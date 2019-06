Reportan fallas en servicio de energía en municipios de Cundinamarca

Habitantes del municipio de Choachí, Cundinamarca, denuncian constantes fallas y cortes en el servicio de energía. Aseguran que la empresa Enel - Codensa no les ha dado respuesta oportuna.



EL TIEMPO se comunicó con algunos residentes de la zona, quienes manifestaron su molestia por la situación. "La semana pasada tuvimos seis cortes de hasta 15 horas. El sábado, Codensa nos dijo que todo había ocurrido por la caída de un árbol frente a una escuela. Pero no han solucionado. Hoy, lunes, por ejemplo, desde las 7 a.m. estamos sin luz", manifiesta Mónica Huertas, habitante del casco urbano de Choachí y contadora que requiere de su computador para trabajar.

Además, Huertas denuncia que los recibos de energía llegan con reporte de "0 horas de interrupción del servicio". "No es solo un tema de quedarnos sin luz en casa. Esto es para pérdidas económicas. Los negocios no pueden encender las neveras para conservar sus alimentos y esto es una zona de turismo", afirma y agrega que en la zona rural también se han presentado fallas.



Enel - Codensa aseguró en un comunicado que "el pasado 14 de junio se presentó una falla en la red que brinda energía al municipio de Choachí debido a la fractura de la base de un árbol generando interferencia en la red y afectó el servicio a más de 8.700 clientes. Ese mismo día, Enel-Codensa realizó maniobras técnicas para brindar suplencia de energía al municipio. Pero, debido a que el árbol se encuentra en un predio privado, no se han podido realizar las acciones respectivas para evitar que se presenten nuevos incidentes de interferencia en la red. Se hace necesario que el dueño del predio le otorgue a la Compañía los permisos necesarios para proceder con las actividades arbóreas".



Sin embargo, Manuel León, residente de la vereda Ferralaralda critica que las fallas suceden desde antes del incidentes del árbol. "Tengo una empresa de distribución de internet por vía microondas y este problema no me permite trabajar. A las veredas, aunque llega la electricidad, llega muy débil. Hemos tenido que consumir las carnes rápido en casa, porque no hay cómo refrigerar. Hemos vivido a luz de vela porque tampoco es fácil cargar linternas y celulares", dice León, quien asegura que la misma situación se vive en Fómeque y Ubaque.



Sobre fallas adicional, Enel - Codensa indica que se trata de situaciones aisladas que "están siendo atendidas por un equipo técnico en terreno de dos cuadrillas conformadas por operarios y técnicos".



Sara Usme también vive en zona rural, específicamente en la verde Río Blanco, y depende de un servicio constante de electricidad para conservar los productos que cultiva. En su finca se produce una variedad de uva que ella congela para luego enviar a procesar; hoy, evalúa comprar una nevera de icopor para no perder el producto. "Los problemas comenzaron hace unos tres meses. Pero esta última semana ha sido terrible: no hay un día en que la luz no se vaya. Y nadie nos responde ni nos soluciona nada: ni Codensa, ni la superintendencia, ni la alcaldía municipal", detalla.

Otros afectados, incluso, comenzaron a reportar todo en redes sociales con el hashtag #CodensaPésimoServicio:

Llevamos hoy desde las 7 am sin servicio, ya son más de 3 horas de #CodensaPésimoServicio Ese menor tiempo realmente cuanto tiempo es? #SinMentirasPorFavor 🙏 causa???

Tengo afectación económica, sin desarrollar mi labor cotidiana que genera los recursos para pagar su factura — MONICA H. S. (@monicahuertasil) 17 de junio de 2019

Además, otros usuarios del servicio en Fómeque y Ubaque también reportan fallas.

De nuevo Fómeque sin energía. Se fue a las 8:00 am. Hoy 15 de de junio. Ayer más de 12 horas sin servicio. #CodensaPésimoServicio nos tiene condenados a pérdidas económicas. @CodensaEnergia — Oscar Valderrama (@ValderramamaVal) 15 de junio de 2019

Enel -Codensa reiteró que están atentos a nuevos reportes para hacer los respectivos trabajos de restablecimiento del servicio. La línea habilitada para estos casos es la 7115115, opción 5.

