalda.



El personal médico tuvo que hacerle una sutura de seis puntos en la herida de la cabeza. Además, le recetaron analgésicos para que pudiera dormir un poco más tranquila. Finalmente, le dieron de alta a las siete y media de la noche.

Problemas en la atención

"A mí nadie me pidió el número telefónico para preguntarme al menos cómo había seguido", dice Josefina, que además se queja de la poca gestión que ha hecho la empresa TransMilenio para reparar los daños causados por el accidente.



Según ella, los medicamentos que le recetaron en el Policlínico del Olaya no se los daban en el mismo lugar. Le dijeron que debe reclamarlos en el norte, después de pedir la fórmula médica en la EPS. Pero ella dice que le queda muy difícil ir tan lejos, debido al estado en el que quedó después del choque.



Además, la doctora que le hizo la sutura en la cabeza le dijo que debía retirarse los puntos en una semana. Sin embargo, cuando su nuera fue a pedir una cita para esa fecha, le dijeron que la más próxima estaba para el 21 de noviembre.



EL TIEMPO habló con funcionarios de TransMilenio sobre el caso. Ellos manifiestan que los servicios de salud en primera instancia los brinda el Soat y que todas las personas que estuvieron involucradas en el accidente recibieron la atención que debían.



También manifestaron que los datos de los afectados fueron recogidos por la Secretaría de Salud. Además, dijeron que TransMilenio no tiene las competencias para atender a los usuarios en estos casos. "Lo que se hace es activar protocolos con otras instituciones como la Policía, los bomberos o la Secretaría de Salud", señalaron.



Cuando se les preguntó por qué no estaban haciendo un seguimiento al caso de Josefina Caicedo, respondieron que tienen una oficina que se encarga de esas situaciones: la Defensoría del Usuario. Y manifestaron que en el transcurso de esta semana están llamando a los afectados por el accidente.



Sin embargo, después del siniestro, Josefina Caicedo no ha hablado con ningún funcionario de TransMilenio, además del conductor del bus que se estrelló y que fue a visitarla al Centro Policlínico del Olaya.

El robo

El tema que indigna a Josefina Caicedo es que le robaron su bolso cuando estaba inconsciente. "Yo llevaba un millón de pesos en efectivo, mis gafas formuladas, mis documentos de la Policía, incluso mi certificado electoral", cuenta.



Aunque aún no ha puesto el denuncio debido a que aún se siente adolorida, sí dice que les preguntó por el bolso a los paramédicos y a un policía que estuvieron atendiendo el accidente. Pero ninguno de ellos le dio respuesta.



