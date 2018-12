Las ocho preguntas claves sobre TransMilenio por la 7.ª

Con la apertura esta semana de la licitación para la construcción de TransMilenio por la carrera 7.ª , cuya adjudicación quedó en el cronograma para marzo próximo, arranca uno de los proyectos más ambiciosos de esta administración y que estuvo relegado durante años.

De acuerdo con los documentos que reposan en el portal de contratación Secop II, en total serán ocho contratos para igual número de tramos, y se destinarán 1,7 de los 2,4 billones de pesos que se tienen reservados para el proyecto. El resto del dinero es para la adquisición predial e interventoría.



Según el IDU, el dividir la licitación en ocho contratos permite hacer un seguimiento más detallado del avance de las obras y garantiza la transparencia en el proceso.

Sin embargo, entre la ciudadanía aún persisten algunas preguntas sobre cómo quedará este corredor en cuanto a los andenes, si cabe o no este medio de transporte por la vía, o cómo garantizarán que no se registren colados, entre otras. EL TIEMPO seleccionó ocho de estas inquietudes y se las trasladó al IDU, que las respondió.

1. ¿Si cabe TransMilenio por la carrera 7.ª?

Sí cabe. Actualmente, el sistema de transporte masivo que circula por esta vía utiliza los tres carriles y tiene exclusividad por el de ‘solo bus’. La operación de TM será por los carriles del centro, dejando los dos externos para los carros particulares (central y el adyacente al andén). Solo se requiere ampliar el ancho de la carrera 7.ª. en los puntos donde se harán las 21 estaciones.

2. ¿Cómo será la recuperación de andenes?

Actualmente, esta carrera tiene 364.000 metros cuadrados de espacio público (andenes) que en su mayoría tienen desniveles, huecos, baches, y no son accesibles para personas en condición de discapacidad. Esos 364.000 metros cuadrados serán reconstruidos, y se aumentarán en 40.000 metros cuadrados más. En varios puntos donde hoy funcionan estaciones de gasolina, se construirán plazoletas, con toda la infraestructura para que la puedan disfrutar los bogotanos.

3. ¿Cómo evitarán que se convierta en algo parecido a la Caracas?

La primera garantía es que, a diferencia de la Caracas, la 7.ª se construirá teniendo en cuenta el espacio público. La nueva séptima es un proyecto de renovación urbana en donde el espacio público hace parte vital de la recuperación del corredor. Según estudios de Catastro Distrital, habrá una valorización de los predios de entre un 5 y un 10 por ciento cuando el sistema esté operando en esta vía.

4. ¿Bajará la contaminación?

La significativa disminución de buses, de 300 a 140, en el tramo de mayor flujo; el uso de vehículos de tecnologías limpias y el reemplazo de 110 paraderos del SIPT que hoy existen en este corredor por las futuras 21 estaciones reduce las emisiones por número de paradas y arranque. Esto significará que la emisión de gases disminuirá en más de un 80 por ciento.

5. ¿Las estaciones tendrán tubos anticolados?

El proyecto no tiene diseñado ningún sistema de parales verticales para anticolados. Este tipo de elementos no serán instalados en ningún punto de la 7.ª. TransMilenio ha garantizado que para el momento en que esté en operación, el sistema de puertas será más robustos y restablecido en el proyecto para que no se presente este fenómeno.

6. ¿Se contempla ciclorruta de la 100 a la 200? ¿Cómo van a garantizar el espacio para los ciclistas de la 32 a la 100?

La ciclorruta de la 7.ª se integrará en la calle 100 a la carrera 11, y luego se deriva en las carreras 13, 10.ª y 7.ª. Esto significa que la red quedará conectada en todo el borde oriental, usando infraestructura ya existente para que un ciclista pueda desplazarse desde la calle 200 hasta la plaza de Bolívar. Se beneficiarán más de 80.000 ciclistas que por allí transitan.

7. ¿Cómo van a mitigar el efecto barrera entre la zona oriental y occidental?

La troncal 7.ª tiene integración con las demás troncales por la 26, 10.ª, la 72, la 100, la 170 y la 200. Los sistemas que vienen del occidente de la ciudad y van a ingresar al oriente, o van a tomar hacia el norte o el sur, están contemplados dentro de la integración y funcionalidad del corredor. Por este motivo, desde el punto de vista de transporte no se presentará el efecto barrera.

8. ¿ Qué va a pasar con las rutas del SITP?

Serán reestructuradas de acuerdo con las necesidades de movilidad de los usuarios, con la premisa de que no existirán rutas que recorran la 7.ª de extremo a extremo, solo en tramos que sean necesarios para garantizar la conexión de los usuarios con los demás corredores y sectores de la ciudad. Las rutas eliminadas serán reasignadas a otras donde se detecten necesidades de oferta insatisfecha.

JOHN CERÓN

Redacción BÓGOTA

johcer@eltiempo.com

En Twitter: @CeronBastidas