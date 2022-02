En los últimos días el municipio de Susa, Cundinamarca, se ha destacado por ser el segundo en el país en revocar el mandato de su alcaldesa Ximena Ballesteros. La Registraduría Nacional publicó los resultados de la jornada electoral a través de sus redes sociales, donde informaron que hubo una participación de 1.672 votantes de los 5.370 que estaban habilitados para votar; lo que a su vez representó la participación de solo un 31 por ciento del electorado.



La alcaldesa Ximena Ballesteros, avalada por el Centro Democrático, es enfermera de profesión y fue revocada porque según Eduardo Rueda, líder de la veeduría municipal de Susa, no cumplió su Plan de Gobierno lo que había desatado la molestia en la comunidad.



Cabe resaltar, que durante su campaña política estuvo un poco ausente, debido a que ella y su esposo, al parecer tenían trabajo en Estados Unidos. Sus propuestas eran fantasiosas, incluso dicen veedores del municipio que había prometido junto con su esposo llevar a los niños de Susa a Estados Unidos a estudiar.



La comunidad a los pocos días de la posesión, acudió a Rueda para expresarle que se sentían incómodos con el rol que estaba ejerciendo el esposo de Ballesteros como gestor social. Además, cuando la alcaldesa dio a conocer los nombres de las personas que iban a ocupar los cargos en la administración municipal, se llevaron la sorpresa que eran muy pocas las personas originarias de Susa que aparecían allí.



Por otro lado, concejales del municipio comunicaron que se sacaron recursos por aproximadamente 460 millones de pesos, por medio de una banca virtual sin que Ballesteros anunciará dichos movimientos.



No obstante, no es la primera vez que los susenses se manifiestan en las urnas para rechazar la idea de posicionar a políticos que no cumplen con las expectativas de los cargos a los que se postulan. En los comicios electorales de 2003, ya se había observado el rechazo de los votantes cuando con un total de 1.872 votos, el municipio impuso el voto en blanco con una representación del 74 por ciento de los sufragantes, según los datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.



De acuerdo con una investigación realizada por estudiantes de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la candidatura de Ballesteros siempre estuvo marcada por extraños hechos que siempre la ponían en el centro de la discusión, como cuando afirmó que había sido víctima de un atentado, o antes de su regreso de Estados Unidos, cuando dijo que había sido robada, por lo que acudió a la ayuda de los susenses; quienes, según el veedor Rueda, se acercaron más a la realidad personal de la candidata omitiendo que está no contaba con las capacidades para desempeñar la labor como alcaldesa del municipio.



Luego de su revocatoria, Ballesteros dijo en una entrevista a Blu Radio que "esto ha sido una persecución terrible con derechos de petición y cosas administrativas nos han atacado. Lo que henos hecho es defendernos". De la misma forma, la exalcaldesa manifestó que en las votaciones para su revocatoria hubo irregularidades pues, según ella, al municipio llegaron buses de otros lados con votantes.



Dijo Ballesteros que estaban dispuestos a llegar hasta las últimas conciencias para revertir la decisión tomada por los susenses, pues según su relato, estaba siendo señalada por temas ajenos a su gestión, "con noticias falsas la gente ha desinformado, cómo van a decir que no hemos hecho obras si no saben, trabajar contra las noticias falsas es muy difícil" señaló.





LOREN VALBUENA Y JONATHAN TORO