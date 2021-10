Vehículos de carga tendrán restricción a la movilidad por semana de receso

El Ministerio de Transporte recordó que en este fin de semana de semana de receso escolar y en los próximos puentes festivos habrá restricciones a la movilidad de vehículos de carga con capacidad igual o superior a 3,4 toneladas.



Estas son las fechas y vías con restricción que le interesan a quienes salgan de Bogotá:



- Viernes 8 de octubre (de 3 p.m. a 11 p.m.)



Aplica en salidas de Bogotá D.C., y en las vías del departamento de Cundinamarca, (sentido éxodo). Se aplica en ambos sentidos, únicamente en las vías “Bogotá - Girardot – Ibagué” e “Ibagué - Calarcá – Armenia - La Paila”.



- Sábado 9 de octubre (de 6 a.m. a 5 p.m.)



Aplica en ambos sentidos, en estas vías:



- Bogotá - Chía - Cajicá - Ubaté - Chiquinquirá - Barbosa - San Gil - Bucaramanga



- Bogotá - Choachí



- Bogotá - La Calera - Guasca - Guatavita - Sesquilé



- Bogotá - La Vega - Villeta - Honda y Corán - Guaduas



- Bogotá - Soacha - Fusagasugá - Melgar - Ibagué



- Bogotá - Tocancipá - Tunja



- Bogotá - Villavicencio - Acacías



- Domingo 10 de octubre



No aplica



- Viernes 15 de octubre (de 3 p.m. a 11 p.m.)



Aplica en salidas de Bogotá D.C., y en las vías del departamento de Cundinamarca, (sentido éxodo). Se aplica en ambos sentidos, únicamente en las vías “Bogotá - Girardot – Ibagué” e “Ibagué - Calarcá – Armenia - La Paila”.



- Sábado 16 de octubre (de 6 a.m. a 5 p.m.)



Aplica en ambos sentidos, en estas vías:



- Bogotá - Chía - Cajicá - Ubaté - Chiquinquirá - Barbosa - San Gil - Bucaramanga



- Bogotá - Choachí



- Bogotá - La Calera - Guasca - Guatavita - Sesquilé



- Bogotá - La Vega - Villeta - Honda y Corán - Guaduas



- Bogotá - Soacha - Fusagasugá - Melgar - Ibagué



- Bogotá - Tocancipá - Tunja



- Bogotá - Villavicencio - Acacías



- Domingo 17 de octubre



No aplica



- Lunes 18 de octubre (de 10 a.m. a 11 p.m.)



Aplica en ambos sentidos, en estas vías:



- Bogotá - Chía - Cajicá - Ubaté - Chiquinquirá - Barbosa - San Gil - Bucaramanga



- Bogotá - Choachí



- Bogotá - La Calera - Guasca - Guatavita - Sesquilé



- Bogotá - La Vega - Villeta - Honda y Corán - Guaduas



- Bogotá - Soacha - Fusagasugá - Melgar - Ibagué



- Bogotá - Tocancipá - Tunja



- Bogotá - Villavicencio - Acacías



Únicamente en las vías “Bogotá - Girardot – Ibagué” e “Ibagué - Calarcá – Armenia - La Paila”, el horario inicia desde las 8 a.m. y va hasta la 1 a.m. del lunes 19 de octubre.



