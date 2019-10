Rescatan a salvo a alumna y a profesora que estaban en cautiverio

La estudiante de Medicina Veterinaria de la Universidad de La Salle Johanna Marcela Rincón Babavita y su profesora Aleida Garzón estuvieron cerca de completar 72 horas desaparecidas desde que se las vio por última vez en Sibaté, Cundinamarca. En la noche de este lunes las autoridades lograron el rescate de la alumna y la profesora, quienes estaban secuestradas.

Según reportaron medios como 'Canal 1', la profesora y la alumna fueron liberadas por sus captores debido a la presión de las autoridades.

Crónica de los momentos de angustia

Rincón le dijo a EL TIEMPO que ese día, como era su rutina, acompañó a su Marcela a tomar el transporte para dirigirse a ese pueblo, donde está haciendo sus pasantías en compañía de la profesora.

“En la mañana la dejé en la flota, a las 8 de la mañana me llamó y me dijo que a las 7 había llegado. Estaba contenta, normal. Ella y la profesora salían por ahí cerca al pueblo a servicios de una veterinaria que se llama El Trébol, las llaman a domicilios, a servicios y visitan fincas”, explicó Milton.



Esa llamada fue lo último que supo de su hija, quien se dirigió, en compañía de su profesora, en una camioneta Toyota Hilux blanca, hacia la vereda Alto Charco.



En el trayecto se perdió el rastro de ambas mujeres y del carro en el que se transportaban. Hacia las 9 a. m., cámaras de seguridad captaron el momento en que el carro pasó por la vía entre Sibaté y Fusagasugá y por el peaje del alto de San Miguel. Pero nunca llegaron al destino, y sus celulares quedaron apagados.



Johana es egresada del colegio La Merced, según su padre hizo para de un programa de mejores bachilleres de Bogotá, está terminando su carrera por medio del Icetex, “porque no tenemos cómo costearle”, precisó Milton, y quien definió a su hija como buena estudiante, alegre y muy querida por sus amigos y familiares.



Ahora, luego de casi tres días de angustia, Milton Rincón se muestra aliviado. "Estamos muy felices. Nuestra hija está sana y salva al igual que la profesora. No nos han entregado detalles, solo podemos celebrar que ellas están bien", afirmó el padre de la alumna desde Sibaté, en donde está durante la noche

Familia de docente, víctima de secuestros

Luis Roberto González, alcalde del municipio de Sibaté, se pronunció frente a este hecho y señaló que la profesora Aleida pertenece a una familia que ha sido víctima de secuestros en el pasado.



Al parecer, la familia de ganaderos ya había sido víctima de este tipo de flagelos hace 15 o 17 años.



Según el Observatorio de Seguridad de Cundinamarca, entre el 1.º de enero y el 31 de agosto de este año se han reportado 116 casos de secuestro exprés y secuestro simple. Sin embargo, esta cifra no contempla retención de personas por grupos al margen de la ley.

