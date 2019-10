Peñalosa-López, un primer encuentro cordial pero firme

"Bienvenida a su casa… Venga le muestro su oficina!”.



Con esta frase del alcalde Enrique Peñalosa comenzó este martes la charla entre el mandatario saliente y la nueva alcaldesa de los bogotanos, Claudia López.



Fue el preludio de tres extenuantes horas en las que el primero se empeñó en hacer un resumen de obras, diseños y proyectos de la ciudad que deja, mientras que la segunda escuchó, tomó notas y preguntó.



Al final, ambos coincidieron en la rentabilidad que dejó el inicio del empalme.

No fue un saludo efusivo como ella acostumbra. No hubo un “quiubo, mi hermano”. Él tampoco la abrazó, como en los tiempos en que la nombró directora del Departamento Administrativo de Acción Comunal.

“Quiero agradecerle a la vida que me dio la oportunidad de volver a este sitio, en el que trabajé hace 20 años, con el mismo Enrique… él es mi amigo, fue mi mentor”, reseñó ella. Él también tuvo palabras amables y confió en que “Claudia va a gerenciar muy bien” los proyectos que queden andando.



Subido en un sofá, el alcalde le explicó cómo es la Bogotá que le entrega para gobernar entre 2020 y 2023. Le confesó cierta envidia por los proyectos que deja y lamentó no haber tenido un año más para consolidar el modelo de ciudad que soñaba.



En sus dos primeros días como alcaldesa electa, López no ha perdido un minuto. Y así seguirá hasta el 20 de diciembre, cuando haya concluido el empalme con el gobierno local.



El encuentro con Peñalosa, si bien fue amable, dejó ver las primeras diferencias del modelo urbano. Mientras tomaban café, Claudia se levantó y se acercó a una foto del papá de Peñalosa: Enrique Peñalosa Camarago, fallecido en 1998. Después pasaron al primer tema. El alcalde, en otra pared, cuelga dos mapas que representan cómo está hoy y cómo quedaría la reserva Thomas van der Hammen. Ambos se pararon al frente y le dedicaron un buen tiempo al tema.



Luego vinieron otros asuntos de fondo en los que ninguno se guardó nada ni dio su brazo a torcer. Claudia dijo que hay tres temas en los que el alcalde dijo no: detener la discusión del POT y no pasarlo por decreto sino permitir que el nuevo Concejo, expertos y administraciones lo revisen; no abrir la licitación de la troncal de TransMilenio por la 68 y que en los procesos de renovación urbana que se hacen en el centro no se expulse a los residentes.

El alcalde Enrique Peñalosa defendió la obra de su gobierno frente a la alcaldesa electa Claudia López Foto: Diego Bauman - Alcaldía

Aunque hablaron de todos los temas, López reconoció que “esos son los más difíciles y requieren solución pronta. Él dice que no por ahora, pero hay que seguir conversando. El que persevera alcanza”.



Peñalosa defendió la troncal de la 68 porque “es parte integral del proyecto metro. No hacerlo es como quitarle las ruedas”, dijo.



López le reiteró que detuviera la licitación con el fin de que tanto la alcaldía como el Gobierno Nacional y los bancos internacionales que avalaron la primera línea del metro puedan hacer una evaluación sobre cuál es la troncal que más conviene para conectar el occidente de la ciudad con la red de metros que ella quiere ampliar hacia Suba y Engativá.



“Si el estudio técnico da que la troncal que hay que hacer es la de la 68, pues se hace esa, pero es que las decisiones no se pueden tomar por capricho, pero sí pediría que se evalúe técnicamente si es esa o es la Boyacá o es la ALO, porque la plata no es infinita”, expresó.



Esta y otras discusiones quedan pendientes en un proceso que irá hasta diciembre. Desde la Alcaldía, los responsables serán los secretarios de Hacienda (Beatriz Arbeláez), Jurídica (Dalila Hernández) y Planeación (Andrés Ortiz).



Por el lado de Claudia estarán Antonio Navarro (en lo político); Adriana Córdoba (en lo técnico), exveedora distrital y esposa de Antanas Mockus; Hugo Acero (en temas de seguridad y justicia) y Carolina Urrutia (en los asuntos ambientales).



Una vez concluida la rueda de prensa en la Alcaldía, Claudia se reunió con su equipo y fue a almorzar.



Luego, a las 3:20 p. m., llegó a la Casa de Nariño para empalmar con el presidente Duque. Allí, habló no solo con el mandatario, sino con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y la jefa de gabinete, María Paula Correa.

Claudia López e Iván Duque se reunieron este martes en la Casa de Nariño. Foto: Presidencia

A todos los puso a hablar de seguridad, movilidad y educación superior.



“Quiero agradecerle, porque fue el primero en llamarme para felicitarme. La nuestra será una relación respetuosa. Si a Bogotá le va bien, a Colombia le va bien. Si a Colombia le va bien, a Bogotá le irá aún mejor”, afirmó Claudia.



A la salida, dos horas después, en rueda de prensa ella les contó a los medios que le insistió a Duque en que a la larga el tema más sensible entre los ciudadanos es la inseguridad y la impunidad.



“Le decía yo al señor Presidente que tenemos tantos temas en común que nos interesan, pero que si no logramos tener éxito común en la reducción del hurto y de la impunidad, y que Bogotá vuelva a respirar tranquilidad y seguridad en sus calles, la ciudadanía de Bogotá no nos va a escuchar sobre nada más”, dijo.



El viernes ella se reunirá con el director general de la Policía, general Óscar Atehortúa, y con el comandante de la Metropolitana, general Hoover Penilla. Y al final de cuentas, sobre la polémica de las troncales, ella dijo que Duque le reiteró que su compromiso y prioridad es cumplirle a Bogotá con el proyecto metro.

BOGOTÁ@BogotaET