Dura respuesta de C. López a críticas por pedir ayuda para venezolanos

López afirmó, tras la polémica generada por declarar que el Ejecutivo, a través de migración Colombia, debía encargarse de solucionar el tema de vivienda de la población migrante venezolana en Bogotá, que lo único que pidió fue que “en cuarentena el Gobierno pague un poco para ayudar con más comida yo con los arriendos”.

Esta semana, en entrevista con CityTV, la alcaldesa había señalado, tras un caso de desalojo de familias migrantes en el centro de Bogotá, que aunque quisiera ayudarlos le es imposible en estos momentos. "Es una responsabilidad que le corresponde a Migración Colombia".



La declaración sumó toda clase de reacciones en redes. Incluso , el presidente Iván Duque, aunque sin mencionar el caso en particular, terció en el debate al hacer un llamado a los alcaldes y gobernadores del país para que no se ‘laven las manos’ ante la situación migratoria y cumplan con la responsabilidad “que les compete en materia de garantizar atención a los sectores más vulnerables, entre ellos los migrantes del país vecino”.



A lo que López ripostó: “Qué pena que no podamos pagar eso (...) pagamos parto, nacimiento, salud, jardín, colegio. Qué pena que lo único que no podemos pagar es el arriendo y para eso pedimos un poquito de ayuda”.



Agregó que los capitalinos, desde hace tres años, han pagado todos esos beneficios “a 450 mil personas de Venezuela” que se encuentran en la Capital. E insistió: “Perdonen pedir ayuda. ¡Les salimos a deber!”



Dejó claro que, en este momento, hay cinco millones de bogotanos que requieren ayuda urgente y deben ser atendidos.



López reveló también que este fin de semana se entregarán 25 mil mercados donados por el Gobierno Nacional a la población refugiada del país vecino. “Los entregaremos y agradecemos al Gobierno. 25 mil es mejor que ninguno”.



“Pagamos jardín, escuela y trabajo. En lo único que pedimos ayuda fue en el arriendo. Perdón”, remató la alcaldesa con tono sarcástico.



EL TIEMPO.COM