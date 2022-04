El pasado 4 de abril, las calles de Bogotá se vieron atestadas de motociclistas que salieron a protestar por las restricciones anunciadas desde la Alcaldía, para reducir la delincuencia y el terrorismo en la capital. La decisión de prohibir la circulación de los conductores con una persona en calidad de parrillero durante jueves, viernes y sábado, de 7 p. m. a 4 a.m., causó malestar y un despliegue, durante tres días, de cientos de estos vehículos, que en Colombia suman más de 10 millones, según el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), cifra que es incluso muy superior a la de automóviles.

El descontento de los motociclistas se debe a que consideran que hay una estigmatización de la actividad que desarrollan y que, en muchas ocasiones, obedece a razones estrictamente económicas. Sin embargo, después de las reuniones de crisis entre representantes del gremio motero y la alcaldesa, Claudia López, la medida restrictiva de parrilleros fue ajustada a solo hombres y aplazada en su implementación para el próximo 18 de abril.

El Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed), de la Universidad de los Andes, publicó el estudio ‘Restricciones a motocicletas y sus efectos sobre el crimen en Colombia’, en el que se concluye que la restricción a motociclistas no mejora la seguridad ciudadana y, al contrario de lo que se piensa, puede generar más carga para la autoridad policial y altos costos principalmente para los ciudadanos.

El economista Eduard Martínez, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y coautor de esta investigación, habló sobre esta problemática.

Eduard Martínez, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes.

¿Esta medida está impulsada por la estigmatización hacia los moteros?

No hay que desconocer que hay una proporción de los delitos que se cometen en la ciudad que usan como medio de transporte la motocicleta. Pese a ello, no es el medio de mayor uso en distintos tipos de crimen. Del 2018 al 2021, las cifras de hurtos a personas en vía pública indican que más del 70 % de los delitos estuvieron vinculados con delincuentes que se movilizaban a pie. Solo el 6 % de estos hurtos fueron realizados por el pasajero de una moto, en calidad de parrillero. Incluso, en los últimos tres años, la proporción de delitos cometidos desde una bicicleta es mayor a los que son realizados por una persona que transita como pasajero de una motocicleta. Con la medida, se está sindicando a esta persona sin que sea en la realidad la principal causante del crimen.



¿Cree que se tomó esta medida sin tener en cuenta la evidencia científica existente? ¿Por qué?

Es innegable que se viene presentando un incremento en los niveles de crimen que se reportan en la ciudad; sin embargo, la publicación de videos de hurtos cometidos desde una motocicleta ayudan a incrementar aún más la percepción de inseguridad. Con esto me refiero a que, más que considerar que esta es una medida acelerada que no cuenta con la evidencia científica, creo que es una medida que genera visibilidad, pero a la vez es impopular. Está comprobado que no es tan efectiva como, por ejemplo, incrementar el pie de fuerza policial o intervenir con otras acciones las zonas de mayor delincuencia.



¿Incrementar el pie de fuerza policial sí funciona?



Definitivamente, es mucho más efectivo que implementar restricciones a una población como los motociclistas. El anuncio reciente de la Alcaldía de crear un paquete con 10 acciones para la disminución de la criminalización en Bogotá lo corrobora. Contempla el aumento en cerca de 1.000 nuevos policías. Esto tendrá un mayor impacto en la reducción de los niveles de inseguridad, incluso más que prohibir el parrillero en unos días y horarios específicos.



¿Qué evaluaron exactamente en la investigación?

El estudio fue realizado en cinco ciudades de Colombia: Bogotá, Neiva, Barranquilla, Soledad y Cartagena, con diferentes tipos de restricciones, algunas bastantes comunes en el país. Evaluamos tres tipos de medidas: prohibición de acompañante hombre, prohibición de acompañantes de cualquier sexo y prohibición total de motocicletas. Estas fueron estudiadas en dos ciudades por tipo de restricción, para las cuales contamos con datos de delito que permiten geolocalizar cada crimen. En cada una de estas ciudades se habían implementado restricciones focalizadas en cuadrantes elegidos por mayor nivel de delito, lo que permitió comparar las zonas afectadas por la medida con otras en las que esta no se aplicaba.



¿A qué conclusiones llegaron?

Los resultados sugieren que no hay efectos significativos sobre la disminución del crimen, debido a que se identificó un comportamiento estratégico del delito, migrando a otras zonas y en otros horarios donde no aplicaba la restricción. Solamente en tres casos observamos que sí hay efecto significativo; sin embargo, son medidas poco sostenibles en el tiempo y, después de un lapso, terminan causando un efecto neutro o incluso negativo, pues pueden volver los indicadores del crimen al mismo nivel en el que se encontraba. En el caso de Bogotá, la prohibición no fue efectiva. No se observó una disminución relevante en el nivel de inseguridad y, por el contrario, se evidenciaron costos que generan más carga para la autoridad policial, al concentrar sus esfuerzos en vigilar el cumplimento de la medida y no en la reducción del crimen; y altos costos económicos, principalmente para los ciudadanos que utilizan este medio de transporte y se ven obligados a buscar otra forma de movilizarse.



¿Considera usted que podría salir peor el remedio que la enfermedad?



Si analizamos casos como el del pico y placa en Quito (Ecuador), podríamos comprender de qué se trata. En esa ciudad, los investigadores que realizaron el estudio encontraron un incremento en el número de delitos en las horas en las que se aplicó el pico y placa. Parte de la explicación es que, con la medida, las personas dejaban de movilizarse en su vehículo particular y comenzaron a trasladarse a pie o en transporte público, lo que aumentaba el número de ciudadanos en la calle y con ello el factor de oportunidad para los delincuentes.

Y en cuanto a los efectos económicos de esta medida, ¿cuál es el costo que se estima?

Puede haber un costo explícito para las personas que usan motocicleta. Es mucho más económico movilizarse en este medio de transporte, por temas como el tráfico, los trancones, etcétera, que en un carro particular o transporte público. Por ejemplo, para el núcleo familiar cuyo medio de transporte es la motocicleta, la afectación es definitiva. Creemos que en el futuro se podría realizar un cálculo preciso que estime estos costos, que tendrían como variables el número de horas que le dedica una persona a desplazarse de un punto A, como su casa, a otro punto B, como su trabajo. Pero además del alto costo social que esto supone a la ciudadanía, se debe contemplar el costo de oportunidad que se impone sobre la Policía, que deberá enfocar sus esfuerzos en controlar la movilidad y vigilar la medida por encima de atender los casos delictivos que se puedan presentar en la ciudad. Será necesario dejar de pensar en implementar este tipo de restricciones para ocuparnos de otras acciones más efectivas.



¿En qué se basa la crítica fuerte a esta medida?

La crítica es porque ya hay un documento que prueba que esto no funciona. En estos días podría observarse una caída en el crimen no necesariamente porque esto funcione, sino porque además de la restricción vamos a tener más policías en la calle y otros factores similares aplicados rigurosamente.



¿Qué opina del acuerdo establecido entre moteros y el Distrito? ¿Podría funcionar?

Con la medida que quedó restringiendo únicamente al parrillero hombre tres días a la semana, de 7 p. m. a 4 a. m., se podría observar una reducción en el crimen, pero no podría atribuirse únicamente a la restricción del acompañante hombre. Dado que al mismo tiempo está ocurriendo un incremento del pie de fuerza, que en este momento está ingresando a la capital y el cual hace parte de las medidas.



¿Diferenciar al parrillero hombre del parrillero mujer podría tener algún efecto?

Lo que hace esta restricción es minimizar el costo social de la medida, es decir, no se va a ver afectada económicamente toda la población de motociclistas. Sin embargo, como lo muestra el estudio, no tendría un efecto significativo sobre la reducción del crimen. Nosotros analizamos ambas medidas, tanto la prohibición de pasajero hombre como la de cualquier tipo de acompañante, y observamos que en ciudades como Barranquilla y Neiva parece funcionar un poco, mientras que en Bogotá y Cartagena no se evidenció ningún efecto.



¿Qué se podría hacer para obtener resultados contundentes en la disminución del crimen?

Basados en la literatura de la economía del crimen, se podrían considerar al menos tres tipos de intervenciones, las cuales suelen concentrarse en lugares de alto riesgo o sobre personas de alto riesgo. Una de ellas es la aplicada en los hotspots (puntos calientes), que consiste en escoger algunos lugares dentro de la ciudad con altas tasas de criminalidad y hacer intervenciones focales. En horarios o zonas en las que hay altos niveles de crimen en horarios específicos, desplazar más recursos policiales. De esto hay evidencia científica que demuestra que funciona. Otro tipo de intervención es concentrarse en comportamientos de alto riesgo, como personas que registren consumo problemático de bebidas alcohólicas o sustancias sicoactivas. Y, finalmente, concretar políticas de intervención en personas de alto riesgo, como son delincuentes reincidentes que no estén cumpliendo con su reinserción a la sociedad.

