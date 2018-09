No pasó la revocatoria de la alcaldesa de La Calera

La alcaldesa de La Calera, Ana Lucía Escobar, se queda en su cargo. La consulta realizada este domingo en el municipio, que buscaba determinar si la mandataria permanecía o no en su puesto, no obtuvo el número de votos necesarios para su aprobación.



Sólo 3.822 ciudadanos, de los 22.033 habilitados, salieron a sufragar. Es decir, el umbral de 5.203 votantes que debían marcar sí para aprobar la revocatoria (40 por ciento de la población que sufragó para la elección de alcalde en el 2015), no se alcanzó.

Según la Registraduría Nacional, de los 3.822 votantes, el 97,45 por ciento votaron por el sí; y el 2,12 por ciento por el no.



La jornada se desarrolló con normalidad entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde en las 24 mesas habilitadas. Al cierre del conteo y tras conocerse el resultado, Ana Lucía Escobar dio un pronunciamiento dirigido a sus seguidores desde el balcón de la Alcaldía, en la plaza principal del municipio.



“Me siento profundamente agradecida con toda La Calera porque este proceso de hoy es el resultado colectivo de una gestión tan ardua”, y concluyó invitando a sus detractores a unirse a su propuesta de gobierno “quiero invitar a todos aquellos que no están de acuerdo conmigo y tienen sugerencias a que nos las hagan saber y nos ayuden a construir un futuro mejor en vez de dividirnos”.

Por su parte, Juan Pablo Avellaneda, del comité promotor de la revocatoria argumentó que pese a que aceptan los resultados no cesarán en su trabajo. “Aceptamos los resultados pero no la falta de compromiso de los ciudadanos con su municipio. Seguiremos denunciando las irregularidades que ya hemos identificado y tocando la puerta de las entidades de control”, aseguró.





MARÍA CAMILA BERNAL

EL TIEMPO ZONA

@Camibernald