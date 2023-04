Más de cinco años llevaba la ciudad buscando el aval de la CAR Cundinamarca al proyecto que permitirá la continuidad de la avenida Boyacá, pasando por la reserva forestal Thomas van der Hammem, un tema polémico y que tiene muchos opositores.



Este martes, el consejo directivo de la corporación ambiental aprobó la sustracción de una franja en tres sectores de este ecosistema, que suman 20,87 hectáreas, y que son necesarios para prolongar este corredor vial entre la calle 183 y la calle 235 o avenida Guaymaral.



La decisión fue tomada por 12 votos a favor y uno en contra, luego de que el juzgado 47 penal con función de conocimiento de Bogotá se pronunció sobre una tutela de un colectivo de ambientalistas y, de paso, levantó la medida cautelar que le impedía a la CAR tomar alguna decisión sobre la solicitud de sustracción.



El voto en contra fue el de la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, quien como concejal de la ciudad ejerció la oposición a la actual administración. La jefa de la cartera de Ambiente dijo que se desconoce el alcance técnico del proyecto frente a su impacto de conectividad ecosistémica y tampoco se tiene certeza del derecho de participación de la ciudadanía en este trámite.



“Queríamos conocer a mayor profundidad los estudios técnicos que aseguran que la vía y su sistema constructivo no iban a interrumpir los flujos de vida para los que fue declarada la reserva”.



En la reserva Thomas Van der Hammen están los humedales Torca-Guaymaral y La Conejera. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

No obstante, la alcaldía de Bogotá consideró la decisión del consejo directivo de la CAR como “un hito esencial en el trámite ambiental para que esta vía sea una realidad”. De hecho, la alcaldesa Claudia López aseguró que la reserva fue defendida en el POT y hoy “está protegida” y es parte de la estructura ecológica principal.



“Logramos que Lagos de Torca tenga que compensar a Bogotá y a la reserva comprando, haciendo pública la propiedad de 62 hectáreas, y reforestando (...)”, explicó López.

A diferencia de ustedes, nuestra Alcaldía y la CAR obligó a Lagos de Torca a compensar con 62Ha, las 20 Ha que se sustraerán de la Reserva Thomas Van Der Hamen para extender la AvBoyacá hasta la calle 235, y además a usar los más altos estándares ecosistémicos de diseño en la vía pic.twitter.com/9my5BiYNBM — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) April 18, 2023

La mandataria destacó que a diferencia de la anterior administración distrital, que pidió sustraer de la reserva el área para 14 vías, en esta ocasión solo se están solicitando para cuatro, de la cual la Boyacá es una. Las otras son: la avenida Suba-Cota, la vía Corpas y avenida Los Arrayanes.



La secretaria de Hábitat, Nadya Rangel, dijo que la actual solicitud de sustracción de la reserva es un nuevo proceso que inició esta administración con estudios rigurosos en 2020 y que fue radicado en la CAR en noviembre de 2021.



Claudia López anunció la ampliación de la avenida Boyacá. La acompañan las secretarias de Ambiente, Carolina Urrutia, y de Hábitat, Nadya Rangel. Foto: Alcaldía de Bogotá

Qué significa la decisión

Y si bien la CAR no está dando permiso para hacer la vía, sí es una decisión clave para el proceso de licenciamiento ambiental del proyecto que busca desembotellar el noroccidente y norte de la ciudad, cuyos habitantes sufren todos los días por la falta de infraestructuras vial y de transporte público.



En efecto, en diálogo con EL TIEMPO, el director de la CAR Cundinamarca, Luis Fernando Sanabria, dijo que “la sustracción no es sinónimo de aprobación de la licencia” y confirmó que hay solicitud en trámite. “Lo que sigue es que el Distrito cumpla con todos y cada uno de los requisitos para entregar la licencia”.



La avenida Boyacá es una de las tres vías arterias que conectan el sur y el norte de la ciudad. Tiene 30,04 km de longitud, desde la intersección con la autopista al Llano hasta la intersección con la avenida San José (calle 170). De ahí hasta la calle 183 está en construcción y el riesgo era que se truncara al llegar a la reserva natural, que integra los ecosistemas de la cordillera Oriental y del río Bogotá.

El tramo entre la 170 y la 183 que está en construcción, tiene retraso. Foto: Archivo particular

Frente a la decisión de la CAR, la secretaria de Ambiente de Bogotá, Carolina Urrutia, explicó que además del plan de compensación que va a mejorar la condición de la reserva natural y que será financiada en su totalidad por el desarrollo urbanístico Lagos de Torca, “la vía incluye un plan ambicioso para conectar toda esa zona que hoy vierte sus aguas fluviales y sanitarias a los cuerpos de agua y a los vallados. La zona va a tener ahora alcantarillado, que va a ir, precisamente, debajo de la avenida Boyacá”.



Urrutia precisó que esta administración ha realizado acuerdos de conservación con los propietarios de más de 73 héctareas de la reserva, ha sembrado más de 53.000 árboles y avanza en un instrumento normativo para la transferencia de derechos de construcción, a fin de que las personas que no deseen hacer conservación o darle un uso productivo sostenible al suelo, tengan la oportunidad de entregarlo a cambio de derechos de construcción en otros lugares de la ciudad.



Alejandro Callejas, gerente general de Lagos de Torca, recordó que entre las cargas urbanísticas, el desarrollo que él lidera deberá construir el tramo de la Boyacá para el cual se pidió la sustracción y las redes de alcantarillado y de aguas lluvias, así como la recuperación de 73 hectáreas de la reserva natural.



“Lo importante es entender que la vía se necesita y la reserva también, y hay maneras para que técnicamente se puedan hacer las dos. No son excluyentes”, dijo. Asimismo, destacó que la comunidad de la zona ha entendido y decidió “rodear de manera masiva esta iniciativa”.

Cinco preguntas a Luis Fernando Sanabria, director de la CAR

Fernando Sanabria Martínez, director de la CAR Cundinamarca Foto: EL TIEMPO

¿Por qué es importante la decisión que tomó el consejo directivo de la CAR?



Significa que el trámite de la licencia continúa. El Distrito nos pide la licencia para construir la prolongación de la avenida Boyacá, y uno de los requisitos para que ese trámite pueda hacerse es que se haga la sustracción. Hacemos este procedimiento, y si se cumple con todos los demás requisitos se dará el permiso. Una de las condiciones era que el terreno no estuviera afectado ambientalmente; al ya no estarlo, se puede continuar con el proceso.



¿Después de esto qué sigue?



Ya hay solicitud en trámite. Sigue que el Distrito cumpla con todos y cada uno de los requisitos para entregar la licencia. Aclaramos que la sustracción no es sinónimo de aprobación de la licencia.

¿Qué tan complicado ha sido este proceso?



Bastante. Tanto así que la administración anterior duró tres años avanzando en el proceso para la extensión de la avenida Boyacá, pero el tiempo no les dio y pues, ahora mismo, nosotros llevábamos dos años largos haciendo lo propio para responder a la solicitud del Distrito.



¿Hay algún tipo de impacto en la Thomas Van der Hammem con esta decisión?



Sí, hay impactos, por eso debe haber compensación. Pasamos de 20 hectáreas que se entregan, a una compensación en el sector occidental de la que será la av. Boyacá de 62,7 hectáreas porque toda intervención como esta causa una afectación al territorio.



¿La CAR es consciente de que la vía se necesita?



Sí. Con esta obra se puede lograr una mejor calidad del aire porque ya no habrá ese tráfico tan impresionante que encontramos de ida y de vuelta. Tendremos una movilidad más ligera que genera menos emisiones.

GUILLERMO REINOSO - EDITOR DE BOGOTÁ y

LOREN VALBUENA - REDACCIÓN BOGOTÁ

