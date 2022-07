El Red Room 2, un reconocido evento de música electrónica en Bogotá, terminó en tragedia luego de que uno de sus asistentes falleciera en el recinto, ubicado en la carrera 7 con calle 245.



La víctima es Ricardo José Rojas, un joven de 26 años, originario de Venezuela y residente en Colombia hace cinco años. Rojas había asistido al evento con su pareja y una amiga y murió en la madrugada del domingo, en plena fiesta.



"Ricardo a la 1 o 1:30 a.m. empezó a tener un comportamiento súper extraño que nunca habíamos visto. Lo primero que hicimos fue preguntarle qué le pasaba y él lo único que hacía era balbucear. Yo lo único que hice fue abrazarlo, estaba la temperatura súper caliente, no tenía control sobre sus manos. En ese momento decidimos llamar a seguridad", relató Elena Acosta, amiga de Rojas.



Lo que vino en adelante fue caos y angustia. En su cuenta de Twitter, Elena narró el minuto a minuto de la tragedia.



"Nos dijeron era que le diéramos agua , cuestión de que la que ya teníamos la habíamos gastado echándole agua en la cabeza y en el pecho... Uno de los de seguridad se ofreció en llenar un envase de Gatorade y se tardó 15 minutos en subir , también nos entrego una bom bom bum que supuestamente eso ayudaba. El mismo (de) seguridad decía que lo sacáramos a un lugar ventilado , le comentamos que no podíamos con el porque ya estaba súper pesado, cuando mi amigo cae a el piso yo salgo corriendo por todo el sitio buscando a la seguridad que estaba en escaleras le comenté la situación... Había personas que dejaron de bailar que se unieron a ayudarnos a darle respiración boca a boca , CPR . Cuando llegue con la chica de logística me confirman los que nos estaban ayudando que ya estaba muerto...", dice Elena en una serie de publicaciones.

Hoy vengo a publicar un hilo de lo sucedido en el Red Room que hicieron en bogota, donde lamentablemente falleció mi mejor amigo por negligencia de los organizadores del evento.. sigo hilo — they call me stormi (@mesaeakulo) July 4, 2022

A Rojas lo sacaron del establecimiento mientras llamaban a los organismos de emergencia. El primer respondiente fue la Policía.



"El domingo sobre las 4 a.m. se encuentra a un sujeto tendido en la vía. El cuadrante lo atiende, se llama una ambulancia pero infortunadamente se encuentra sin signos vitales. Las causas (de la muerte) están por establecerse ", afirmó el coronel Iván Mesa, oficial de inspección de la Policía de Bogotá.



Acosta denuncia, además, que la logística de el evento no era la adecuada: había poco control a los ingresos, no había ventilación, no había agua en los baños y no había equipos de atención ante posibles emergencias.



"Es una lección. Uno tiene que verificar bien qué es lo que está haciendo, qué está pagando, a quién le está pagando", asegura Julián Velásquez, pareja de Rojas.



Zueima Guevara, madre de la víctima fatal, pidió justicia: "pido que hagan responsables a estas personas que tan cruelmente y sin ningún tipo de humanidad dejaron que mi hijo se muriera. Él podría estar vivo ahora mismo".

Los organizadores del evento se pronunciaron a través de una publicación en la cuenta de Instagra, tech_nobogota. Allí aseguraron que:



"1. Sí se encontraba personal médico en el lugar.



2. Se contaba con suficiente personal logístico.



3. Había un mínimo vital de agua (...) Es falso que no había agua o que se cerraron registros.



4. Se contaba con utensilios y botiquines en diferentes partes del evento y pese a lo que dicen los detractores se contaba con absolutamente todo".

Échele Cabeza, proyecto dedicado a la reducción de riesgos y daños a la hora de consumir sustancia psicoactivas, también se pronunció sobre los hechos. De acuerdo con el proyecto, luego de hablar con cerca de 100 asistentes al Red Room 2, hubo:



"1. Fallas en la logística. Falta de ventilación y zonas de descanso



2. Personal de seguridad prohibiendo recargar termos de los lavamanos



3. Falta de agua para venta en barras desde las 2 am aprox



4. No había personal de primeros auxilios o atención médica



5. Muchas personas que nos han escrito insisten que el fallecido estuvo al rededor de una hora en el segundo piso sin recibir ninguna atención luego lo movieron y dejaron “tirado” en el primer piso"



"Lamentamos lo ocurrido, esto no puede seguir pasando necesitamos mejorar las condiciones en los escenarios de fiesta", afirmó el proyecto.,

Por su parte, la Secretaría Distrital de Salud informó que iniciará una investigación sobre el caso.



"Cualquier información adicional puede ser enviada a través de mensaje directo, estaremos atentos", trinó la entidad.

Desde la Secretaría de Salud lamentamos los hechos sucedidos el pasado domingo en el evento Red Room. Iniciaremos una investigación rigurosa sobre el caso. Cualquier información adicional puede ser enviada a través de mensaje directo, estaremos atentos. — Secretaría Distrital de Salud (@SectorSalud) July 4, 2022

EL TIEMPO - CITY TV

*Con reportería de Leonardo Ballesteros, Noctámbulo de City Tv