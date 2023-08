En la tarde de este lunes, 31 de julio de 2023, 38 estudiantes fueron rescatados por unidades del Cuerpo de Bomberos de Bogotá, luego de extraviarse durante varias horas en una montaña cercana a su colegio.

Los estudiantes del grado sexto de la Institución Educativa Nuevo Horizonte, sede D, en el norte de Bogotá, salieron desde las ocho de la mañana a una caminata pedagógica por la montaña. Los alumnos debían retornar a mediodía a las instalaciones del colegio, pero no fue así.

“El problema fue que se salieron del sendero principal y quedaron perdidos en la parte superior de la montaña, por esto fueron activados los recursos distritales y el Cuerpo Oficial de Bomberos, con sus equipos especializados de búsqueda y rescate en montaña, junto a componentes caninos, hace la búsqueda de estos menores con un resultado positivo”, expresó el sargento Roger Peña Guzmán.

En la montaña, el equipo de bomberos encontró a los 38 menores de edad y a 7 profesores. “Son ubicados exactamente a las 4:30 p. m., con un recorrido aproximado de hora y media en su descenso”, indicó el sargento Roger Peña Guzmán. “Algunos presentaron hipotermia por las bajas temperaturas y la zona boscosa donde los encontramos, pero ninguno tuvo afectación mayor. Todos están bien en este momento y recibieron hidratación, bebidas calientes y algunos refrigerios”, destacó el sargento Peña.

Al regresar al colegio, los alumnos fueron recibidos por los padres de familia, Policía y Secretaría de Salud. Recibieron hidratación y valoración médica. Viviana Rivera fue una de esas madres que vivió una tarde de angustia y dijo que no hubo una buena comunicación por parte del colegio sobre la situación. “¿Por qué estaban allá?, ¿por qué nadie nos dijo?, ¿quién autorizó?, en qué momento dijimos ‘a los niños los pueden llevar a una montaña, por allá, a exponerlos’. Listo, no estaban autorizados, los llevaron porque estaban en un proyecto, lo entiendo, yo sé que a cualquiera le pasa, pero en lo que no estoy de acuerdo es en el manejo de la información”, dijo la madre de uno de los alumnos que estuvieron extraviados.

REDACCIÓN BOGOTÁ