Aquellos jóvenes que quieran ser beneficiarios del programa para acceso a la educación superior 'Reto a la U', podrán inscribirse hasta el próximo viernes 14 de enero.



La Secretaría de Educación ha informado que con este programa se podrán beneficiar hasta con ocho (8) créditos académicos de acuerdo con la oferta disponible para el primer semestre de 2022.



Además, en el marco del proceso de acompañamiento, el programa asignará un apoyo de sostenimiento de hasta un salario mínimo al semestre, dependiendo del número de créditos académicos matriculados.

"Los estudiantes tendrán la oportunidad de homologar los créditos aprobados en alguna de las universidades en las que hayan adelantado su proceso en Reto a la U 3.0, en caso de que decidan continuar con sus estudios de educación superior", indicó la entidad.

¿Cómo inscribirse a 'Reto a la U'?

1. Consultar el resultado de la prueba saber 11. Debe tenerse presente que el número de registro será necesario para realizar la inscripción, así como el puntaje o percentil obtenido en la prueba.



2. Realizar el test de orientación socio - ocupacional en la página del Ministerio de Educación Nacional para identificar qué programas de educación superior son los más afines a sus intereses y aptitudes.



3. Ingresar a la página web de la Secretaría de Educación para consultar las condiciones de la Convocatoria #RetoALaU y posteriormente acceder al formulario de inscripción.



4. Ingresar al formulario de inscripción: Una vez guardada la información, el proceso de inscripción será confirmado y el sistema enviará un correo electrónico en donde serán señalados los cursos registrados (Recuerda que una vez guardado el formulario no podrán realizarse modificaciones).



Requisitos

- Ser bachiller egresado de una institución oficial o privada de Bogotá.



- Haber presentado la prueba Saber o prueba de Estado para acceso a la educación superior.



- Ser menor de 28 años.



- No tener registro como trabajador dependiente o independiente cotizante en el sistema de seguridad en los últimos 3 meses a partir de la apertura de la convocatoria.



- No ser estudiante de un programa de pregrado y no haber cursado programar de educación superior en el último año a partir de la apertura de la convocatoria.



REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN*