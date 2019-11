Reportan incendio de bodega de reciclaje en el centro de Bogotá

Dos personas que quedaron atrapadas en medio de un incendio en una bodega de reciclaje en el centro de Bogotá fueron rescatadas por el cuerpo oficial de Bomberos de Bogotá. Según la información preliminar, no hay lesionados, reportan los socorristas.



La conflagración se registra a esta hora en el centro de la ciudad en inmediaciones de la calle 33 con carrera 5, entre los barrios La Merced y La Perseverancia.

Las estaciones Central, Chapinero, Restrepo, Kennedy, Puente Aranda y Bicentenario con el apoyo del Equipo Técnico de Rescate trabajan para controlar las llamas, evitar que se propaguen y asegurar la zona.

Incendio en el centro de Bogotá. pic.twitter.com/gDRcWf2jBh — Óscar Murillo Mojica (@OscarMurillom) November 20, 2019

Al parecer, la emergencia se está presentando en una bodega de reciclaje, muy cerca al hospital La Perseverancia, donde están siendo trasladadas algunas personas principalmente por inhalación de humo. En el sitio ya hay al menos dos máquinas de bomberos que están atendiendo la emergencia.

Bomberos atienden la emergencia en el oriente de Bogotá. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO.

Según información de City Tv, en el lugar vivían familias de recicladores.

Hay mascotas atrapadas en el lugar

Las cámaras de City Tv captaron el momento en que un militar del ejército recibió su pequeño gato, rescatado de las llamas y el humo.



El hombre aseguró que en el lugar quedan más gatos y un perro.

Este es el momento en que un militar recibe su gato rescatado. Foto: City TV

Un integrante del ejército re rencuentra con su mascota en medio de la emergencia. Foto: Edwin Sua / City Tv

Balance

Hacia las 10:30 a.m., los Bomberos dieron un nuevo balance oficial. Aunque no se han determinado las causas, sí se encontró material combustible como papel y cartón. Confirman que no hay heridos hasta el momento, pero continúan a la búsqueda de personas que hayan podido quedar atrapadas.

Noticia en desarrollo...



BOGOTÁ - CITY TV