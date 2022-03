Este viernes 11 de marzo, el Gaula de Cundinamarca confirmó el rescate de seis perros de raza bulldog francés que habían sido robados el lunes pasado en una finca de Villeta.



Tras un operativo, los miembros del grupo especial de la Policía Nacional les entregaron los animales a sus dueños en la madrugada.

EL TIEMPO conoció que los delincuentes llamaron a los propietarios a extorsionarlos y les pidieron, en un primer momento, una suma alta de dinero por tan solo uno de los perros. Los sujetos intentaron argumentarles que ellos habían comprado el animal y que no habían sido responsables del robo, pero les exigieron entregar plata para devolverles el perro. En los mensajes, les enviaron una foto del bulldog francés con una nota escrita con la fecha del martes 8 de marzo y les enviaron audios con la voz distorsionada.

Ante el hecho, los dueños denunciaron en la línea 165. De inmediato, el Gaula de Cundinamarca identificó el caso y puso en marcha un operativo especial, con el que capturaron a un hombre y una mujer. Al parecer, la banda estaría conformada por tres personas más.



Ante la presión y el despliegue de las autoridades, se logró que los ladrones devolvieran los animales hurtados.

"Estamos felices nuevamente por estar toda la familia reunida", le dijo a este diario uno de los dueños. "Queremos resaltar el trabajo profesional del Gaula de Cundinamarca y su profesionalismo. No descansaron hasta entregar el último perro y traerlo a salvo con nosotros.



Y agregó: "Acá lo importante está en denunciar y contar con el acompañamiento de los miembros del Gaula, quienes son los que saben manejar este tipo de situaciones".

El robo sucedió a comienzos de esta semana, durante la noche. Se temía que varios hombres ingresaron a la propiedad. Habían rastros por un potrero, pero se desconocía la ruta de los ladrones.

El robo de perros se ha vuelto recurrente en el país, sobre todo en razas como bulldog francés y golden retriever. Hace unas semanas, se conoció el caso del robo de una perrita en la localidad de Chapinero y la posterior extorsión a su familia: delincuentes les pedían dos millones de pesos por devolverla, una modalidad que ocurre en varias ciudades del país. El animal fue devuelto por el padre del extorsionista.



Según cifras del Gaula de la Policía Nacional, el año pasado ocurrieron nueve casos de robo de perros en el país, de los cuales cuatro fueron en Bogotá, y este año ya van tres, uno en Medellín, otro en la capital y este reciente en Villeta.



No obstante, el subregistro puede ser mayor. Aunque en redes sociales son constantes las denuncias por robo de perros, la mayoría de casos entra en la difusa zona en la que no se sabe cuál entidad es la que se apersona de estos casos. Por eso también no se consiguen cifras más precisas sobre este delito. Muchos otros no son denunciados ante las autoridades.

REDACCIÓN BOGOTÁ

