La inesperada respuesta de presidencia a solicitud del IDU

La directora del IDU, Yaneth Mantilla, le hizo una solicitud a Presidencia con relación al proyecto de movilidad Avenida Longitudinal de Occidente (ALO).



En un trino, la periodista Mábel Lara, reportó que el Gobierno Nacional le contestó a Mantilla "que no tenía jerarquía para dirigirse al jefe de Estado y le dieron traslado a la Fiscalía para que la investigara".

EL TIEMPO confirmó que estos hechos sí ocurrieron y que, en este momento, Mantilla quedó "entre la espada y la pared".

En los últimos cuatro años, el IDU ha adelantado los trámites para estructurar el proyecto ALO: ya se tienen los predios, las licencias, los cierres financieros y la estructuración de la Alianza Público Privada (APP).



Faltaba uno de los pasos clave: la aprobación del proyecto en el Consejo de Ministros del Gobierno Nacional. Pero pasaron ocho meses y no hubo respuesta.



Por esa razón, la directora del IDU le envió una carta a María Paula Correa, jefe de gabinete de Presidencia. Además de la particular respuesta, a Mantilla se le dijo que no podían saber con precisión qué temas eran tratados en el Consejo y que esa contestación la remitirían a la Fiscalía y a la Procuraduría.



Sin embargo, hasta el momento, Mantilla no ha sido citada ni el proceso de la ALO ha sido destrabado. De no ser discutido, habría riesgo de que el proyecto termine por perderse.

