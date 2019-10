Los temas que pusieron a ‘ejercer’ a los cuatro aspirantes por Bogotá

Los cuatro candidatos que se disputarán el próximo domingo los votos de los ciudadanos para gobernar a Bogotá durante el cuatrienio, sacaron este jueves, en el debate de EL TIEMPO, Citytv y La W, sus últimas cartas en temas poco planteados a lo largo de la campaña.



Claudia López, de la Alianza Verde; Carlos Fernando Galán, de Bogotá para la Gente; Miguel Uribe, de Avancemos, y Hollman Morris, de Colombia Humana, llegaron muy puntuales, acompañados de sus seguidores y saludando a las barras.

De entrada el formato del debate, que moderó el director de EL TIEMPO, Roberto Pombo, los sorprendió porque no les preguntó por sus propuestas de gobierno, sino sobre cómo actuarían frente a escenarios concretos.

Qué hacer frente a los colados en TransMilenio, con los problemas de convivencia por el caos de movilidad, si involucrar o no al ejército para responder a la violencia en la protesta social, cómo actuar con las barras bravas en el fútbol o qué hacer con el relleno sanitario de Doña Juana, fueron temas que no se esperaban.



Los bogotanos pudieron apreciar el talante de los candidatos, que puestos en esas situaciones concretas, reflejaron su capacidad para gobernar a la ciudad en caso de ganar las elecciones del domingo.



Por ejemplo, en el escenario de una protesta social en la que el Gobierno Nacional pidiera meter el ejército a la ciudad, Claudia López y Carlos Fernando Galán fueron contundentes: no permitirán el ejército en lo urbano, aunque sí lo utilizarían para vigilar la periferia y las entradas a Bogotá.



“Los soldados están entrenados para cargar fusil y para matar”, dijo López. “No estoy de acuerdo con que entren las fuerzas militares a controlar la protesta social”, afirmó Galán.



“Tenemos que evitar que haya inconformidades”, aseguró el candidato Hollman Morris, que no respondió si lo permitiría o no de estar en el dilema de tomar la decisión.



En cambio Miguel Uribe no descartó el uso del ejército e incluso citó casos concretos como la vigilancia de infraestructura crítica, como lo son subestaciones eléctricas y puntos de control de subida para ciclistas.



El director de EL TIEMPO, Roberto Pombo, puso a los cuatro aspirantes a explicar cuáles propuestas de sus oponentes consideraban peligrosas o inconvenientes para la ciudad. Morris, que insistió durante todo el debate en que el metro elevado destruirá la ciudad, dijo que López, Galán y Uribe representan la continuidad del actual alcalde Enrique Peñalosa.



López cuestionó de Galán su intención de construir TransMilenio por la carrera 7a y por la avenida 68, y porque, según ella, Galán va a urbanizar la reserva Thomas Van der Hammen y ella no. El candidato de Bogotá para la Gente le ripostó que su intención es construir un TransMilenio con buses ecológicos y señaló a la candidata de la Alianza de inconsistente.

Y así como Morris insistió en el metro subterráneo, Galán reiteró que acabará con la polarización, dando ejemplo, y Uribe, en que tiene la experiencia de la que, según él, carece Galán.



Uribe cuestionó de Morris que quiera “destruir el metro que tanto nos ha constado”, y el candidato de Colombia Humana le respondió que el elevado destruirá la ciudad.



Un tema en el que los candidatos tomaron la misma decisión, con algunas variantes, fue en el de los colados en TransMilenio, pues la mayoría anunció que establecerá tarifas diferenciales, aunque con énfasis distintos.



Morris justificó futuras tarifas diferenciales en el desmejoramiento del poder adquisitivo de los usuarios y hasta anticipó que congelaría las tarifas de TransMilenio, mientras que Uribe aseguró que aspira a ofrecer descuento del 30 por ciento a la tarifa de los estudiantes de estratos 1 y 2, pero con la condición de disminuir los colados en el sistema.



Para López, lo primero es mejorar el servicio, con la ampliación de frecuencias y el mejoramiento de las estaciones porque, en el fondo, hay “injusticia social” que hace que los ciudadanos paguen la corrupción nacional.



En cómo actuar frente a los migrantes venezolanos, los candidatos coincidieron en que hay que apoyarlos. López reconoció el trabajo que se viene realizando en el actual gobierno, pero reiteró la propuesta que ha hecho de expulsar a quienes delincan.



Morris dijo que es clave entrar a los migrantes a la ruta laboral, pero también sancionar a quien esté delinquiendo. Uribe dijo que es urgente la regularización del estatus migratorio y Galán que hay que aprovechar la vocación de la ciudad para recibir a los migrantes para poder trabajar con ellos. López advirtió que hay que revisar el efecto la informalidad con los migrantes está causando en los trabajos de los bogotanos para garantizar que nacionales y extranjeros tengan igualdad de condiciones.



El tema de cómo actuar frente a los conflictos que genera el caos de la movilidad sacó a relucir las propuestas que los candidatos han venido defendiendo a lo largo de la campaña.



López reiteró que el caos de la movilidad se solucionará con una red de metros, incluida la construcción del que queda contratado, mientras Hollman Morris insistió en el metro subterráneo.



Ese tema generó reacción de López que advirtió que no es responsable hablar de echar para atrás un metro que quedará contratado, porque se expone a la ciudad a demandas.



“Lo que nos distingue es que Hollman quiere botar a la caneca el contrato del medio metro elevado y yo no”, dijo al hablar de una diferencia de ella con su oponente.



Galán se desmarcó del tema al señalar la importancia de que la ciudad cuente con una gestión eficaz del tráfico y anunció que en su gobierno tendrá gerentes de vías para solucionar en tiempo real y en las vías los problemas que generen congestión.



López, Galán y Uribe coincidieron en la importancia de la cultura ciudadana para enfrentar los problemas de la movilidad, pero en el caso de Miguel Uribe, fue enfático en señalar la necesidad de hacer cumplir las normas y las sanciones a los infractores.



Los candidatos se diferenciaron en el plan de emergencia que pondrían en marcha de resultar elegidos, frente a los problemas de movilidad que se generarán en la ciudad por la construcción masiva de obras.

En la práctica ninguno habló de acciones concretas para aliviar los trancones, pues aprovecharon el escenario para reiterar sus propuestas de movilidad.



No obstante Carlos Fernando Galán dijo que terminará el plan de semaforización inteligente. López advirtió que definitivamente no hará TransMilenio por la séptima, y que durante su gobierno hará la red de regiotram aprovechando las vías férreas existentes.



Uribe aprovechó este tema para cobrarles a sus contendores lo que llamó falta de experiencia. “Se nota que no saben lo que van a hacer”, dijo al señalar que las obras van a generar presión del tráfico pero van a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.



Durante el debate los candidatos se enfocaron en explicar sus propuestas y evitaron confrontaciones y roces.



BOGOTÁ