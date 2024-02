Encontraron 54 toneladas de basuras en las alcantarillas del centro de Bogotá

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) viene realizando labores de mantenimiento en la infraestructura subterránea del centro de la ciudad, por donde hay redes de alcantarillado sanitario y pluvial.

Explicaron que, con maquinaria especializada, los operarios de la EAAB intervinieron las redes del Parque Santander, el Parque de los Periodistas, la Plaza de Bolívar, el sector de la carrera 4 entre calles 10 a 12 y el sector del Chorro de Quevedo.

Más de 50 operarios y personal social y comercial han recorrido las calles de esta zona y a la fecha han extraído más de 54 toneladas de basuras y desechos de 152 sumideros y han adecuado o arreglado 25 rejillas y faltantes de alcantarillas. A estas labores también se ha vinculado Aguas de Bogotá.



Así mismo, para mantener el mobiliario urbano, se ha establecido contacto con comerciantes y propietarios de viviendas donde se presentan faltantes de tapas de cajillas de medidor para contar con la autorización de los usuarios para reinstalar una nueva.

Intervención de alcantarillas en el centro de Bogotá. Foto: Acueducto de Bogotà

Todas estas acciones operativas hacen parte de la estrategia El Centro Vive de la Alcaldía Mayor, una apuesta para recuperar el corazón de la ciudad. Además, contribuyen con las labores preventivas de la EAAB para la temporada de lluvias.



Las intervenciones de la EAAB permiten que el sistema de alcantarillado funcione en óptimas condiciones; la tapas y rejillas estén en su lugar, previniendo taponamientos en las redes públicas y mitigando el riesgo de encharcamientos.

Recomendaciones:

1. No taponar los sumideros (estructuras que recogen el agua lluvia en las calles) con

escombros u objetos que impidan recolectar normalmente el agua lluvia.



2. Al barrer el frente de las casas, se deben recoger los residuos y la basura en bolsas bien cerradas y no las deposite cerca de los sumideros.



3. Tenga en cuenta los horarios indicados por el consorcio de aseo para sacar la basura.



4. No arroje grasas o aceite de cocina usado a los sumideros, ni a los sifones internos de las viviendas.



5. Los preservativos, toallas higiénicas, pañitos húmedos o pañales, arrójelos a la caneca, nunca al sanitario.



