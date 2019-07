La respuesta de Carulla tras señalar por error a mujer de robo

La cadena colombiana de supermercados Carulla se pronunció tras la polémica que suscitó la denuncia de una de sus clientas, Angie Ramírez, de haber sido acusada de robo sin haber cometido ningún delito en una sede del supermercado, en Bogotá.



La cadena señaló que "claramente" se cometió un error que "lamentamos".

El pasado lunes 22 de julio Ramírez publicó en sus redes sociales un mensaje denunciando que la capturaron y la llevaron a un CAI y a una URI por supuestamente haberse robado unos polvos por valor de $20.000 pesos en este establecimiento comercial.



Sin embargo, ella asegura que no cometió ningún delito, sino que estaba comparando los polvos que iba a comprar con otros que tenía en su cartera.



Frente a esto, Carulla lamentó este error. “Claramente estamos ante un hecho que obedece a un error; el cual lamentamos. Situaciones como estas no corresponden a la experiencia que queremos ofrecerles a nuestros clientes".

El supermercado también le expresó sus disculpas a Ramírez por este episodio.



“Hemos contactado a la clienta para expresarle nuestras más sinceras disculpas por este hecho que nunca debió suceder”, aseguró en un comunicado.



La cadena también aseguró que tomarán este suceso como una oportunidad de aprendizaje. "Constantemente estamos tomando medidas para siempre dar el servicio que nos caracteriza, a partir de los aprendizajes de situaciones como estas".



A Angie la dejaron libre ese mismo día. En su cadena de tuits hizo una reflexión final sobre el episodio: “¿Quién le dice a todos los que me vieron salir esposada que se trató de una error? ¿En qué campo de concentración entrenan a sus guardias de seguridad para que sean tan inhumanos? ¿Por qué no vieron el video cuando les pedí? ¿A quiénes más les han hecho pasar esta injusticia?”.

