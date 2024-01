Pilas: reportan demoras en la salida de vuelos desde el Aeropuerto El Dorado

Decenas de pasajeros tuvieron que pasar la noche durmiendo en las salas de abordaje del aeropuerto El Dorado, luego de que varios vuelos que estaban programados durante la madrugada de este viernes fueran cancelados o reprogramados.



Algunos de los usuarios afectados señalan que sus itinerarios fueron alterados debido a las condiciones climáticas y la calidad del aire en la capital.

Sin embargo, la Aeronáutica Civil aseguró que las operaciones se reanudaron desde este jueves en la mañana y que las nuevas programaciones se deben a cambios directamente de las aerolíneas.



Dentro de los destinos afectados está Santa Marta, San José, Barranquilla y Miami, a cuyos pasajeros se les informó que los vuelos habían sido cancelados o reprogramados.



La Aeronáutica Civil recomienda estar en contacto permanente con las aerolíneas para conocer el estado del vuelo y evitar desplazamientos hacia el aeropuerto en caso de que los itinerarios hayan sido cambiados.



Pasajeros del aeropuerto El Dorado aseguran que perdieron noches de reservas en hoteles y que tuvieron que pasar toda la noche tendidos en el suelo de la terminal.

Aeropuerto El Dorado. (Imagen de referencia). Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

"Me pareció fatal porque no decían nada, no daban respuesta, la gente se colaba. Muy mala organización, dejaban a las personas con la palabra en la boca. Pésima la atención acá", señala una de las usuarias afectadas.



Aseguran que el panorama en el aeropuerto es que caos y que hay poca respuesta por parte de las autoridades.



"Nos han modificado tres veces el horario del vuelo, pero la atención no ha sido muy buena. Dan información errónea, lo que lo lleva a uno a tener incertidumbre sobre si va a tener el vuelo o no", comentó otro de los hombres afectados.



JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

