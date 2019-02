Revive debate sobre prohibir parrilleros en motocicleta por seguridad

En el Concejo de Bogotá se volvió a hablar por estos días sobre la restricción del tránsito de parrilleros hombres mayores de 14 años en motocicletas en la capital del país. Justamente ayer se cumplió un año del inicio de esta medida que aplicó la Administración Distrital por seis meses y en una zona específica de la ciudad.

Desde el cabildo distrital, algunas voces se han unido para solicitarle a la Alcaldía que este decreto se reactive, ya que lo consideran clave para mejorar las condiciones de seguridad en las calles y para reducir el número de hurtos a personas.



En el tiempo que duró esta restricción (del 2 de febrero al 1.° de agosto del 2018) en la zona de prohibición, comprendida entre la avenida Primero de Mayo y la calle 100 y los cerros orientales y la carrera 68, hubo una reducción del 32,5 por ciento en el número de robos.



Cinco meses antes de que entrara en vigencia esa medida, en el sector delimitado hubo 1.373 casos, mientras que durante los cinco meses siguientes se registraron 927, es decir, 446 atracos menos. Apoyado en estos datos y en las denuncias ciudadanas que como concejal recibe, Álvaro Acevedo, del Partido Liberal, está solicitando volver a imponer la restricción, esta vez en todas las localidades de la ciudad, todos los días y las 24 horas.

“En la zona en la que vivo (localidad de Rafael Uribe Uribe) son atracados los negocios, hurtan los celulares, y cualquier otra cantidad de delitos, no solo allí sino en toda la ciudad, y la mayor parte de esos delitos los cometen parrilleros en moto. No se sabe con exactitud las estadísticas porque la gente no denuncia”, sostuvo el concejal.



No obstante, la Sijín de la Policía Nacional sí tiene el número de hurtos a personas que son cometidos por delincuentes que se movilizan en estos vehículos. De acuerdo con esas cifras, entre enero y diciembre del 2018 en Bogotá se denunciaron 54.805 robos.



De estos, 5.023 fueron cometidos por personas que se movilizaban en moto: 2.693 por el conductor y 2.331 por el pasajero o parrillero (vea gráfico). Esto quiere decir que solo el 4,3 por ciento de los hurtos que fueron denunciados en Bogotá en el 2018 fueron cometidos por alguien que se movilizaba como parrillero en una en moto.

Pese a eso, Acevedo insiste en que estos datos no son confiables porque la ciudadanía no denuncia los hechos de los que son víctimas.

Andrés Nieto, experto en seguridad de la universidad Central, señaló que aunque en promedio cada hora una persona es víctima de esta modalidad, medidas como la que se decretaron el año pasado no son la solución al problema de los hurtos.



“Si bien hubo una disminución en esa zona de la restricción, en el resto de la ciudad hubo un aumento de casi el 14 por ciento de los robos porque las bandas lo que hicieron fue migrar a otras formas de movilización o escapatoria, entre ellas vehículos de alta gama, bicicletas y motos eléctricas”, analizó Nieto.



Además, expresó el académico, el decreto del año pasado dejó en evidencia la falta de capacidad operativa de la Policía, que, de retomar la medida, no estaría en condiciones de garantizar su cumplimiento.



“De nada sirve si la restricción está pero no la capacidad operativa para hacer los controles. Durante la prohibición, el año pasado hubo más de 1.000 hurtos en el cuadrante, lo que quiere decir que la falta de operatividad hace caer este tipo de estrategias”, argumentó Nieto.



Por lo pronto, según expresó el secretario de Seguridad, Jairo García, aunque manifestó respetar las opiniones de los concejales que han solicitado revivir la restricción, el Distrito no está contemplando volver a imponerla.



“Tenemos una reducción en los últimos cinco meses del 3 por ciento de robos en esta modalidad. Estamos fortaleciendo los controles a las motocicletas y desarticulando bandas delincuenciales dedicadas a hurtar en estos vehículos”, argumentó el funcionario.

¿Estigmatización?

Para Andrés Méndez, miembro de un gremio de motociclistas de Bogotá, este tipo de iniciativas son “un abuso de la norma con las que se busca generar más recaudo”.

“Es más la gente que trabaja, es más la gente que vive, que se sustenta y transporta con estos vehículos. Los que van acompañados no siempre es que vayan a robar, transportamos a un amigo o a un familiar”, manifestó Méndez.



Andrés Nieto sugiere que los esfuerzos de las autoridades de seguridad deben concentrarse en acciones de inteligencia que puedan derivar en la desarticulación de estructuras delincuenciales dedicadas al hurto.



“Lo que hay que hacer es desarticular bandas. No es apropiado criminalizar a los motociclistas, al ciudadano de a pie que tiene su moto como mecanismo de movilidad y no comete ningún delito. Ellos serían los que terminarían siendo perjudicados con este tipo de restricciones”, concluyó el experto.

Justicia por mano propia

Cada vez son más los casos registrados en medios de comunicación y redes sociales sobre el accionar de la ciudadanía en contra de los ladrones, en particular los que se movilizan en moto. La ciudadanía está quemando estos vehículos y golpeando a los delincuentes.



El último caso ocurrió el miércoles 30 de enero en la carrera 20 con calle 74, en el oriente de Bogotá, cuando un joven derribó de su moto a un hombre que acababa de robarle el celular. En compañía de algunos testigos le prendieron fuego a la motocicleta.



ÓSCAR MURILLO MOJICA

REDACCIÓN BOGOTÁ

En Twitter: @oscarmurillom