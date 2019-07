Esto deben cumplir empresas interesadas en operar patinetas eléctricas

Los interesados en operar las patinetas eléctricas en Bogotá deberán cumplir varios requisitos que fueron dados a conocer este lunes por la Secretaría de Movilidad en la segunda resolución que emitió y que busca reglamentar este servicio de micromovilidad en la ciudad.

Según el documento, además de presentar el registro de la Cámara de Comercio de Bogotá que los acredite como prestadores de este servicio, deben tener un plan de seguridad vial, pólizas de riesgo, plan de gestión y distribución de la flota (patinetas), reglamento para usar el espacio público, fotocopia del documento de identidad del representante de la empresa, entre otros requisitos.



“Esta segunda resolución establece las condiciones para las empresas que quieran alquilar patinetas en Bogotá. Incluye lineamientos de seguridad vial, gestión social, uso adecuado del espacio público e intercambio de información con la administración distrital. Además, las empresas deben presentar, como requisito esencial, un plan estratégico de seguridad vial que garantice capacitación, buen mantenimiento de los vehículos, una cultura de cero riesgos en esta materia y la constitución de una póliza de seguros”, dijo el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo.



Sobre las zonas en las que se autorizará este servicio, el número de patinetas y el plazo para entregar la documentación, el Distrito dijo que se dará a conocer por medio de circulares.



En la anterior resolución se estableció que la velocidad de estos vehículos no podrá ser superior a los 20 km/h, deberán tener freno, timbre, luz blanca delantera, luz roja trasera, pie de apoyo, dispositivo para su geolocalización (GPS). A esto se suma que los estacionamientos o cajones deben estar en la calzada de los vehículos y no en el espacio de los peatones: andenes, plazoletas, parques, puentes peatonales, etc.

Hay que tener en cuenta que con esta reglamentación se busca que los estacionamientos estén en la calzada de los vehículos y no en el espacio de los peatones: andenes, plazoletas, parques, puentes peatonales entre otros.



REDACCIÓN BOGOTÁ@BogotaET