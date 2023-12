Esta es la estrategia del Distrito para adquirir predios privados en la Van der Hammen

La Administración de la alcaldesa Claudia López firmó el Decreto 626 de 2023 por medio del cual se adopta la Transferencia de Derechos de Construcción, un instrumento de gestión del suelo, rescatado a través del POT Bogotá Reverdece, que le permitirá a al Distrito adquirir los suelos que hoy son propiedad de privados y que están dentro de la Estructura Ecológica, principalmente en los Cerros Orientales, Reserva Forestal Productora del Norte Thomas van der Hammen y el borde del río Bogotá.



(Además: Ya se terminó de construir el puente vehicular de la avenida 68 con calle 100 en Bogotá).

“Con el liderazgo de la alcaldesa Claudia López las secretarías de Planeación, Hábitat y Ambiente llevamos tres años trabajando sobre una innovación importantísima para la ciudad: la Transferencia de Derechos de Construcción. Lo que busca es que los propietarios de suelos en nuestras áreas protegidas en la Estructura Ecológica Principal, priorizando los Cerros Orientales y la reserva Thomas van der Hammen, tengan la posibilidad de entregarle esos suelos a la Secretaría de Ambiente a cambio de la recepción de derechos de construcción en áreas de grandes servicios metropolitanos”, indicó la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia.

Facebook Twitter Linkedin

Reserva natural Thomas van der Hammen Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

Con este mecanismo, que es un desarrollo del principio constitucional de distribución equitativa de las cargas y los beneficios, los propietarios de predios que están dentro de la Estructura Ecológica Principal podrán recibir una proporción de los beneficios o aprovechamientos urbanísticos.



Con la Transferencia de Derechos de Construcción, el objetivo del Distrito es adquirir suelo para promover los procesos de restauración y conservación, y obtener recursos a través de subastas para habilitar parques contemplativos que impulse el uso público.



“Esas áreas que quedaron en el POT condicionadas para la construcción de vivienda únicamente a cambio de estos derechos de construcción, van a poder tener mayor edificabilidad y la posibilidad de construir vivienda y, mientras tanto, la ciudad va a poder adquirir y administrar suelos que están en nuestras áreas protegidas para ser restauradas y para devolverles el uso público cada vez que sea posible”, agregó la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia.

La entidad aclara que este mecanismo no permitirá la construcción en zonas de reserva o de conservación; por el contrario, lo que busca es abrir las posibilidades para que los propietarios de tierras en zonas de la Estructura Ecológica Principal, donde no pueden construir, puedan comercializar en otras áreas de la ciudad. Además, no es aplicable para todo tipo de suelo, depende del estado de conservación, los atributos físicos y la importancia ambiental del mismo.



“Esta herramienta va a disminuir la presión por urbanización que hay en áreas como la reserva Thomas van der Hammen. Hay propietarios que son dueños de suelos antes de que esta zona fuera declarada reserva forestal productora y que durante estos años han mantenido su interés en urbanizar, entendemos esa situación y por eso reconocemos ese interés dándoles derechos de construcción en otras zonas de la ciudad a cambio de que nos entreguen suelo”, dijo la secretaria Urrutia

El instrumento tiene dos categorías de suelo: áreas generadoras y receptoras. Las áreas generadoras cuentan con más de 2460 hectáreas en los Cerros Orientales, la reserva Thomas van der Hammen, la red de parques del río Bogotá, y unas zonas de protección del Pomca; mientras que la segunda (receptoras), está conformada de aproximadamente 12 millones de predios ubicados en suelo urbano o de expansión urbana del área de grandes servicios metropolitanos, donde está permitido desarrollar proyectos urbanísticos.



“Recordemos que la sentencia de los Cerros Orientales obliga a la ciudad a ser áreas de uso público en los cerros, en su franja de adecuación, para que los bogotanos podamos visitar esas áreas, dándoles un uso ecológico, familiarizándonos con esas importantes áreas y restaurándolas de manera conjunta”, afirmó la secretaria de Ambiente.



En las zonas receptoras se podrá construir vivienda si se presentan certificados de derechos que se hayan generado a partir de la entrega al Distrito de suelos con importancia ambiental.



Para establecer la importancia ambiental de los predios localizados en las zonas generadoras y definir el índice de construcción, se aplicará la Resolución 3918 de 2019 en la cual se establecen los criterios hidrológicos, de coberturas vegetales y presiones antrópicas para su evaluación y la determinación de su estado de conservación.

“Esos suelos serán adquiridos únicamente para su restauración y conservación, a cambio de esa entrega de suelos sus propietarios van a recibir el derecho a construir en otras zonas que ya están construidas y que en el caso del POT se llaman grandes servicios metropolitanos que tienen, sobre todo, un uso industrial y que a través de esta transferencia de derechos van a poder construir también vivienda con mayores derechos de edificabilidad”, puntualizó la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia.

¿Qué es la transferencia de derechos de construcción?

Es un mecanismo alternativo para la gestión de suelo que facilita al Distrito la adquisición de predios localizados en la Estructura Ecológica Principal, en suelo rural priorizado para ser destinado al uso público e incentivar procesos de restauración y conservación ambiental.



Sirve como mecanismo de compensación a inmuebles sometidos al tratamiento de conservación, siempre y cuando estén acompañados de actividades de restauración.



Permite la obtención de recursos a través de subastas para habilitar parques contemplativos y otras alternativas de uso público en las zonas generadoras que se adquieran.



Los suelos que el Distrito podrá recibir estarán ubicados en áreas protegidas, de esta manera se evitará su endurecimiento. De esta manera, este mecanismo se convierte en una herramienta más para la protección y conservación de ecosistemas de alto valor ambiental, y se enfrentan los efectos negativos de la crisis climática.



Con la Transferencia de Derechos de Construcción, el Distrito podrá avanzar de forma rápida, innovadora y eficiente con la adquisición de predios sin que tenga que invertir recursos financieros públicos, un compromiso sólido en el reverdecer de Bogotá.

REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE AMBIENTE