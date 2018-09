Revocatoria de la alcaldesa de La Calera no prosperó

La Registraduría Nacional informó este domingo que tras contabilizar los resultados del ciento por ciento de las mesas instaladas en la revocatoria de mandato de la alcaldesa de La Calera, Ana Lucía Escobar, no se alcanzó el umbral de los 5.203 votos.

“Por el Sí, se registraron 3.740 votos, el 97,45 % y por el No, 82 votos. Además se contabilizaron 8 votos nulos y 8 no marcados”, informó la entidad.



Pese a que estaban habilitados para votar 22.033 personas, solo salieron a las urnas 3.838 habitantes del municipio de Cundinamarca, razón por la que la revocatoria no pasó el umbral.

A las 4:23 p.m. la Registraduría informó el 100% de las mesas instaladas en la revocatoria de mandato de #LaCalera pic.twitter.com/5zckdtXn9e — Registraduría (@Registraduria) 9 de septiembre de 2018

La consulta de revocatoria de la alcaldesa se llevó a cabo tras la recolección de más de 2.900 firmas y la autorización de la Gobernación de Cundinamarca para la jornada electoral.



Tras conocer los resultados, la comunidad del municipio de La Calera se concentró frente a la alcaldía para escuchar el pronunciamiento de la mandataria.

La alcaldesa dijo que era el momento de perdonar y llamó a todos los habitantes para trabajar en comunidad por el municipio e indicó que recibía la manifestación en las urnas como un llamado para que los contratistas y los funcionarios de la administración escucharan y estén más atentos a los reclamos de la comunidad.



