La preocupación de los residentes del barrio Galán, en la localidad de Puente Aranda, luego de que una de las calzadas de la calle 3.ª a la altura de la carrera 60 se fracturara y dejara un enorme cráter de 15 metros, sigue latente.



(Le puede interesar: Soacha declara alerta roja por altos niveles del río Bogotá)

Si bien los organismos de rescate hicieron presencia en la zona horas después del incidente, y entidades como el Acueducto y el Idu ya trabajan para reparar la vía, la fractura de más segmentos de la vía, que en algunos tramos llega hasta el sendero peatonal de la calle 3.ª, han generado alerta.



“Esto ha sido un problema que tenemos desde hace tiempo. Hace unos años, en esta misma vía, pero más abajo, también se hundió un pedazo de la vía. Lo que nosotros necesitamos es que por favor nos arreglen este problema definitivamente porque las que están en riesgo son nuestras casas”, señaló Luz Gámez, residente del sector a Citytv.



La empresa de Acueducto y Alcantarillado explicó que se encuentran inspeccionando una red de aguas de 32 pulgadas con un equipo robotizado para establecer la dimensión del daño. “A partir de esa inspección vamos a verificar las reparaciones si las hay y de manera inmediata haremos esos trabajos. De manera preventiva se está aislando esta tubería con unas válvulas para evitar daños adicionales, sin embargo, el suministro del agua no se suspenderá en el sector”, dijo Johan Rivera, director operativo del Acueducto.



Con respecto a la preocupación de muchos vecinos por las posibles afectaciones en las viviendas aledañas, el Acueducto señaló que por ahora no hay indicios de que estas vayan a sufrir consecuencias.



(Le recomendamos: Una vía se fracturó en el barrio Galán y dejó un enorme hueco en la calzada)

“Toda la administración distrital está verificando dos cosas: primero, que las viviendas no tengan afectación, cosa que ya hemos corroborado y no hay tal. Lo segundo es tratar de garantizar condiciones de seguridad en el entorno, tanto de la tubería que se pudo ver afectada, como en la movilidad”, agregó Rivera.



El Instituto de Desarrollo Urbano (Idu) señaló que entrarán a intervenir la vía luego de que al Acueducto finalice dichas laboras y agregó que no es probable que el puente colapse. “Lo que se observa es una pérdida de la banca del estribo sur del puente, sin embargo, el estribo está perfectamente colocado sobre las pilas del puente lo que nos da la seguridad de que el puente no va a fallar”, Javier Sánchez, especialista en puentes de la Dirección de Infraestructura del IDU.

Desvíos en la zona

Por su parte, la Secretaría Distrital de Movilidad realizó el cierre peatonal en la calle 3.ª entre la carrera 62 y 54 sentido occidente-oriente ya que la capa asfáltica presentó más desprendimiento durante las últimas horas. Asimismo, la entidad anunció los desvíos que estarán habilitados para los vehículos que circulan por la zona.



“Los conductores deberán tomar la calle 2.ª C y la 2.ª B para llegar a la 54 y retomar en la calle 3.ª. Continuamos haciendo seguimiento y optimización de las intersecciones y de los semáforos para mejorar la movilidad de los usuarios de este sector”, concluyó Nicolás Correal, subsecretario de Gestión de la Movilidad.



*Con reportería de Tatiana Sanabria de Citytv

Más noticias de Bogotá

- Aprueban endeudar a Bogotá hasta por $ 11,7 billones, ¿en qué se invertirá?



- Incendio en Chía: 12 locales quedan en pérdida total



- Óscar Parada: investigan asesinato de líder LGBTI en Bogotá