A restauración, las 120 estatuas de mujeres que hay en Banderas

Desde hace 14 años no se restauraba el monumento a las Banderas, ubicado en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá. Hoy, estas esculturas están completamente vandalizadas, rayadas y desportilladas porque la gente les lanza piedras.

Este conjunto escultórico, que es el más grande de Bogotá, está integrado por 120 estatuas de mujeres de gran tamaño, emplazadas en 20 columnas. Fue construido en 1948 por el escultor bogotano Alonso Neira Martínez, con motivo de la IX Conferencia Panamericana, realizada en la capital, y que dio origen a la creación de la Organización de Estados Americanos (OEA). Por los acontecimientos del 9 de abril de 1948, conocidos como el Bogotazo, la obra nunca se inauguró.

En esa época, estas estatuas eran el remate de la avenida de las Américas y la salida del aeropuerto de Techo, que luego desapareció para dar paso al aeropuerto El Dorado y los terrenos se convirtieron en Ciudad Kennedy.



“Los monumentos no son solo los de los próceres, hay algunos como este que tienen mucha historia y que la gente no la sabe, por eso los estamos rescatando, para que los visiten y se convierta en la recuperación del espacio público de los bogotanos”, manifestó Mauricio Uribe, director del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC). “Este es uno de los símbolos de Ciudad Kennedy”, comentó.



Contó que “este monumento es representado por mujeres y está deteriorado y han sido violentadas; no hay una que no haya sido mutilada”.



Cuando se construyó, en sus astas que miden 25 metros de alto se izaron las banderas de los países que acudieron a la conferencia, pero estas se fueron deteriorando con el paso del tiempo.



Según el IDPC, en el 2005 hicieron una prueba para poner las banderas, pero la fuerza del viento hizo que las astas se movieran y esto a su vez ocasionó que las esculturas saltaran en la parte de abajo.



“Hoy estamos consolidando las astas y vamos a hacer limpieza técnica a todas las esculturas que son de concreto. Instalaremos las banderas este año y debe haber alguien encargado de cambiarlas cada dos años”, aseguró Mauricio Uribe.

EL TIEMPO estableció que en el marco del programa Adopta un Monumento del IDPC, este se encuentra adoptado por la Fundación para la Protección de las Artes, el Patrimonio y la Cultura (Funarpac), el IDPC y el Jardín Botánico.



“A estos se suman TransMilenio, un grupo de restauradores y las damas de blanco, que son unas señoras de la localidad de Kennedy, vestidas de blanco. Cada una de ellas es la madrina de un asta y de un país, y van a ser las encargadas de contarle a la comunidad la importancia que tiene este monumento, que se ve desde la estación Banderas de TransMilenio”, destacó el director del IDPC.



Esta restauración tendrá un costo aproximado de 1.300 millones de pesos, dinero que según el Distrito ya está asegurado. En el IDPC manifestaron que han recuperado 200 de los más de 350 monumentos que hay en la ciudad y que estaban en lamentable estado de deterioro por diferentes causas: abandono, naturales, corrosión, contaminación y, en su gran mayoría, por rayones vandálicos.



“Estamos perdiendo un poco el significado de los monumentos de la ciudad. Queremos que haya apropiación social de ese monumento que nos pertenece a todos. Esperamos entregarlo en noviembre próximo ya listo”, anunció Mauricio Uribe.



Hay que tener en cuenta que cada una de estas esculturas tiene un símbolo especial: la mujer que carga la espada representa la justicia. La del rayo simboliza la fuerza. La que tiene entre sus manos una rueda de tractor habla de la importancia de la industria. La de la mata de maíz refleja al hombre sedentario. El ancla es un punto de referencia y el pergamino es el conocimiento que se adquiere en las escuelas, tal y como lo relató en una nota EL TIEMPO hace unos años.



JOHN CERÓN

Twitter: @CeronBastidas

REDACCIÓN BOGOTÁ