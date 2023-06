Para este puente festivo de Corpus Christi, las autoridades de movilidad de Bogotá y Cundinamarca implementaron unas medidas para garantizar el éxodo y el retorno de las personas que van a viajar. Tenga en cuenta las restricciones y las recomendaciones de las autoridades. El pico y placa regional funcionará en diferente horario en la autopista Sur.



La Secretaría Distrital de Movilidad informó que para este fin de semana se prevé la salida de 625.000 vehículos de la capital, incluidos autos y motos. Y se estima que regresen 545.000 vehículos.



Por eso, habrá más de 600 uniformados entre agentes civiles de tránsito, de la Policía de Tránsito y del Grupo Guía ejerciendo control en los diferentes corredores viales de salida e ingreso a la ciudad.



En Cundinamarca también se contará con el apoyo de más de 400 hombres y mujeres de la Policía de Tránsito en las carreteras del departamento para garantizar la seguridad.



Operativos de control por Pico y Placa Regional en Bogotá. Foto: César Melgarejo | EL TIEMPO

Por otro lado, la Terminal de Transporte de Bogotá movilizará alrededor de 170.000 viajeros durante este primer puente del mes de junio. Se espera que haya un incremento del 7 por ciento en viajeros y del 4 por ciento en vehículos en comparación con el 2022.



En 14.422 vehículos de 90 empresas transportadoras vinculadas a la operación se movilizará a los usuarios que viajen por tierra. Se prevé que el día de mayor afluencia de viajeros sea hoy 10 de junio, con 55.800 pasajeros en 3.900 vehículos. Los principales destinos son los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Meta, Huila, Antioquia y Valle del Cauca.



Más de 350 personas entre la Policía Nacional, vigilancia privada, personal de la salud y de apoyo estarán a cargo de la operación del terminal para garantizar un viaje seguro y cómodo.



Medidas claves

La Secretaría de Movilidad de Cundinamacra autorizó medidas adicionales de tránsito en la vía Mosquera-Apulo, durante el viernes 9 y sábado 10 de junio, incluyendo pare y siga, contraflujo y otras.



Para el plan retorno del lunes 12 habrá reversible desde las 12 del mediodía hasta las 10 de la noche, en la vía de La Mesa, desde Apulo hasta el sector de Balsilla, en Mosquera.



“El reversible estará activo a las 12 del mediodía, pero la dinámica de acomodación del carril será desde el kilómetro 118 y empieza a las 10 de la mañana”, indicó Jorge Godoy, secretario de Movilidad de Cundinamarca.



Además, para el caso de vehículos de carga con capacidad igual o superior a 3,4 toneladas habrá restricciones hoy sábado, desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y el lunes festivo, de 10 de la mañana a 11 de la noche.

Atención, informamos restricción para vehículos de carga con peso igual o superior a 3.4 Tn, en #Cundinamarca, para el puente festivo de #CorpusChristi del 9 al 12 de junio de 2023.#SíNosConviene conducir con precaución #RegiónQueProgresa #PorlaVíaDeLaVida pic.twitter.com/ZIuQlEzurP — Movilidad Cundinamarca (@SecMovilidad) June 9, 2023

Estas limitaciones aplicarán en los siguientes corredores viales: Chía (intersección avenida Pradilla-semáforo variante Cota)-Cota- Siberia-Mosquera-Mondoñedo-La Mesa-Girardot, Ramal a Soacha; Guasca-Gacheta-Ubalá-Gachalá; Los Alpes-Villeta y Chuguacal-Cambao, incluyendo los accesos a los municipios de Guayabal de Síquima, Bituima, Vianí, San Juan de Rioseco y Sibaté-Fusagasugá por San Miguel.



Para el caso de la vía Bogotá-Girardot, se implementarán reversibles durante el lunes festivo. Se habilitará todo el flujo vehicular en un único sentido, desde Fusagasugá hacia Bogotá, a partir de las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Quienes transiten en el sentido Bogotá-Girardot podrán utilizar las rutas alternas Sibaté-San Miguel-Fusagasugá o Mesitas del Colegio-Viotá-Girardot.



“Los usuarios podrán disfrutar de tramos finalizados en los cuales se evidencia el avance superior al 30 por ciento del proyecto, ya hemos concluido las obras de la unidad funcional más larga, es decir, la que se encuentra entre Girardot y Melgar”, aseguró Fabián Lacouture, director Técnico de Vía 40 Express.



De igual manera, la concesión y las autoridades establecieron que, en los sectores de intervención, se contará con tres carriles habilitados, de los cuales dos funcionarán en el sentido de mayor flujo vehicular, y en otros puntos de mayor complejidad, seguirán habilitados contraflujos o pasos a carril.



#AtenciónViajeros, el día 12 de junio tendremos #Reversible desde #Apulo hasta #Mosquera, para plan Éxodo los días 19 y 20 de junio la #Policía adoptará medidas como pare y siga o contraflujo, de ser necesario

Mayor info: https://t.co/84JgWwVNFT#Cundinamarca #RegiónQueProgresa pic.twitter.com/DdgRiCQrJc — Movilidad Cundinamarca (@SecMovilidad) June 9, 2023

Pico y placa regional

Recuerde que el lunes 12 se implementará el pico y placa regional en los corredores de ingreso a Bogotá, la autopista Norte, autopista Sur, la calle 13, la calle 80, la carrera 7.ª, la avenida Boyacá-vía al Llano, la vía Suba-Cota, la vía La Calera y la vía Choachí.



Tenga en cuenta que para el plan retorno, las placas pares podrán ingresar entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde, y las impares, entre las 4 de la tarde y las 8 de la noche. Luego podrán entrar vehículos con cualquier número de placa. Mientras que el ingreso por Soacha por la autopista Sur será así: placas pares, entre las 12 del mediodía y las 5 de la tarde, y las impares, de 5 de la tarde a 10 de la noche.



Los vehículos híbridos, previamente inscritos, están exentos de la restricción. No olvide que la excepción de pico y placa solidario no aplica para los puentes festivos.



Recomendaciones

Godoy hizo un llamado a los viajeros a revisar sus vehículos y documentos, respetar las señales de tránsito y la velocidad máxima. Asimismo, instó a los ciclistas a utilizar las vías con precaución y a los conductores de automotores a respetar la distancia de seguridad, de 1,5 metros, al rebasar a los ciclistas para evitar accidentes.



Otras recomendaciones de las autoridades son: planear con antelación el ingreso a Bogotá; no generar filas de vehículos en las entradas de la ciudad esperando el horario de ingreso por el pico y placa regional; descansar bien antes de conducir para evitar microsueños durante el recorrido y conducir libre de los efectos del alcohol y de sustancias psicoactivas.



Y para quienes viajan en bus, se les recomienda comprar los tiquetes en línea a través de www.terminaldetransporte.gov.co; verificar con las empresas transportadoras las condiciones de viaje para el transporte de animales de compañía y/o carga sobredimensionada; tomar siempre el bus dentro de las instalaciones de la Terminal de Transporte y no llevar acompañantes que no vayan a viajar.

LOREN VALBUENA

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a lorva@eltiempo.com

