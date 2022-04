Toda una polémica fue lo que causó entre los bogotanos un paquete de medidas de seguridad adoptadas por la alcaldesa Claudia López, ante la ola de inseguridad y atentados que ha vivido la ciudad durante el último mes.



De las decisiones, tres en especial pusieron a la ciudadanía en jaque: la restricción al parrillero los días jueves, viernes y sábado entre las 7 p. m. y las 4 a. m.; el cierre de parques, plazoletas y corredores verdes entre las 10 p. m. y las 4 a. m. y, por último, la obligatoriedad de llevar identificación en cascos y chalecos para los moteros. Las nuevas normas quedaron fijadas en un decreto que se firmó este viernes, dos días después de las intensas jornadas de protesta.



Aunque con ajustes, las medidas de Claudia López –que se suman a las adoptadas una semana antes por el Gobierno Nacional– siguen en pie y según la administración están enfocadas a entregar resultados de seguridad al cierre del primer semestre del año.

No obstante, la pregunta sigue siendo la misma: ¿funcionarán las nuevas restricciones? EL TIEMPO le puso la lupa al tema y consultó a varios expertos que analizaron la situación de seguridad y revisaron la pertinencia de las nuevas medidas que regirán, unas, a partir del 11 de abril; otras, desde el 18, y otras, desde el 22.



De acuerdo con Eduard Fernando Martínez, docente de la Universidad de los Andes y autor del estudio ‘Restricciones a motocicletas y sus efectos sobre el crimen en Colombia’, pese a que la restricción al parrillero podría ser efectiva, lo cierto es que los estudios en diferentes cuidadas del país han demostrado que “después de dos, tres o cuatro meses se empieza a perder el efecto y, por lo general, se regresa al mismo nivel de criminalidad que se tenía antes de la restricción, como ocurrió en Barranquilla, Neiva y Cartagena”.



En esa misma línea, Darío Hidalgo, investigador en movilidad y docente de la Universidad Javeriana, dijo que el problema es que la inseguridad no está asociada al vehículo, “como tampoco está asociada exclusivamente al hecho de caminar; está asociada a problemas sociales, económicos, culturales, policiales y otros factores en los que entran las motos, que también hacen parte de esa vida que tenemos en Bogotá, por lo que es clave la creación de una política de seguridad integral que ataque el problema de raíz”.



No obstante, el experto señaló que aunque son múltiples los factores que impactan la seguridad de Bogotá y que no se puede estigmatizar, “sí es preocupante que cada vez que se insinúa o que se piensa en una medida de restricción o de control sobre los motociclistas, un grupo, no todos, protesta con acciones de hecho afectando la movilidad de todos los bogotanos”.



Ómar Oróstegui, director de Futuros Urbanos, difiere del planteamiento de Hidalgo, pues considera que es necesario que se lean las cifras de seguridad con cuidado para tomar las decisiones restrictivas y no se caiga en estigmatizaciones. “Asumir que por la existencia de las motos hay un alto riesgo de sufrir un atraco, es falso. Pues, en el caso de delitos como el sicariato, los asesinos también se pueden mover a pie o en carro”.



De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Seguridad, entre el jueves, viernes y sábado es cuando se cometen el 56 por ciento de los homicidios totales, entre las 6 p. m. y las 4 a. m. Uno de cada cuatro homicidios son en la modalidad de sicarios en moto y uno de cada diez hurtos son realizados por motoladrones.



Ahora bien, Yenifer Suárez, experta en seguridad de la universidad Manuela Beltrán, argumentó que las medidas adoptadas por la alcaldesa López en “contextos diferenciales”, al retirar la restricción para parrilleras mujeres, “es una muestra de micromachismos y formas en las que se normalizan creencias como que las mujeres delinquen menos, lo que presenta un inconveniente porque no es un trato discriminatorio de forma positiva que permita hacer un análisis de seguridad completo”.

Por otro lado, Suárez también explicó que la construcción de frentes de seguridad o la adherencia a ellos por parte de los establecimientos nocturnos es una buena medida que se ampara en el principio de solidaridad, “en el que nos cuidamos todos con todos”. No obstante, hay que recordar, dijo la experta, que el Gobierno no puede poner cargas adicionales como la de seguridad en los ciudadanos, pues “es su deber proteger a la comunidad”.



Pero la alcaldesa ya había dicho que la única finalidad de estas medidas es poder refocalizar las capacidades de la Policía en los problemas más importantes. “Hemos apelado a la solidaridad de los gremios con los que hemos estado en constante comunicación y han decidido cooperar, para juntos superar los tiempos difíciles”.



Finalmente, los expertos vieron con preocupación el hecho de cerrar parques, plazas y corredores verdes luego de las 10 p. m. “Esta medida genera una percepción de miedo y en la dinámica de amigo enemigo se puede empezar a considerar que todo aquel que esté en la calle en horas restringidas puede ser un potencial delincuente, lo cual no es así”.



Sin embargo, la mandataria explicó que esta restricción está enfocada en reducir las riñas por consumo de alcohol, intolerancia, los robos nocturnos, los homicidios y todos los delitos de alto impacto que puedan ocupar las capacidades de la Policía. De la misma forma, es necesario recordar que las decisiones tomadas son temporales, según la alcaldía, y responden al periodo de crisis de seguridad y amenaza terrorista que vive la ciudad.

‘Habrá evaluación mensual’

3 preguntas a Aníbal Fernández de Soto, secretario de Seguridad.



Secretario, ¿cuáles son las cifras de seguridad que se esperan reducir con las nuevas medidas?



Es importante destacar que con las medidas que tomamos buscamos diferentes efectos. Además de reducir la criminalidad, y en especial el hurto y el homicidio, particularmente el que es producto del sicariato, buscamos que en un momento complicado como el que vivimos en la ciudad tras los dos atentados terroristas que tuvimos en marzo, y con la habitual tensión que produce la coyuntura electoral, podamos disponer y focalizar todas nuestras capacidades y las de la Policía en controlar posibles hechos de inseguridad que afecten a la ciudadanía.



¿Cuándo podremos ver los primeros resultados de la estrategia de seguridad?



El compromiso de la Administración Distrital es hacer una evaluación mes a mes de las medidas que adoptamos. Esta es una actitud que asumimos no solo en esta circunstancia. Es un ejercicio que hacemos semana a semana en los consejos de seguridad que lidera la alcaldesa con todas las medidas y estrategias que implementamos en la ciudad en materia de seguridad. De cualquier forma, esperamos que tan pronto estas normas entren en vigencia empezarán a ofrecer resultados positivos.



En caso de que las medidas no funcionen, ¿cuál es el plan de contingencia?



Nosotros confiamos en que las medidas que tomamos son precisas para el momento que vivimos. Pero, como con cualquier medida, la evaluación es fundamental. Analizar los resultados mes a mes nos permitirá ajustarlas para maximizar su impacto. Destacamos, nuevamente, que estas medidas tienen un horizonte temporal limitado y que su vigencia está contemplada, inicialmente,hasta el 30 de junio. En ese momento tomaremos decisiones, es decir, si continúan, ajustamos o suspendemos alguna de ellas.



JONATHAN TORO

REDACCIÓN BOGOTÁ