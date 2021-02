Conozca cómo puede acceder a subsidios de vivienda del Distrito

La Alcaldía de Bogotá, por medio de la Secretaría del Hábitat y del programa en complementariedad, ofrece subsidios para que los hogares de menores recursos puedan tener casa propia.



Le explicamos cuáles son los requisitos y pasos a seguir para adquirir una Vivienda de Interés Social (VIS) o de Interés Prioritario (VIP) en la capital de país mediante los subsidios del Gobierno local.

Los auxilios económicos funcionan con el programa de complementariedad de la Alcaldía, el subsidio de vivienda del gobierno nacional (Mi Casa Ya) y/o con las Cajas de Compensación Familiar, según explica el Distrito.

Requisitos mínimos para ser beneficiario de los subsidios

De acuerdo con la Secretaría de Hábitat, las personas interesadas en beneficiarse de los subsidios deben cumplir con los siguientes requerimientos:



1. Contar con ingresos mensuales de hasta 4 SMLMV ($3.634.104).

2. No ser propietarias de una vivienda en el territorio nacional.

3. No haber sido beneficiarias de las coberturas de tasa de interés.

4. Buscar acceder, mediante operaciones de crédito hipotecario o leasing habitacional, a una Vivienda de Interés Prioritario (VIP) que no exceda los 90 SMMLV. Para el caso de las Viviendas de Interés Social (VIS), el valor no puede exceder los 150 SMMLV.

5. No estar reportado en las centrales de riesgo (o “Datacrédito”).



Una vez compruebe que cumple con estas condiciones, debe empezar con los trámites para la compra de vivienda por su cuenta. Según la Alcaldía, dichos trámites y servicios son gratuitos y no necesitan de intermediarios.

Pasos para acceder a subsidios de vivienda en Bogotá

De acuerdo con la Secretaría de Hábitat, este es el proceso que debe seguir para beneficiarse de los auxilios económicos:



1. Visitar la sala de ventas del proyecto VIS o VIP que le interese.

2. Separar la vivienda con la constructora del proyecto elegido.

3. Acercarse al banco de su preferencia. Una vez allí, debe solicitar un crédito hipotecario, informando que quiere aplicar al Subsidio Distrital de Vivienda complementario y al de ‘Mi Casa Ya’.

4. También debe informar si cuenta con subsidio de la Caja de Compensación Familiar.



La Alcaldía explica que, si el crédito hipotecario (o leasing) es aprobado, automáticamente se le asignarán los subsidios. Además, según el valor de la vivienda, tendrá una cobertura especial en la tasa de interés durante los primeros siete años del crédito o leasing, la cual puede ser de dos valores dependiendo del valor de la vivienda:



- De 5 puntos porcentuales: cuando el valor de la vivienda no supere los 90 SMMLV (81.7 millones de pesos).

- De 4 puntos porcentuales: cuando el valor de la vivienda sea superior a 90 SMMLV y de hasta 150 SMMLV (136.2 millones de pesos).



Tenga en cuenta que los hogares unipersonales también pueden acceder a los subsidios cumpliendo con los requisitos y pasos ya mencionados.

¿De qué valor son los subsidios?

La ayuda económica que se recibirá para adquirir la vivienda dependerá de los ingresos de la persona y si está afiliada a una Caja de Compensación que le dé subsidio. A continuación, el estimado de dinero que recibiría de acuerdo con su situación:



- Hogares con ingresos de hasta 2 SMMLV: el Distrito entregará subsidio de 10 SMMLV. Con la complementariedad, el subsidio podría ser de hasta $36.341.040.



- Hogares con ingresos de más de 2 y hasta 4 SMMLV: el Distrito entregará subsidio de hasta 8 SMMLV. Con la complementariedad, el subsidio podría ser de hasta $25.438.728.



Además, si el hogar tiene ingresos de hasta 2 SMMLV y está afiliado a una Caja de Compensación familiar, puede solicitarle a dicha Caja un subsidio. Al sumar el subsidio distrital, nacional y el de la Caja de Compensación, la ayuda económica total podría ser de hasta $54.511.560, según la Secretaría de Hábitat.





