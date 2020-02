Revocan comparendo a taquillera que reclamó a policía por colados

Uno de los dos comparendos que le habían impuesto a la taquillera de Recaudo Bogotá por reclamarle a un policía de TransMilenio, que pretendía ingresar al sistema con más personas sin pagar pasaje, fue revocado este martes.



La inspección 3E de Policía de la localidad de Santa Fe revocó la amonestación por supuestamente haber impedido, obstaculizado o haberse resistido al procedimiento de identificación o individualización por parte de las autoridades.

“Se comprobó que la señora Nury Marcela Penagos no se resistió al proceso de identificación por parte de los agentes de Policía”, explicó la Personería.



Este organismo, que intervino ante la inspección de Policía, aseguró que el comparendo revocado tiene valor superior a los 900 mil pesos.



El hecho se presentó cerca de las cinco de la tarde del pasado 9 de enero en la estación de TransMilenio Avenida Jiménez, sobre la calle 13.



(Le puede interesar: Policía responde por caso de agente que esposó a taquillera)



El uniformado llegó acompañado de al menos diez personas, todas jóvenes y de civil, y les permitió el ingreso por el torniquete de la estación.



En ese momento, la funcionaria le reclamó a este, que se trataría de un oficial de la Policía de TransMilenio, por el pago del pasaje de esas personas.



El segundo comparendo, que aún no ha sido revocado, le fue impuesto a la taquillera por “portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes”.



La funcionaria de Recaudo fue movida de su lugar de trabajo y por lo pronto, según conoció este diario, no retornará la misma estación donde ocurrió el incidente con el uniformado.



BOGOTÁ

EL TIEMPO

