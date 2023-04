Tras varias denuncias públicas en redes sociales que indicaban el abandono de un husky siberiano, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal tomó cartas en el asunto y rescató al perrito.



Desde el pasado 31 de marzo, una internauta en Twitter compartió la foto de un can que se encontraba en el balcón de sus dueños sin ser atendido, víctima de maltrato animal.

Este perrito husky siberiano permanece todo el día amarrado a ese balcón que no le da espacio ni para moverse FACEBOOK

TWITTER

“Este perrito husky siberiano permanece todo el día amarrado a ese balcón que no le da espacio ni para moverse. Llevamos haciendo seguimiento estos días y lo sacan a las 7 am y lo entran en la noche", escribió la usuaria en Twitter.



Después de la denuncia, la ola de rechazo en los comentarios comenzó a aumentar. De hecho, la mujer le realizó un seguimiento detallado.

(Siga leyendo: Cuatro hombres construyeron un nuevo refugio para los gatos en Santa Marta).

Comparto: 🧵”Este perrito husky siberiano permanece todo el día amarrado a ese balcón que no le da espacio ni para moverse. Llevamos haciendo seguimiento estos días y lo sacan a las 7 am y lo entran en la noche.” @margaritavela @AnimalesBOG @andreanimalidad @gelitoazul pic.twitter.com/0uuCokvJCs — Lina (@LinaLole_) March 31, 2023

“Ayer la situación rebasó todo dado que siendo las 10:30 p. m. y habiendo personas dentro del apartamento el perro sigue afuera. Así no se puede tener en buenas condiciones a un canino”, escribió el 31 de marzo.



Y agregó: “El miércoles se grabó al perrito vomitando y @AnimalesBOG dice que sin el número de apartamento no pueden hacer nada. El edificio no tiene portería ni citófono para identificar el apto. Está en la Calle 44 #8 -10 al lado de la Universidad Javeriana, el balcón da a la 45”.

(Puede leer: Falso veterinario fue imputado por ahorcar a mascota que iba por eutanasia).

“Ayer la situación rebasó todo dado que siendo las 10:30 Pm y habiendo personas dentro del apartamento el perro sigue afuera. Así no se puede tener en buenas condiciones a un canino.” @piedrahitangela @EsmeHernandezSi @MONYRODRIGUEZOF pic.twitter.com/DMHRXjuCv0 — Lina (@LinaLole_) March 31, 2023

Protección Animal y la Policía de Bogotá en acción

Las acciones por parte de los dueños continuaron y la mujer internauta lo seguía reportando a las autoridades. De hecho, después de varios días, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal tomó cartas en el asunto.



El pasado 1.° de abril publicaron en la cuenta oficial de Twitter que en un operativo con la Policía de Bogotá realizaron una valoración del husky.

(Además: Roger Ballen y su perturbadora mirada sobre el maltrato a la naturaleza).

¡Mercury ya fue rescatado!



En operativo conjunto con @GobiernoBTA, @PoliciaBogota y @AlcalChapinero, valoramos al Husky Siberiano que permanecía en un pequeño balcón. pic.twitter.com/KzuHXlSpqC — Protección Animal Bogotá (@AnimalesBOG) April 1, 2023

No solo debemos velar por la salud y nutrición, sino el bienestar en confort, estado mental y comportamiento FACEBOOK

TWITTER

“Presenta condición corporal baja, resguardo inadecuado y no se manifiesta voluntad de su cuidador por mejorar dichas condiciones. No solo debemos velar por la salud y nutrición, sino el bienestar en confort, estado mental y comportamiento. Son familia hasta el último de sus días”, escribió el Instituto.



Y agregó: “Así como Mercury, hay muchos animales rescatados que están esperando una segunda oportunidad con una familia amorosa. ¿Te animas a adoptar? Estaremos toda la Semana Santa en la Unidad de Cuidado Animal esperándote. ¡Ven y enamórate!”.

Presenta condición corporal baja, resguardo inadecuado y no se manifiesta voluntad de su cuidador por mejorar dichas condiciones.



No solo debemos velar por la salud y nutrición, sino el bienestar en confort, estado mental y comportamiento. Son familia hasta el último de sus días pic.twitter.com/JhLXYYEAFJ — Protección Animal Bogotá (@AnimalesBOG) April 1, 2023

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias

Terrible: falso veterinario amputó y esterilizó a un gato; el animal murió

Autoridades investigan a DJ que posó con fauna silvestre en redes sociales

En video: vehículo de corporación ambiental atropelló a un perro y no se detuvo