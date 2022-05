Al lado del embarcadero de la calle 80 parece que hubiese desaparecido el río Bogotá. Por el aire ya no circula el característico hedor emitido por sus aguas. Lo que en realidad sucede es que este espejo que cruza por 46 municipios está siendo descontaminado.



Un ave de pecho negro observa desde un palo la lancha que se mueve pacíficamente y que pasa por debajo del puente de Guadua, mientras transporta a 40 personas que han venido a participar en la conmemoración del Día del río Bogotá, que se celebra cada 12 de mayo.



Por primera vez desde hace mucho tiempo, ninguna de las personas frunce el ceño en desagrado por el tristemente célebre olor putrefacto del río. Solamente estando cerca del agua se sienten unos pequeños vestigios del particular aroma, pero son lo suficientemente suaves como para no desear cubrirse la nariz.



En el costado sur del puente de Guadua se alza una estructura de madera en la que están reunidas varias personas que visten chaqueta y gorra azul, con la palabra CAR Cundinamarca grabada en hilo café. Algunos de esos visitantes bajan por una escalera para llegar al embarcadero en el que los espera otra lancha cubierta en la que recorrerán una parte de los 69 kilómetros de la cuenca media del río.



La recuperación del afluente se ha venido haciendo desde 2007, cuando bajo el acuerdo 171 del mismo año se pactó el saneamiento ambiental de este hábitat con el ‘Megaproyecto río Bogotá’, que quedó como responsabilidad de la corporación ambiental, la Alcaldía de Bogotá, la Secretaría de Ambiente y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Para lograr este cambio se han invertido un total de 450 millones de dólares, según explica José David Bohórquez, director del Fondo para las Inversiones Ambientales del Río Bogotá, una dependencia de la CAR.

Se dispondrán de lanchas con capacidad para hasta 40 personas. Foto: Mauricio Moreno. El Tiempo

“Una importante parte de estos recursos son propios de la corporación y otros han sido logrados a través de un crédito internacional del Banco Mundial”, explicó Bohórquez.



Ahora, una parte importante de las inversiones y obras de infraestructura se promovieron en la administración anterior.



Para que se haya tomado la decisión de continuar con las navegaciones en el río hay mucho tiempo de estudio detrás. Francisco León, investigador de la Universidad Nacional y experto en medioambiente que ha seguido de cerca la recuperación del principal espejo de agua de la capital, dice que “hubo caracterizaciones de calidad de agua de la fuente y de los olores ofensivos, es decir que la concentración de ácido sulfhídrico y metaloide son tan bajos que no van a ser perceptibles por la gente”.



El agua no es cristalina, se ve verdosa, y apenas se siente un ligero tufo de contaminación. A lado y lado se observan extensiones de verde, como un antes y un después. Hacia Cundinamarca es solo pasto, verde y continuo, del que se alimenta un pequeño grupo de vacas que agitan sus colas de manera desinteresada.



Del lado de Bogotá –que es de donde sale la lancha– los verdes son pintados por las hojas de los árboles de distintas especies y en diversas etapas de crecimiento que han sido plantados por la corporación ambiental.



Según Luz Nidia Díaz, coordinadora de la estrategia de cobertura vegetal del ‘Megaproyecto río Bogotá’, se han plantado cerca de 85.000 árboles desde el municipio de Cota hasta el salto de Tequendama.



En el firmamento aparecen varias especies de pájaros bordeando el afluente, paseando por sus orillas o surcando el cielo: una garza blanca, lo que parece ser un pequeño buitre de plumas negras, unas elegantes y delgadas aves oscuras y unos pequeños y redondos pajarillos de color amarillo.



León considera que la presencia de especies vegetales y animales es un indicador de que las cosas van por buen camino. “Si ya hay especies que antes se habían prácticamente extinguido de este hábitat es porque está bien el tema. De lo contrario no volverían”.

Han vuelto especies animales y vegetales al hábitat del río Foto: Juliana Campos /CAR

Solo el ocasional avistamiento de basura rompe con el cuadro natural. A veces, entre las pequeñas olas que genera la lancha asoman algunos balones viejos, botellas sin tapa y trozos de plástico que se rehúsan a hundirse y que muestran que al espejo de agua sigue cayendo toda clase de desechos.



A uno de los lados de la cuenca hay varias edificaciones de dos pisos y en ladrillo que dan la espalda al río. De ese asentamiento urbano se desprenden intermitentemente montones de escombros y basura que se deslizan por la inclinación del suelo, pero no tocan el río.



Es como si los arrumes de residuos se burlaran de los esfuerzos que varias entidades y alcaldías han hecho durante años para recuperar los 375 kilómetros del río Bogotá, que desde su nacimiento, en Villapinzón, se mantiene limpio por solo 11 kilómetros.



En 2018 esta fuente hídrica ya había sido navegada,gracias a la operación de la Ptar Salitre, que mejoró parcialmente las condiciones. Sin embargo, dicha actividad se suspendió.



En este año, a partir de hoy, las personas podrán surcar las aguas del río en recorridos guiados que se harán los jueves, viernes y sábados, a las 8 a. m., 10 a. m. y 12 m. Pero para ello deberán inscribirse en la página web de la CAR.

Las sonrisas en el rostro de las personas muestran otro propósito del Megaproyecto y que se enfatiza con la navegación: la labor social. “Si uno no siente las cosas como propias, no las cuida. Eso implica un gran nivel de compromiso porque donde hagan la navegación y luego la suspendan sería terrible para la confianza de la comunidad. Quiero creer que si lo aprobaron es porque están seguros de que la presencia de personas allí no va a generar ningún inconveniente sanitario”, asegura León.



No es solo el investigador de la Nacional, sino todos los que viven cerca de la fuente hídrica y los cundinamarqueses y bogotanos los que tienen la esperanza de que el río deje de ser el botadero común. Un deseo que cada vez se ve más cerca.



