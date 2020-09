Estas son las reglas para la reactivación de restaurantes en la ciudad

El próximo jueves 3 de septiembre se pondrá en marcha la estrategia Bogotá a Cielo Abierto, con la que el Gobierno Distrital busca ayudar en la recuperación de la economía de los restaurantes en la ciudad.

En la presentación de cómo funcionará esta iniciativa, que se realizó en el centro comercial Hacienda Santa Bárbara, López dijo que son 100 calles las que se cerrarán inicialmente en 7 zonas y 25 tramos en las localidades de Chapinero, Santa Fe, La Candelaria, Usaquén, Kennedy, Tunjuelito y Teusaquillo; pero paulatinamente llegará a toda la ciudad.



"Esto va a funcionar bien si aprendemos a vivir de una manera distinta. Si volvemos a la vieja normalidad, no va a funcionar. No lo llamamos nueva realidad por capricho, es porque es una necesidad para aprender a disfrutar de centros comerciales, de la plaza de Usaquén, de su espacio público, de sus restaurantes, tenemos que aprender a llegar distinto", señaló la mandataria, quien sugirió arribar a los restaurantes en bicicleta o a pie.



Carolina Durán, secretaria de Desarrollo Económico, explicó algunas de las nuevas reglas que se tendrán que respetar, por parte de los propietarios del establecimiento comercial, como de los clientes.



"Todas las zonas deben cumplir protocolos, tienen que estar habilitados en la plataforma, horarios, distanciamiento, manejo en cocina. Hacer reservas, pagos digitales, llegar dos horas para propiciar la rotación de meses, tiene un sentido epidemiológico y económico. Esto es conciencia y cultura ciudadana. Si un restaurante de la zona no cumple con algo de eso, se cierra la zona", sentenció la funcionaria.

