Revive idea de ponerles chalecos con placa a motociclistas en Bogotá

A raíz de los recientes hechos delictivos en los que se han visto involucrados algunos conductores y parrilleros de motocicleta, ha vuelto a la agenda pública el debate de si es o no necesario que estos usen chaleco con el número de la placa para identificarlos fácilmente.

El caso más reciente en el que se vieron implicados motociclistas en un robo sucedió el viernes pasado, a plena luz del día, en el barrio Santa Bárbara occidental en Usaquén, cuando cinco de ellos atracaron al conductor de un lujoso carro que llegaba a la portería de un edificio.



Según los videos de seguridad, tres de los cinco delincuentes se acercaron al vehículo y mientras lo atracaban los otros hacían ‘vigilancia’.

Aunque todo quedó registrado en video, no es fácil para las autoridades identificar a los responsables ya que portaban cascos cerrados y las placas son poco visibles.

EL TIEMPO consultó a varios expertos en seguridad sobre la posibilidad de poner nuevamente la medida que obligaría a usar este tipo de prendas y que fue obligatoria durante varios años, luego del crimen del humorista Jaime Garzón, ocurrido el 13 de agosto de 1999.



“Eso empezó a funcionar después del asesinato de Garzón, porque cuando fuimos a verificar quién lo había asesinado lo único que nos dijeron es que fueron unos motociclistas con cascos oscuros y no se sabía nada más”, describe Hugo Acero, subsecretario de Seguridad de Bogotá de ese entonces.

Esta medida rigió entre 1999 y 2005, pero el Congreso de la República decidió quitarla al sustentar que era un gasto oneroso para los motociclistas. “Mientras duró la medida bajaron las cifras de muerte por sicariato y descendió el número de motociclistas muertos en accidentes de tránsito, y esto fue replicado en otras ciudades del país”, dice Acero.



Para los expertos, esto no solo controlaría el delito cometido desde este vehículo, sino que estos conductores también se beneficiarían. “Disminuiría el hurto de motos y aumentaría la visibilidad de ellos en la vía”, describe Ricardo Montezuma, experto en movilidad y profesor universitario.



Ómar Oróstegui, director del programa Bogotá, Cómo Vamos, manifiesta que es importante que la ciudad vuelva a tener el debate sobre esto. “No solo desde la seguridad vial, sino desde la seguridad como tal teniendo en cuenta los delitos en los que están implicados los motociclistas”, agrega Oróstegui.

7.670 hurtos en moto

Cifras de la Dijín indican que, entre enero y octubre del 2018, se registraron 85.470 hurtos a personas, y en 7.670 de estos (8,9 por ciento) el agresor se movilizaba en una moto.



Acero recuerda que para la época, las estadísticas mostraron que se redujo el hurto de estos vehículos ya que los delincuentes tenían que robarse, además de la moto, el chaleco y los cascos.



Pero con esto no se trata de estigmatizar a los motociclistas, pues muchos de estos vehículos son utilizados como medio transporte y trabajo. Además, ellos también han sido víctimas de la delincuencia. Entre enero y octubre de este año fueron hurtados 3.273 de estos vehículos (ver infografía).

“Con esto no se busca satanizar a los usuarios de moto. Por el contrario, con este chaleco se harían más visibles en las vías y ahí está un gran efecto”, describió Oróstegui.



Otro concepto tiene Miguel Forero, director del grupo SOS Motocultura, quien señala que poner nuevamente un chaleco no es una medida efectiva. “Seguir marcando al motociclista con una prenda no es lo correcto, hoy hay muchas maneras de cambiar el número y los delincuentes siempre van a buscar una alternativa para seguir robando”.



Por ahora, la administración distrital no ha contemplado esta medida, y de hacerse, deberá ser tomada en conjunto por las secretarías de Movilidad y Seguridad.



El secretario de Seguridad, Jairo García, se refirió al tema de los robos de motos y dijo que siguen trabajando en el control a este delito en términos de atacar la venta de autopartes y desarticular organizaciones.



“Hace menos de dos semanas desmantelamos una banda que hurtaba estos vehículos y luego pedía recompensa para devolverlos”, concluyó.

