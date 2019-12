Bici sube, TM tiene más usuarios y estratos altos utilizan menos carro

La encuesta de movilidad 2019 que se dio a conocer ayer y que consultó a más de 220.000 personas de Bogotá y la región, será un instrumento clave no solo para la toma de decisiones de la alcaldesa electa, Claudia López, sino una herramienta de consulta obligada para expertos y analistas de Colombia y el mundo

Entre las cifras reveladas está por ejemplo que en Bogotá y los 18 municipios aledaños, el número de viajes aumentó en un 13 por ciento en los últimos cuatro años: alcanzaron los 16 millones, de los cuales 13,3 millones de viajes suceden en Bogotá y 2,6 millones, en los alrededores.



Según la información oficial, se realizaron 21.000 consultas con más de 300 preguntas en los hogares de la ciudad y la región, mientras que otras 200.000 se hicieron a ciudadanos en la calle, en bicicleta o en buses del servicio público.

El secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, dijo que esta encuesta de movilidad “es la herramienta más poderosa para saber cómo se mueven los bogotanos”. En este sentido, explicó que la calidad de la información y la representatividad son muy importantes y son la base para tomar decisiones de política y saber qué es lo que ha venido pasando con la movilidad en estos años.



También expresó que sirve “para saber qué es lo que pasa con la ciudad, cómo evolucionan las necesidades de los bogotanos”, dijo Bocarejo, quien recordó que esta herramienta se utiliza cada 4 años, desde el 2006, y en ella se invirtieron poco más de 6.000 millones de pesos.



Entre los resultados positivos está el aumento del uso de la bicicleta en la región. A diario se hacen más de 1’200.000 viajes en cicla; también se destaca el uso de TransMilenio, que se incrementó en los estratos 1, 2 y 3.



A su vez, la proporción en el uso del automóvil particular en los estratos 5 y 6 bajó en 2019 en comparación con el 2011. En contraste, los pasajeros se bajaron del SITP en todos los estratos, y aunque aumentó el número de personas de estratos 4 y 5 que caminan, bajó en los demás estratos. También el uso de la moto se duplicó y del transporte ilegal se disparó en comparación con 2011.

Los fines de semana, la bici es el medio favorito para recrearse y hacer deporte, y entre semana es medio de transporte. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

La encuesta destaca que en Bogotá prácticamente dos de cada tres viajes se hacen de manera sostenible, principalmente en transporte público, en modos no motorizados, y no hubo ningún cambio en el porcentaje de viajes realizados en automóvil, que hoy es del 15 por ciento.



El ingeniero Germán Lleras, director de Steer, la firma que realizó la encuesta con el Centro Nacional de Consultoría (CNC), destacó que por primera vez en esta medición se comenzó a investigar el uso de plataformas tecnológicas para la planificación y el pago de los viajes. Cerca de 800.000 viajes al día se realizan a través de las aplicaciones.



La más usada por los ciudadanos, como lo revela esta investigación, es Waze, que se lleva el primer lugar en todos los estratos y representa entre el 32 % y el 58 % de los viajes en los que se usa entre las más de 20 aplicaciones que existen en el mercado, según los datos entregados en el informe.



Además del crecimiento del número de los viajes que se hacen en la región, de confirmar que el transporte público sigue siendo el eje de la movilidad en Bogotá, de que la bicicleta aumentó porcentualmente y creció el número de viajes notoriamente, Lleras aclaró que en esta medición no está completamente reflejado el impacto de los domiciliarios porque el objetivo es saber cómo hacen las personas para moverse en su día a día.



“Los domiciliarios tienen que entenderse más como un fenómeno asociado a la carga pequeña, pero el número de viajes no está reflejado y no aparece en estos números. Al domiciliario se le pregunta del viaje de su casa al sitio de trabajo, y no de los viajes por su trabajo. Por esta razón no afecta la encuesta, debido a que estaba diseñada para su viaje personal para ir al trabajo”, aclaró el experto.



Según los resultados, la mayor cantidad de viajes siguen saliendo de localidades como Bosa, Kennedy, Fontibón y Suba, y los que más gastan en transporte público son los más pobres.



