Al menos 2’000.000 de viajes en bici en el día sin carro en Bogotá

"Se siente muy bien, descongestionado y con mejor calidad del aire. Estoy de acuerdo con el día sin carro”, expresó Silvia Valbuena mientras empujaba un coche con su nieto. “Es rico el ambiente para salir a pasear con mi niño”.



Testimonios como estos abundaron este jueves, cuando se cumplió la edición 21 de la jornada en la que motos y carros no salieron a las calles. Bicicletas, TransMilenio, SITP, taxis y viajes a pie llevaron a los ciudadanos a sus lugares de destino.

El Distrito informó que a las seis de la tarde se alcanzaron 1,9 millones de viajes en cicla, y que en la noche pasaron de 2,3 millones. “Los viajes por ciclorruta aumentaron 94 % comparado con un día normal; pasamos nuestro propio récord. Además, sancionamos a 663 vehículos e inmovilizamos 219”, reveló Juan Pablo Bocarejo, secretario de Movilidad.



Aunque muchos aplaudieron el día sin carro 2019, hubo quienes se mostraron incómodos o insatisfechos. A la altura de la autopista Norte con calle 116, se encontraba Alexis Rendón, comerciante independiente, esperando un taxi a las 7:30 de la mañana, para dirigirse al centro de la ciudad, donde cumpliría una cita. “Bastante difícil conseguir un taxi, llevo 45 minutos buscando uno que me lleve. Nos afectamos los comerciantes”, se quejó.

La solución por la que muchos optaron fue planear sus viajes con tiempo y acudir a modos innovadores para movilizarse. Fue el caso de Diego Avendaño, quien alquiló vía APP una patineta eléctrica de uso compartido: “No tenía una forma de moverme de manera efectiva después de bajarme del TransMilenio (viajó desde el sur hasta la Autonorte con calle 85) para venir hasta la 116 con carrera 11. Entonces alquilé este aparato, y me ha ido superbien”, señaló, antes de continuar avanzando por la ciclorruta, con destino al norte.



Otra alternativa, también de uso compartido, fueron las bicicletas eléctricas que se dispusieron en distintos puntos de Usaquén, Chapinero y parte de Teusaquillo

La congestión, sobre todo en las horas pico de la mañana y al caer la tarde, se notó en TransMilenio. En ambos momentos, ciudadanos corrían hacia el Portal Américas para no sufrir tanta congestión. “Pensé que iba a estar más lleno, pero está igual que todos los días”, expreso Clara Rojas, al tiempo que pasaba un torniquete.



La ruta de TM entre los portales 20 de Julio y El Dorado sí fue más demorada. “En hora pico siempre me gasto 45 minutos hasta la estación Salitre, pero hoy me demoré 30 minutos más porque la gente no dejaba entrar y salir en cada parada; falta más orden y cultura ciudadana”, indicó un oficinista.



La jornada sin automotores coincidió con la visita de un experto en movilidad y ciudades, Juan Carlos Muñoz, director del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable de Chile. De primera mano pudo observar el desarrollo de la movilidad y sacar conclusiones al respecto.

“Esto es muy interesante, muestra cuál es el potencial de los buses (SITP); al tener una vía más despejada, pueden ir a mayor velocidad, logrando llevar a la gente más rápido y dando más vueltas –recorridos– por horas, mejorando así la frecuencia del servicio. Así los viajes son más cómodos en el transporte colectivo”, resumió. “Hoy, las ciudades deben desincentivar el uso del carro particular y mejorar los transportes públicos”.



En lo ambiental, se disminuyó en 28 % el material particulado contaminante y un 33 % el ruido. Esto sirvió de trampolín para actividades culturales y ciudadanas. Por ejemplo, un grupo de personas de la Red de Ciudades por la Calidad del Aire asistió a la plaza de Bolívar, con tapabocas y carteles, para exigirle al Congreso que actúe para mejorar la calidad del aire. Estos dejaron un documento con cinco propuestas que podrían ayudar en este cometido.



En sitios estratégicos del Distrito, la Administración instaló 27 bicitalleres, lo mismo que zonas de esparcimiento para cerrar una fecha en la que, coincidieron los ciudadanos, Bogotá fue más “coqueta y amable”. No en vano, en un sondeo de EL TIEMPO (7 p. m.), el 39 % de la gente dijo que le había ido bien con sus desplazamientos, el 28 % dijo que normal y solo el 33 % manifestó que mal.

