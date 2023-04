Después de varios años de espera, finalmente la CAR, a través de su Consejo Directivo, decidió aprobar la solicitud que hizo la Administración Distrital para la sustracción de 20,8 hectáreas de la reserva Thomas van der Hammen, uno de los trámites requeridos para prolongar la avenida Boyacá hacia el norte de la ciudad y facilitar la conexión vial con el proyecto urbanístico Lagos de Torca.



El desarrollo urbano en el borde norte es una de las apuestas contempladas en el Plan de Ordenamiento Territorial- (POT), en el que han sido varios los debates frente al impacto que esto puede tener en la reserva, pues, para sus defensores, una intervención vial en dichos terrenos afecta la conectividad ambiental del borde oriental con el río Bogotá y traería problemas asociados a la gestión de la biodiversidad y la sostenibilidad de los recursos ambientales a causa de la contaminación del aire, el ruido de los vehículos y los residuos propios de la actividad humana.



Del otro lado están quienes defienden la modificación en la zona de protección, pues consideran que sí es posible integrar la naturaleza con el desarrollo urbano y, para ello, citan un sinnúmero de ejemplos que, entre otras cosas, justificaron las intervenciones contempladas en el plan zonal del norte. Si bien es cierto que Bogotá necesita mejorar la conectividad con los municipios del borde norte, y garantizar la incorporación urbana de las 130.000 viviendas contempladas en el proyecto Lagos de Torca, es necesario buscar un punto de equilibrio entre aquellos que siempre han defendido el área protegida de la reserva y quienes consideran que sí es posible la expansión urbana desde los nuevos enfoques de la sostenibilidad.

Reserva natural Thomas van der Hammen Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

Este conflicto no es nuevo y cada vez genera más tensiones y toca intereses económicos y políticos, razón por la cual resulta importante el concepto que dio la CAR, aunque esta acción no significa que ya esté aprobada la licencia ambiental para dicho corredor vial. Por el contrario, es la apertura de un debate mayor que involucra a la ministra de Ambiente, la Alcaldía de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca, la CAR y una multiplicidad de actores que ejercen presión a favor y en contra. No sería de extrañar que hasta el Presidente de la República se pronuncie y tome posición.



En este sentido, el debate también es una oportunidad para actualizar los marcos normativos y legales que definen los conflictos entre el desarrollo urbano y la protección ambiental, que para el caso de la reserva Van der Hammen hay que analizarlo en relación con el futuro de la ciudad y los objetivos ecosistémicos contemplados en el proyecto Lagos de Torca.



Lo que suceda aquí marcará un punto de referencia para lograr armonía entre la sostenibilidad y las diferentes alternativas para el desarrollo urbano, incluyendo las estrategias de compensación y mitigación para los grandes proyectos de infraestructura, en donde el papel de los estudios ambientales y sociales debe ser más riguroso en lo técnico y alejado de vicios ideológicos, intereses políticos o económicos. Solo así será posible una discusión informada en beneficio del interés general de los bogotanos.

ÓMAR ORÓSTEGUI

Profesor laboratorio de gobierno - Universidad de La Sabana