Como se esperaba, el candidato presidencial y exalcalde de Bogotá Gustavo Petro Urrego ganó en la capital del país. El aspirante del Pacto Histórico y su fórmula a la vicepresidencia, Francia Márquez, lograron 1’769.671 votos (47,05 %), escrutadas el 100 % de las mesas.



Así, Petro confirma, una vez más, que es el principal elector en la ciudad, donde fue elegido alcalde el 30 de octubre de 2011, con 721.308 votos (32,16 %), con lo que superó a Enrique Peñalosa, Gina Parody, Carlos Fernando Galán y David Luna.



( Universidades, en la mira de poderosas redes de drogas sintéticas en Bogotá )

Lo alcanzado por Petro ayer, en una jornada tranquila, es más de la mitad de los sufragios obtenidos en la primera vuelta en las presidenciales de 2018 (1’098.478 votos) y un poco más de los logrados en la segunda vuelta ese año (1’884.869 sufragios). En la consulta del pasado 13 de marzo, el exmandatario de Bogotá y exsenador había obtenido 887.567 votos en la ciudad.



Tanto las encuestas de opinión como los analistas políticos daban a Petro como ganador en la capital durante la primera vuelta presidencial y los votos estaban dentro de los cálculos. En otras palabras, lo ocurrido ayer no fue una sorpresa.



(Siga leyendo: 'Subieron como arañas': víctima de millonario robo con 'escalera humana' )



En cambio sí lo fue Rodolfo Hernández (del movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción), quien se ubicó segundo en Bogotá, con 833.016 sufragios (22,15 %). De hecho, el santandereano superó a Federico Gutiérrez, que alcanzó 723.538 sufragios, y a Sergio Fajardo, que obtuvo 299.266.



Los resultados también convierten a Hernández en el fenómeno electoral en la ciudad, a pesar de que hace pocos meses era desconocido para la mayoría de los bogotanos.



Carlos Arias, analista político de la Universidad Externado, considera sorpresivo el resultado de Hernández en la capital, y señala que en el caso de Gustavo Petro era lo que todos esperaban, pero advierte que no tendría “por dónde crecer más”.

Sin embargo, señaló que los votos del exalcalde de Bucaramanga en la capital del país son producto del voto de utilidad y de miedo. “Utilidad porque el elector pensó que si me deslizo de la campaña de Fico a la de Rodolfo, tengo la opción de vencer a Petro (en segunda vuelta), quien es el que me genera miedo”.



Arias también asegura que en el caso del ingeniero funcionó más la penetración de las redes sociales, como Twitter y Facebook, “por donde hizo Rodolfo Hernández la campaña, que es más fuerte en Bogotá y en las principales capitales del país, que la maquinaria, que todavía sigue siendo muy fuerte”.

Por su parte, Carlos Prado, analista político de la Universidad Militar Nueva Granada, considera que Rodolfo Hernández, con su triunfo en Bogotá, muestra que “está recogiendo el inconformismo con las actuales administraciones distrital –a la que identifican con Sergio Fajardo– y nacional, así como el voto útil de un sector de centro que no tenía candidato o veía una opción en Sergio Fajardo, pero que con las encuestas prefirió cambiar, para que su voto tuviera mayor relevancia”. También dice que el candidato santandereano está recogiendo a la población tanto de izquierda como de derecha que no se considera ni uribista ni petrista y “que está cansada de la polarización”.



( Jóvenes en tiempo de elecciones | Voy y Vuelvo )



Prado coincide con Arias frente a los resultados de Gustavo Petro en la capital. Para este analista estos no son una sorpresa y destaca que esos votos se explican en el hecho de que “los jóvenes le respondieron” y en que le quitó votos a Fajardo, a través de varios representantes a la Cámara que jalonan a la juventud.



“Por el hecho de haber sido alcalde, la gente tenía la recordación de Petro, y algunos consideran como logros sus propuestas políticas (...) Rodolfo Hernández, igual que Federico, tampoco presentó una propuesta para los bogotanos, pero se enfocó en una tema que es trascendental para muchos: el discurso anticorrupción y eso movió las fibras”.



“Por el hecho de haber sido alcalde, la gente tenía la recordación de Petro, y algunos consideran como logros sus propuestas políticas (...) Rodolfo Hernández, igual que Federico, tampoco presentó una propuesta para los bogotanos, pero se enfocó en una tema que es trascendental para muchos: el discurso anticorrupción y eso movió las fibras”.



Omar Oróstegui, director del centro de pensamiento Futuros Urbanos, también señala que lo de Rodolfo Hernández en Bogotá es una sorpresa, porque no tenía estructura política que le movilizara votos; por esa razón dice que “su resultado responde más a votos de opinión”.

Con respecto al Pacto Histórico, Oróstegui señala que se mantiene como principal fuerza política en la ciudad, toda vez que “la mitad de los votos así lo confirman”. No obstante, sostiene que “no se puede afirmar que Bogotá está polarizada electoralmente. Solo Petro logra consolidarse como fuerza política, los demás votos se reparten entre votos de centro, derecha y de opinión”.



Los resultados de la jornada en la ciudad muestran que Federico Gutiérrez tuvo más del doble de los votos obtenidos en la consulta del Equipo por Colombia en marzo pasado. En esa ocasión sumó 304.468 sufragios.



En cuanto a Sergio Fajardo, el balance indica que fue poco lo que creció en la capital. En la consulta de Centro Esperanza llegó a 201.643 votos y en la primera vuelta apenas obtuvo 299.266. Hace 4 años, el también exalcalde de Medellín había sido la mayor votación en la capital, con 1’240.799 votos.

El ingeniero también remontó en Cundinamarca

En su primera aspiración, Rodolfo Hernández triplicó los votos de Petro en la región en el 2018.

Rodolfo Hernández logró la mayoría de votos en Cundinamarca. El candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción se impuso en la región con un total de 615.953 votos, lo que representa el 44,58 % del total de sufragios válidos en el departamento.



La cifra alcanzada por Hernández superó en 140.594 los sufragios que el presidente Iván Duque logró para esta misma vuelta en la contienda de 2018. Para ese entonces, el ahora presidente de Colombia se impuso en la región con un total de 475.359 papeletas.

Para Carlos Prado –analista político de la Universidad Militar Nueva Granada–, la victoria del ingeniero Hernández en el centro del país tiene que ver con que “la gente de la región, la mayoría transportadores de alimentos y mineros, se han sentido traicionados por los políticos tradicionales que nunca les cumplieron”.



Escrutado el 100 % de las mesas en la región, el ingeniero de origen bumangués demostró que se convirtió en la principal fuerza electoral del departamento, incluso, por encima del rotundo ganador nacional, Gustavo Petro, quien en el caso de Cundinamarca solo llegó a los 472.538 votos. Esta cifra dobla su resultado en la región en 2018, cuando alcanzó apenas 236.862 sufragios y se ubicó tercero.



Sin embargo, el repunte regional del candidato del Pacto Histórico en la primera vuelta de este 2022 solo le sirvió para subir a la segunda posición entre los favoritos de los cundinamarqueses, porque aun siendo esta la primera candidatura de Hernández, logró triplicar la cifra alcanzada por Petro en el 2018 y doblarla esta vez.

También le puede interesar:

- Gustavo Petro: quién es y qué propone el candidato que va a segunda vuelta



- Rodolfo Hernández: la explicación del fenómeno político



- Fico Gutiérrez anuncia su apoyo a Rodolfo Hernández



BOGOTÁ