Retiro de revocatoria de alcaldesa abre debate sobre si aún hay tiempo

La demora en la entrega de las planillas para recolectar las firmas que respaldan la revocatoria de mandato de la alcaldesa Claudia López llevó a los promotores a desistir del proceso. Así se lo notificó el Movimiento Cívico Ciudadano por la Bogotá que Merecemos a la Registraduría.



En un documento de una página, José Miguel Santamaría, vocero del movimiento promotor, le dice a la entidad: “Por cuenta de las demoras en la entrega de las planillas hace que no tengamos los tiempos necesarios para lograrla durante este año”.

En la misma notificación, el vocero del movimiento también indica que consideran “no procedente terminar unificando las revocatorias con elecciones parlamentarias” y señala que en ese caso “perderían su carácter ciudadano”.



La Registraduría, por su parte, aceptó el desistimiento y así se lo hizo saber al movimiento ciudadano el pasado 26 de marzo, comunicación que apenas se conoció el domingo.



El proceso de revocatoria de mandato contra la alcaldesa se había iniciado el 12 de enero, y el 25 del mismo mes, López y Santamaría expusieron sus argumentos en una audiencia en el Consejo Nacional Electoral (CNE).



El comité promotor debía reunir las firmas equivalentes al 30 por ciento de los votos obtenidos por la mandataria en octubre de 2019, es decir, alrededor de 353.000, y para eso, una vez recibieran los formularios, tenía seis meses.



Sin embargo, con la actual coyuntura del covid-19, la entidad electoral le pidió al Ministerio de Salud que le diera los protocolos que debían cumplir los comités promotores en el país.



Sin embargo, según la Registraduría, esa cartera respondió hace un poco más de dos semanas con 20 preguntas, de las cuales tres eran para la entidad y el resto para los promotores, que debieron resolver en cinco días.



“Las respuestas se remitieron al Ministerio de Salud, que a la fecha no se ha pronunciado. El trámite se surtió, pero quien tiene la definición es el Ministerio”, explicó Nicolás Farfán, registrador delegado en lo electoral.



No obstante, Santamaría dijo que no solo es una cuestión de tiempos, que en su opinión no les dan, sino también de falta de voluntad de la autoridad electoral y de la cartera de Salud. El movimiento esperaba recibir las planillas el 2 de febrero, pero hasta la fecha no las han obtenido.



“No creo que la Registraduría esté siendo diligente. No van a entregar las planillas ni van a dejar hacer la revocatoria”, aseguró Santamaría, quien dijo sentirse en medio de un “ping-pong en cámara lenta”.



Las cuen tas de los tiempos

Las cuentas del vocero del movimiento cívico son que sumando los seis meses para la recolección de las firmas –estima que debe recoger entre 800.000 y 1’000.000 para asegurar que 353.000 sean válidas– y los 2 que se toma la Registraduría para verificar, ya se estaría hablando de mediados de diciembre.



El vocero consideró que podían cumplir con las firmas que se proponían, pero no en menos de seis meses.



Pero ya con la proximidad de las elecciones parlamentarias y la primera y segunda vuelta presidencial, según afirmó, el proceso dejará de ser ciudadano y se convertirá en político.



Además, no cree que la autoridad electoral convoque esas votaciones antes del segundo semestre de 2022, con lo que ya se estaría a un poco más de un año del final del periodo de Claudia López y los ciudadanos no podrían participar en las urnas, debido a que la ley establece que debe hacerse hasta 18 meses antes de terminar el periodo.



No obstante, el registrador delegado en lo electoral consideró que todavía hay tiempo y que no se ha llegado a esa fecha (a los 18 meses antes de finalizar el periodo). Aclaró que las votaciones de los mecanismos de participación no pueden coincidir con la votación de una elección ordinaria.



Pero, más allá del debate de si hay tiempo o no para cumplir con la revocatoria a la alcaldesa, la decisión final del Movimiento Cívico Ciudadano Por la Bogotá que Merecemos, es convertirse ahora en una veeduría de la actuaciones de la actual administración distrital.

​GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

​Editor de Bogotá

@guirei24

