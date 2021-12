Este lunes, desde Bogotá, un grupo de 15 mujeres emprenderá una aventura sobre dos ruedas rumbo a Ipiales, Nariño. Se llamará el reto Josefina y demostrará que a las mujeres nada les queda grande: ni siquiera un viaje de 16 días de pedaleo por cerca de 1.200 kilómetros, atravesando casi media Colombia.



Esta travesía la protagonizarán mujeres entre los 20 y los 56 años que hacen parte de Curvas en Bici, una de las organizaciones de mujeres y bicicleta más destacadas del país. Su fundadora, Ángela Sánchez, la creó inspirada en lo que vio en la ciclovía de Bogotá, cuando era guardiana: “Me di cuenta de que hay muy pocas mujeres que utilizan la bici en la ciudad, vi que no lo hacían por distintas razones... por acoso, por desconocimiento sobre la mecánica básica de la bicicleta, por la falta de redes de apoyo, entre otros. Por eso, Curvas en Bici nace para estimular en ellas el uso de la bici, para brindar cicloexperiencias seguras. Queremos llegar a un punto donde cesen el acoso callejero y la violencia vial, y se naturalice compartir el espacio en las calles con mujeres que van en bicicleta”.



Dentro del portafolio de actividades que organiza el equipo logístico de 20 mujeres de Curvas en Bici para sus más de 500 participantes en toda Bogotá están los viajes nacionales o ‘retos’, que apuntan a dos objetivos: visibilizar la destreza femenina en el deporte y demostrar en otras ciudades que es posible que las mujeres se les midan a exigentes travesías. “Es una estrategia para conquistar las carreteras nacionales. Creemos que si las mujeres ven a otras mujeres usando la bici se motivan”, agrega Ángela y explica que cada reto lleva el nombre de una mujer clave en la historia.



Curvas en Bici Foto: Curvas en Bici

A la fecha, Curvas ha hecho tres retos: Londonderry, Dabeiba y Policarpa (ver recuadro). Y este lunes comenzará el reto Josefina, inspirado en Antonia Josefina Obando, una figura poco conocida de la historia de la independencia en Colombia. Según el portal del Banco de la República, Josefina protagonizó un recibimiento y respaldó a Simón Bolívar cuando pasó por Pupiales e Ipiales en 1822.



Una de las más entusiastas por el reto que se viene es Alcira Mendoza, una mujer de 56 años que no se ha perdido ninguno de los retos y asegura tener “más energía que cualquier chica de 20” para todas las rodadas que vengan.



“Yo creo que la mujer siente que llega a los 40 o 50 años y que ya no sirve; yo les digo: no. No importa la edad, no importa nada. Yo quiero llevar a mujeres a carretera disfrutando de la vida que nos queda”, dice Alcira. Y agrega: “Yo tuve una cuestión de salud mental, y Curvas en Bici fue mi ángel de la guarda”.



Ángela coincide en que una figura como Alcira es inspiradora para las mujeres que se encuentran en el camino. “La gente se sorprende cuando nos ve llegar a los pueblos. Pero las que más se impresionan son las abuelas, quizá no aprendieron a montar en bici y quisieron hacerlo. En mujeres como Alcira suele ser un ‘yo lo soñé’ o ‘lo quise hacer cuando era joven’. Ahora viéndola a ella, creen que es posible".



A este reto también va Alicson Castañeda, una ingeniera ambiental de 26 años que lleva ya algunos años conquistando puertos en Colombia. "Si bien se requiere un esfuerzo físico, un entrenamiento previo, es de meterse en la cabeza y el corazón que se puede lograr. Ese es el mensaje, que las mujeres podemos hacerlo", dice.

Salto internacional

El 21 de diciembre, una vez pongan un pie en el santuario de Las Lajas, en Ipiales, seguramente este grupo de mujeres comenzará a maquinar su próxima locura: una pedaleada de más de 3.000 kilómetros por España, Francia e Italia.



El reto se llamará Alfonsina, en homenaje a Alfonsina Strada, la mítica corredora italiana que hizo historia en la primera mitad del siglo XX, y buscará que un equipo de cinco chicas de Curvas en Bici aprenda de experiencias internacionales del deporte y la movilidad femenina en bicicleta. “Vamos a encontrarnos con diferentes organizaciones que promueven el uso de la bicicleta en mujeres”, dice Ángela, quien espera fortalecer a Curvas con lo que allí aprendan a nivel de colectivos, turismo y deporte en bici.



"Estamos abiertas a muchas posibilidades, va a nutrir mucho nuestro trabajo en Colombia", apunta Natalia López, otra de las mujeres que irá a la travesía internacional.



Para Tania, otra de las agendadas, esto será un reto personal: "lo bonito es encontrar en Curvas esa red de apoyo que me ha permitido ser autónoma, una mujer decidida a tomar este tipo de riesgos. Tenemos una sola vida".



Estos viajes se logran, año tras año, gracias a una gestión de la corporación para conseguir el apoyo de marcas. En el de Ipiales, por ejemplo, ya cuenta con el apoyo de marcas como Go Pro, Ana María Cosméticos, La Médula Films. Gatorade, Fundación Gero, entre muchos otros.



"Un viaje como estos (a Ipiales) requiere de una inversión bastante alta y para ello nosotras nos apoyamos en marcas. El equipo logístico se concentra en poder generar esos patrocinios y cada año hemos venido haciendo esas conquistas. Eso es difícil... no más si para los equipos deportivos es una cosa caótica", menciona Ángela.



Para Europa, buscarán aún más respaldo. “Vamos a necesitar donaciones, pueden ser en insumos o en apoyo financiero. Como corporación podemos brindar un certificado para quienes donen y visibilizar las marcas que nos respalden”, precisa la fundadora.

Los retos de Curvas en Bici

Londonderry (Bogotá-Santa Marta, 2018): hecho en honor a Annie Londonderry, la primera mujer en recorrer el mundo en bicicleta. Participaron 10 mujeres y recorrieron 1.100 kilómetros. "El reto más significativo de este primer grupo fue demostrar a las personas de los pueblos y veredas la fuerza femenina, el poder que tienen las mujeres para alcanzar sus propósitos cuando se unen y transformar estereotipos sociales sobre la edad adecuada para alcanzar los sueños., dicen las memorias de Curvas.



Dabeiba (Bogotá-Medellín, 2019): el nombre del reto lo da una figura indígena femenina. Participaron 18 mujeres en un reto de 500 kilómetros. "El reto más significativo de este segundo grupo fue demostrar a nuestros expectantes la conquista del espacio público a través de acciones transformadoras e inspiradoras en las carreteras de nuestro país"



Policarpa (Bogotá-Bucaramanga, 2020): inspirado en Policarpa Salavarrieta, heroína de la independencia. Fue un viaje de 500 kilómetros y participaron 12 mujeres. "La gestión en este viaje logró conectar diferentes organizaciones durante el trayecto como: Guerreras Bike y Parceros Bucaramanga"



Josefina (Bogotá-Ipiales, 2021): en honor a Josefina Obando, una figura nariñense poco conocida de la época de la independencia.



Alfonsina (España-Francia-Italia, 2022): será una travesía inspirada en Alfonsina Strada, la primera mujer en competir en carreras de ciclismo (como el Giro de Italia). Cinco mujeres recorrerán 3.000 kilómetros en dos meses.

Si quiere apoyar a Curvas en Bici, puede contactarlas en curvasenbici.info@gmail.com o el 319 4811435.



ANA PUENTES

REDACCIÓN BOGOTÁ