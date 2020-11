Reportan tiroteo a las afueras del Liceo Francés en Chapinero

Un nuevo hecho de inseguridad se reportó la mañana de este miércoles 4 de noviembre en la localidad de Chapinero, en Bogotá, en inmediaciones al Liceo Francés.



Dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta abordaron a una mujer que estaba por la zona, para robarle sus pertenencias.



(Le recomendamos: Madre e hija narran otro caso de asalto en el transporte público).

Un padre de familia que se encontraba al otro lado de la calle, esperando ingresar al centro educativo, presenció cómo estos ladrones atacaban a la mujer, por lo que decidió sacar su arma de fuego y disparar al aire.



Los disparos generaron pánico en la comunidad aledaña e incluso en los niños que estaban en sus clases, quienes se resguardaron bajo sus pupitres.



(Lea también: Justicia por mano propia a hombre que robó a una mujer en la calle 26, en Bogotá).



Los delincuentes huyeron y la Policía ya desplegó un plan candado para tratar de dar con su paradero. Al final, no lograron cometer este hurto.



Desde el centro educativo enviaron un mensaje de calma por lo ocurrido, y explicaron que no hubo disparos contra la institución ni se reportaron personas heridas.



(Le puede interesar: Inseguridad y migrantes, debate tras polémica frase de Claudia López).



"Las clases acaban de reanudarse normalmente y la situación está en calma. Le agradezco no venir al liceo ni llamar a sus hijos", le solicitó el rector del Liceo Francés a los padres de familia.



Redacción BogotáEscríbanos a oscmur@eltiempo.com