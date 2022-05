Ocho años después de que el Consejo de Estado emitiera la sentencia sobre la descontaminación del río Bogotá, aún hay tareas urgentes por cumplir para lograr la recuperación de los 380 kilómetros de la cuenca. Para alcanzar esta meta hay dos Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar) que deben funcionar perfectamente: la Ptar Salitre –que descontamina el 30 por ciento de las aguas de Bogotá– y la Ptar Canoas –que descontamina el otro 70 por ciento y, además, el 100 por ciento de las aguas de Soacha–.



Ptar Salitre

La Ptar Salitre funciona desde el 2000, pero desde el 2016 se ejecuta un contrato para construir su ampliación. Este proceso, sin embargo, está hoy bajo la lupa del Concejo de Bogotá a través de la Comisión Accidental a la Gestión Contractual del Distrito Capital en la Ptar Salitre que generó su más reciente informe el 11 de mayo y dio alertas sobre el proyecto que la CAR Cundinamarca contrató con el consorcio Expansión Ptar Salitre para entregar a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado (EAAB).



“El año pasado el contratista empezó a presentar incumplimientos. La Ptar está 95 por ciento construida, pero hay cosas que no funcionan. Cuando todo estuviera cumplido se declaraba el hito 1 (que la Ptar estuviera en funcionamiento) ; luego de ahí venía la operación asistida, en la que por un año la EAAB empezaba la operación con la asistencia del contratista. El contrato dice que si el contratista no cumplía el hito 1, por cada día se ponía una penalidad de 90.000 dólares al día y que si durante la asistencia había una falla, el contratista era responsable de dejarlo funcionando bien”, explicó a este diario la Concejal Susana Muhamad, coordinadora de la Comisión y resaltó que “para septiembre, los equipos no funcionaban bien”.

De acuerdo con Muhamad, por solicitud de la CAR, la magistrada Nelly Villamizar hizo la inspección judicial, pero “decidió que el hito 1 estaba cumplido” y “a través de un auto ordenó a la EAAB recibir la Ptar” para iniciar la operación asistida. Concretamente, es el auto del 10 de septiembre de 2021 el que ordena a la interventoría expedir la certificación del hito 1 y a la EAAB a iniciar la operación con asistencia. Luego, un auto del 19 de noviembre ratifica la orden.



El lío judicial y de operación se ha extendido hasta este 2022. Respecto a esto, la gerente de la EAAB, Cristina Arango, este jueves durante un debate de cumplimiento en el cabildo, manifestó una “gran preocupación” porque “una Ptar nueva no tenga los estándares que debería tener para lo que hemos pagado como ciudadanos”. Arango confirmó que hay daños “atípicos” en equipos, desconexión de un 60 por ciento del centro de control y una “situación dramática” en la conexión entre las fases I y II. “No se nos puede entregar una Ptar de esta manera”, dijo Arango.



“La Ptar termina produciendo el efecto ambiental positivo al final, pero está operando como un malabarista al filo del abismo”, aseguró, por su parte Muhamad.

Ptar Canoas

Por otra parte, la Ptar Canoas está, finalmente, ad portas de la licitación de su construcción. Este jueves, la alcaldesa Claudia López anunció la publicación de la hoja de términos.



“La hoja da a conocer a todos los interesados en presentarse en el segundo semestre de este año al proceso licitatorio (...) los detalles del proyecto que tiene toda su estructuración legal y financiera y sus estudios e ingeniería de detalle”. Esta será la Ptar más grande del país y la segunda más grande de América Latina.



De acuerdo con el cronograma, en el tercer trimestre de este año se publicarán los prepliegos y pliegos y en el cuarto se tendrá la recepción de ofertas para que en el primer trimestre de 2023 se dé la adjudicación. Si todo se cumple, la preconstrucción y construcción se hará entre 2023 y 2029.



No obstante, aún falta un paso vital: en manos del Concejo está la decisión de aprobar un cupo de endeudamiento de 2,8 billones de pesos para la EAAB para consolidar el presupuesto de Bogotá para la obra.



