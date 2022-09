—Señora, cuéntenos, ¿cuál es su sueño?



—Queremos crear un gran programa de integración que permita que los…



—No, disculpe, la pregunta es: ¿Cuál es en verdad su sueño? El suyo, ¿qué le gustaría?

No hay funcionario público, por muchos estudios o formación política que tenga, que esté preparado para esa pregunta. Tal vez porque a ningún periodista se le había ocurrido antes o porque se suponía que así no iba a ser el plan de comunicaciones. No fue concertado con asesores, no estaba en el libreto. Por eso, el invitado empieza a cascabelear letras: “Ehhh… mmmm… yoooo… ehhh…”, ante la mirada atenta y sostenida de sus entrevistadores: Sebastián, Thomás, Liliana, Alexis, Isaac, María Fernanda, David Alejandro, Juan Pablo, Juan David, Alejandro, Soleiny…

Ellos —sea en persona o a través de Zoom (o Teams o Meet)— desde sus casas o donde esté el internet más decente posible, se conectan para hablar con sus fuentes en sesiones de hasta tres horas porque, al final, los entrevistados atraviesan por una revelación: probablemente no tendrán nunca otra entrevista como esta, en la que se abren y terminan descubriendo que los jóvenes tienen el poder y representan esa fe aún viva en la humanidad.

Así, desde el corazón del colegio público IED Cultura Popular, ubicado en la localidad de Puente Aranda, es como se hace la revista Cultura Meraki, una publicación que en cada número puede llegar a tener ¡hasta 300 páginas! En el Cultura Popular estudian alumnos que viven en los barrios Torremolinos, Libertador, Ciudad Montes, El Remanso y San Eusebio, pero también de las localidades vecinas de Kennedy, Tunjuelito, Bosa y Antonio Nariño, que están entre las más habitadas de Bogotá.



Liliana, que cursa grado once, define su oficio de entrevistadora con una frase que da una lección a cualquier maestro de periodismo: “A nosotros nos queda un hermoso recuerdo de cada entrevista y ellos (los invitados) también se llevan una parte de nosotros”.

Los niños que trabajan en la publicación hacen las preguntas que ellos quieren. Foto: EL TIEMPO

Por “nosotros” se refiere a alrededor de 200 niños: la revista, que circula por internet en formato PDF y tiene además pódcast y videos, ya ha involucrado a una gran cantidad de estudiantes, tanto desde la sala de redacción de la publicación —la oficina de la profe Janeth— como haciendo aportes en remoto. Uno de los encantos está en que, a lo largo de las 300 páginas, no se mantiene ningún patrón de diseño: cada una tiene sus propios colores, manejo gráfico y tipografías, tal como se la imaginó cada niño. Si el redactor de un artículo quiso ponerle unicornios color chicle en cada esquina, así se va. La siguiente puede tener estética roquera. Y otra más adelante, nubes de fondo y un título rojo.



Janeth Triana es la orientadora escolar del Cultura Popular y fue quien, en enero del 2020 y junto con su colega Inna Pahola Muñoz, comenzó a pensar que una revista podía ser una buena plataforma para integrar a los muchachos. Luego, se articuló con el proyecto “Incitar para la paz”, del Programa Integral de Educación Socioemocional, Ciudadana y Escuelas como Territorios de Paz, de la Subsecretaría de Integración Institucional, en el que trabajan 1.725 orientadores de los colegios distritales de la capital.

La más joven del equipo de redacción de Cultura Meraki es Anamaría, que hoy tiene 5 años. Ella recuerda dos entrevistas. Una, al alcalde local de Puente Aranda, Juan Pablo Beltrán, a quien le preguntó: “Señor, ¿cómo les podemos ayudar a los niños que aguantan hambre?”. Después, le contó que había visto a uno en la calle, frente a su casa, y que su mamá le había dado sopa: “Lo miré y me dio mucho pesar”. También le pidió que hiciera más parques o que arreglara los dañados. El funcionario le explicó que muchas personas participan en la construcción de un parque. Eso no la dejó satisfecha: ella creía que él, con sus manos, lo construía.



Pero, para Anamaría, la mejor entrevista, ‘la más’, fue la que ella y unos compañeros le hicieron a Adriana Ocampo, geóloga planetaria barranquillera y directora del programa de ciencia de la NASA, quien les habló de las misiones espaciales y les contó si de verdad era posible vivir allá tan lejos. Tras el encuentro, la reportera, que se la pasa dibujando en las hojas bond del escritorio de la profe Janeth, le mandó un dibujo de un planeta.



Eso sí, al hacer esa entrevista —que tanto emocionaba a Janeth—, les pasó de todo: para estar seguros de que el internet les iba a servir bien, se fueron corriendo a la casa de una profesora, vecina del colegio, y allí instalaron todo un fondo que pareciera como que estuvieran en las instalaciones del plantel. Para sostener erguidos la bandera y un pendón del Cultura Popular, los levantaron con unos palos de escoba que, por supuesto, colapsaron en medio de la entrevista con la científica de la NASA.



Thomás, de 9 años, también tiene en su ‘portafolio’ dos entrevistas que lo emocionan: al medallista paralímpico Carlos Daniel Serrano y a la periodista Ángela Patricia Janiot. “Es interesante preguntarle a una persona que ya tiene tanta experiencia en su vida y en su profesión, nosotros aprendemos de lo que nos hablan. A Carlos Daniel le pregunté cuáles eran sus pasatiempos, parte de su vida y quién es la persona más importante para él”, recuerda Thomás.

Precisamente, esas dos entrevistas revelan otra curiosidad del estilo de Cultura Meraki: a Janiot no le hicieron la típica pregunta “¿cuáles son sus entrevistados más importantes?” ni a Serrano lo interrogaron sobre su discapacidad, sino que les preguntaron qué les gustaba. Los redactores explican que no es un mandato editorial, simplemente así son sus preguntas.



“Todos son personas normales, como nosotros, no son inalcanzables”, explica Sebastián, de décimo grado: “Nos dan perspectivas diferentes sobre cómo ayudar desde otros oficios, y cambiar el mundo no es imposible”.



Si bien la palabra “meraki” proviene de la unión de dos lenguas: meraki, del griego, y merak, del turco, que traduce literalmente “preguntarse", para Janeth va más allá: “Hacer algo con pasión, amor y placer”.



En el consejo de redacción de Cultura Meraki manejan su propio código de ética periodística y es más exigente que en cualquier medio de comunicación. Por ejemplo, ya han descartado varias entrevistas cuyos personajes han sugerido que les manden el cuestionario por correo electrónico: “No me ha entendido, nosotros no hacemos eso”, cuenta Alejandro que les ha dicho a varias posibles fuentes. “Nosotros necesitamos es hablar con usted”. Luego explica que eso se debe a que es un espacio para compartir con el invitado: “Es de doble vía”.

Por eso, otro principio de ese código es que los niños hacen las entrevistas solos, sin intervención de adultos. Las preparan con la información que encuentran en Google e intentan conectar siempre lo que ven con ese niño de 10 años que habitó en cada personaje. Así supieron que, de niña, Adriana Ocampo subía a la azotea de su casa con su mascota y, con el colador de la cocina puesto como un casco, veía las estrellas.



Isaac, de sexto grado, sabe que le cuesta socializar, pero cuando le pusieron la tarea de ser uno de los entrevistadores del alcalde local, se la jugó toda por lo que le encanta: los videojuegos. Entonces, tras una amplia preparación que se tomó muy a pecho, su pregunta fue: “¿Usted qué va a hacer para que los niños jueguen?”.



Janeth sostiene que la política editorial de Cultura Meraki es el amor y esa filosofía se ha extendido a los demás colaboradores de tan extensa revista: profesores, directivos y exalumnos que también escriben para la publicación.

EL retorno

Al volver a clases a las aulas del Cultura Popular, tras el encierro por la pandemia, los estudiantes se reencontraron y volvieron a convivir en ese espacio vital en el que no hay cancha de fútbol, pero del que años atrás se graduó Raúl Loaiza, quien juega en la primera división del fútbol argentino. Por supuesto, Loaiza es otro de los entrevistados célebres y un profundo inspirador en sus vidas.



Estar de nuevo en el colegio, de forma presencial, les trae un brillo especial a los niños. Pero la dura realidad que viven muchos sigue ahí, en el mundo exterior. A las afueras de las instalaciones, una madre que camina rápido con sus dos hijos, a los que recogió más temprano, les advierte: “Nada de recibirle por la reja a nadie, que un dulcecito ni nada, ¿oyeron?”. “Sí, mamá”, le responden.



Y, claro, en las entrevistas también saltan preguntas sobre lo que ellos ven del lado exterior de la reja, en esa realidad. Por ejemplo, Liliana le preguntó al director de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, Juan Carlos Buitrago: “¿Por qué hay tanta desigualdad por el color de la piel, por qué hay tanta gente que juzga, humilla o critica a quienes tienen otro color?”. Él se quedó pensando y luego le dijo que era una pregunta muy complicada, que no esperaba, y que no tenía la respuesta. Para ella, su color nunca ha sido un problema dentro del colegio, pero sí lo ve en las noticias y en la televisión.



“Él nos mostró casos de niños que aguantan hambre y cómo ellos recolectan la comida, fue bonito ver cómo hace su trabajo, porque él estudió Medicina, pero se quiso dedicar a otra cosa para bien del país”, explica Liliana, que luego de esa entrevista decidió que quiere ser bacterióloga.



Janeth y su equipo se han preguntado qué es lo más importante que está ocurriendo en el país y decidieron que es el posconflicto y la búsqueda de la verdad. Así llegaron a entrevistar a Viviana Duarte, hija del coronel de la Policía Édgar Yesid Duarte, secuestrado por las Farc y asesinado en cautiverio, quien le hizo a Viviana —que tenía 2 años cuando su padre fue secuestrado— todo un diario con dibujos y cuentos.



Entonces, en ese encuentro con ella, se dio uno de esos lazos que teje la realidad en Colombia: Viviana les contaba que apenas pudo ver el cadáver de su padre durante unos minutos, y entonces una de las niñas que la entrevistaba la interrumpió para contarle que la entendía: “A mí me entregaron a mi papá hecho pedazos”.



Janeth recuerda esa escena con los ojos aguados: “Fue un encuentro maravilloso, no solo de culturas sino de seres humanos que pueden vivir el mismo tipo de tragedia, no importa el lugar del mundo donde se encuentren”.



“Esto es crear puentes de comunicación —insiste Janeth—, que los niños crean que todo es posible, que no hay personas ni instituciones inalcanzables. Que los niños son sujetos históricos, con una voz, con historias que contar y pensamientos propios e inquietudes para preguntarles a los adultos y exigirles por este país que les están dejando”. Y concluye, de forma contundente: “No son periodistas, son niños”.



Cultura Meraki prepara su tercera edición. Pero, más allá de eso, Janeth se imagina la continuidad de este proyecto como un puente en el que los personajes entrevistados llamen a los niños de vez en cuando, hablen con ellos, les hagan saber lo importantes que son sus sueños.



Al preguntarles a todos a quién les gustaría entrevistar —una de esas preguntas tontas que hacen los periodistas profesionales—, varios coincidieron: “¡Al presidente!”.

CARLOS SOLANO

DIRECTOR DE LA ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA DE EL TIEMPO

@LaResonancia