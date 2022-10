La Policía Metropolitana de Bogotá reveló el cartel con el rostro del presunto asesino del joven de 15 años Juan Esteban Alzate, quien fue apuñalado de muerte la noche del pasado sábado 8 de octubre dentro de uno de los buses del sistema de Transmilenio de la ciudad.

La Policía reveló el rostro de quien habría apuñalado al joven de 15 años en un bus. Foto: Policía Nacional

El secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto, y el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general Carlos Triana, anunciaron que se ofrecerá una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quien aporte información relevante que permita a las autoridades dar con el paradero del presunto asesino y las personas que esa noche atacaron al menor y acabaron con su vida.

El caso

Respecto a lo ocurrido la noche del sábado 8 de octubre, señaló que ellos habían estado en el Chorro de Quevedo, en el centro de la capital, tomando fotografías y consumiendo un par de cervezas. "Nosotros sí tomamos pero no estábamos borrachos. Bajamos a eso de las 9 de la noche al TransMilenio para irnos a la casa y cuando cruzamos la puerta del bus él, sin culpa, le pisó el pie a un venezolano. Ahí se armó todo el problema".



De acuerdo con el testimonio, el atacante de Juan Esteban le repitió en varias ocasiones que debía pedirle perdón por haberlo pisado, a lo que el menor se negó, pues afirmó, según la versión de un testigo, que "pediría disculpas, pero perdón no porque no había hecho nada grave".



Esa negativa del joven desató la furia no solo del agresor sino de otra mujer que lo acompañaba y a la que le dijo que tanto Juan Esteban como su pareja y su otro acompañante "estaban buscando problemas".



Acto seguido, cuenta la fuente, la mujer que acompañaba al agresor le tomó por el pelo y le tiró al piso pidiéndole que les pidiera perdón por el pisotón.



"Ella me agarró del pelo y me lanzó hacía atrás, ahí le grité a Juan Esteban que nos fuéramos y que no buscáramos problemas pero cuando me di cuenta el tipo se le había lanzado encima y le clavó el puñal en todo el pecho. Ahí fue cuando el TransMilenio paró y los delincuentes se fueron".



Dice el testigo que cuando llegaron a donde la Policía estos no prestaron la ayuda correspondiente al caso y que por el contrario les gritaron y les dijeron que se calmaran mientras los delincuentes se escapaban. "Ellos no hicieron nada y Juan Esteban no alcanzó a llegar vivo al hospital".



