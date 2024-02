'No necesitaban la plata porque tenían caja': Minhacienda sobre metro de Bogotá

Luego de que este jueves el Gobierno Nacional dejó en firme los 776.139 millones de pesos que este año se habían acordado para la primera línea del metro de Bogotá, el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla afirmó que busca cambiar las flechas de los desembolsos. "No necesitaban la plata porque tenían caja", indicó.



Según el acuerdo de cofinanciación de la primera línea que firmó el Gobierno y el Distrito en 2017, los montos deben entregarse cada semestre a más tardar el último día hábil de enero o julio, según el periodo que corresponda.

"Si tienen caja y no se está usando. ¿Debemos girar los recursos como están previstos o debemos extender y cambiar? Todo es susceptible mediante una negociación", dijo Bonilla.



Los dineros de dicho acuerdo iniciaron en 2019 y van hasta 2049, lo que quiere decir que tienen vigencias futuras por 30 años. Cabe resaltar que, de los 22 billones de pesos que cuesta la obra, 15 son responsabilidad de la Nación, es decir, aproximadamente el 70 por ciento del total.



'El objetivo es que las obras avancen'

En los últimos días hubo revuelo debido a que, dentro del presupuesto de la Nación para 2024, inicialmente no se había especificado cuánto dinero se le iba a destinar a la obra, así como a otros 107 proyectos cuyos recursos quedaron en vilo.

Las primera columnas del metro de Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá

No obstante, Bonilla este jueves firmó el decreto que asegura el presupuesto para estos rubros, aunque fue enfático en decir que van a revisar el avance de algunos de los proyectos.



“El objetivo es que las obras avancen, no solo que los recursos estén guardados en fiducias. El Gobierno entregó recursos en el 2023, pero las obras no avanzaron, por ello, el PIB creció 0,6 por ciento. Por ejemplo, dónde están los recursos para recuperar la Vía al Llano”, aseveró.



De hecho, antes de firmar el decreto, Bonilla afirmó que iba a evaluar "los retrasos" de la primera línea para determinar cuánto se iba a destinar al proyecto. Días después, junto con el ministro de Transporte, William Camargo, hicieron un sobrevuelo por las obras.



"Las fotos evidencian grado de avance, no hay pilotes a lo largo de la vía, predios comprados y derrumbados y deforestada la Primera de mayo", aseguró el ministro de Hacienda en sus redes sociales.

Una de las imágenes que publicaron los ministros tras el sobrevuelo. Foto: x: @wcamargotriana

No obstante, el alcalde Carlos Fernando Galán indicó que la primera línea tiene un 30 por ciento de ejecución, que es aproximadamente solo un 2 por ciento por debajo de lo proyectado. Además, dijo que los aportes que haga el Gobierno no están vinculados a los avances de obra.



En este punto coincidió la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), la cual señaló que la financiación “nada tienen que ver” con el ritmo de ejecución del proyecto. “De existir atrasos, hay mecanismos contractuales y administrativos idóneos para sancionarlos”, dijo la asociación.

REDACCIÓN BOGOTÁ