En audiencia pública se hizo escrutinio a la Van der Hammen

Todas las voces que se quisieron pronunciar a favor o en contra de sustraer 150,01 hectáreas de la actual reserva Thomas van der Hammen (que en total tiene 1.396 hectáreas) para que hagan parte del suelo que se necesita para construir 12 corredores viales a fin de destrabar el norte de Bogotá, pudieron dejar constancia de su posición este jueves durante una audiencia pública promovida por la Corporación Autónoma Regional (CAR).

La sustracción hace parte de la propuesta de la Alcaldía de Bogotá de volver a delimitar la reserva para ampliar su área, cambiar su categoría de productora a protectora y garantizar que sea de uso público y no privado, que debe decidir el consejo directivo de la CAR.

A las 8 de la mañana comenzaron a llegar maestros, estudiantes, habitantes de Chorrillos, rectores de colegios colindantes con la salida entre Suba y Cota, asociaciones, defensores del ambiente y funcionarios públicos. Fueron casi 150 personas las que asistieron al encuentro en la biblioteca pública Virgilio Barco. Unas 50 hicieron intervenciones de tres minutos.



La finalidad del encuentro era darle la oportunidad a la comunidad para que se expresara en torno a la discusión que tiene bandos tanto a favor como en contra. “Lo que queremos es que los interesados en este proceso manifiesten sus comentarios e inquietudes frente a dicha solicitud y poder contar con mayores elementos de juicio para su evaluación”, afirmó el director general de la CAR, Néstor Franco.



Estudios, opiniones y vivencias diarias hicieron parte de los argumentos expuestos ante la CAR y el público asistente. Unos apelaron a lo beneficioso que resultaría el proyecto en términos de movilidad, especialmente para las personas que residen o transitan diariamente hacia el norte de la ciudad.



En esta idea se basa la propuesta de la alcaldía, que según Juan Camilo González, gerente del proyecto Ciudad Norte, “no solo reduciría los trancones y el tiempo de ingreso a la ciudad desde los municipios aledaños, sino que se disminuiría la emisión de dióxido de carbono por kilómetro”.

No obstante, otros la objetaron porque consideran que atentaría contra las fuentes hídricas, la fauna y la flora que se encuentran en la reserva. “La propuesta de Enrique Peñalosa no permite la conectividad de los cerros con el río Bogotá. Además, acaba con la conectividad hídrica, ecológica y biológica que hay”, dijo en su momento Rodrigo Mutis, vocero de la veeduría para la protección de la Van der Hammen.



Lo siguiente, después de la audiencia pública, es el respectivo informe técnico que emitirá la CAR, el cual “será insumo para que el consejo directivo de la Corporación defina si aprueba o no la solicitud de sustracción presentada por la Alcaldía”, dijo la CAR. De todas formas, la corporación seguirá recibiendo las inquietudes, propuestas y observaciones de la ciudadanía en la sede de la entidad.



Entre junio y julio, la corporación responderá a la solicitud del Distrito, pues se cumplen los 120 días de plazo establecidos por la magistrada Nelly Villamizar, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en octubre del año pasado. En caso de negar la propuesta de la Alcaldía, tendría nueve meses para hacer cumplir el plan de manejo de la actual reserva.

Se propone compensar el área que se busca sustraer

La Alcaldía propuso sustraer 150,01 hectáreas que hoy están dentro del trazado de la reserva –suelos que se necesitan para el plan vial que pretende destrabar el norte–, pero al tiempo planteó una oferta de compensación, que incluye restauración de suelos de protección que hacen parte del Plan Zonal del Norte y aquellos que se localizan en el área de influencia indirecta del proyecto, como el bosque Las Mercedes, bosque Las Lechuzas, el cerro La Conejera y el humedal del Conejito, que se propone recuperar.



Además de eso, estarían 77 hectáreas del parque ecológico de Torca Guaymaral y 84,01 del parque metropolitano Guaymaral, que juntas suman 161,01, más de las que se piden para sustracción.

Las razones de los que no quieren cambios

Algunas de las voces que no apoyan la reforma en la Van der Hammen:

​

“El pueblo muisca ha recordado a las entidades el derecho de ser consultado y exige se cumpla la ley que garantiza la condición de pueblo originario. Esa sustracción pone en riesgo nuestra existencia”: Héctor Henry Lorenzana, descendiente Muisca de Suba.

​

“Al transformar el uso del suelo y urbanizarlo estamos generando emisiones de gases, y aumentar el ancho de las vías lo que hace es incrementar la oferta de vehículos. Solo tenemos tres gobiernos para cumplir el acuerdo de París”: María Susana Muhamad, académica, exsecretaria de Ambiente de Gustavo Petro.

​

“Es una crisis de urbanización la zona llamada borde norte. Estamos presenciando los excesos de urbanización en todo el sector de frontera de Cundinamarca. Llevar 138.000 viviendas es de una irresponsabilidad absoluta, pero además de poner en riesgo la reserva, suma al problema demográfico urbano, al cual ya se está oponiendo la población de esa región”: Eduardo Mariño, habitante de Cajicá.



“Seguimos poniendo por delante nuestro beneficio inmediato. Despoliticemos la reserva y el momento histórico en el que estamos porque no habrá segunda oportunidad”: Víctor Mallarino, actor.



“Piensen en la ciudad que les quieren dejar a sus hijos y reflexionen sobre la función de la reserva de aquí a treinta años. Ayudaría para que Bogotá sea posible y no se transforme en un fracaso”: Wilmar Álvarez Ramírez, habitante de Chorrillos.



“Hace tres años estudio la reserva. ¿Cómo es posible que sigamos propiciando una sociedad insostenible? Van der Hammen produce menos calor hídrico y menos estrés para la fauna y las personas”: Elvia Casas, académica.

Las razones de los que apoyan los cambios

Algunas de las voces a favor de que se modifique la Van der Hammen:



“Considero que es tiempo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. He tenido la oportunidad de visitar la reserva y es triste ver cómo se realizan actividades industriales”: Saúl Salinas, habitante de la vereda Chorrillos.



“Hay colegios que estamos muy afectados, los invito a pensar en cómo cuidar los recursos naturales, pero también mejorar la calidad de vida. No es posible que se enfermen los niños y no pueda ir una ambulancia porque no hay por dónde pasar”: María Helena Peña Zuleta, rectora del colegio Enseñanza.



“Es el 5.º corredor más importante de la ciudad, a diario circulan más de 54.000 vehículos y es hora de buscar un solución que sea sostenible”: Fernando Wittingham, Asoesco.



“Pero no se afectan solo las instituciones concentradas en este sector, también se afectan los alumnos de los colegios más al norte y sus alrededores. Pero también se afectan los empleados porque tenemos una zona industrial de Tocancipá, Gachancipá, Briceño y Sopó”: Iván Mora, rector del Liceo Chicó Campestre.



“Por favor, abramos los ojos, hay una reserva. Sí. Estamos de acuerdo con ese verde, yo nací en la vereda Chorrillos, pero seamos conscientes de que necesitamos la ampliación de la avenida Suba-Cota, no podemos más con los trancones”: Natalia Rodríguez, habitante de Chorrillos.



“Somos enamorados de la naturaleza, pero, por otro lado, somos parte de esa familia de alumnos. Si seguimos haciendo hijos, seguiremos haciendo colegios y necesitamos ese espacio. Nuestros niños viajan dos horas de ida y dos de regreso”: rector del

Colegio Alemán.

YULIANA NARVÁEZ

REDACCIÓN BOGOTÁ

EL TIEMPO