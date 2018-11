Repararon el único puente peatonal de vía a La Calera

Durante los últimos meses, fueron varias las denuncias que llegaron a este medio por parte de los residentes del barrio San Luis, en Chapinero, por el mal estado del único puente peatonal que hay en el sector.

Tanto era el miedo que sentían los ciudadanos, quienes argumentaban que el puente podía colapsar, que preferían atravesar la vía a La Calera en lugar de tomar el paso elevado, el único que hay entre la calle 85 con carrera 7.ª y el peaje a Patios.



Es decir, está ubicado antes de llegar al peaje, después del reconocido restaurante Tramonti y la Escuela Pedagógica Experimental (EPE).



“Si usted pasa por este sector, ve que la parte baja del puente también está deteriorada. Tanto es así que hasta se inunda. Llevamos un buen tiempo pidiendo arreglos para este puente peatonal, el único que tenemos”, mencionaba Fabián Arias, vecino del sector.

Tras las denuncias de la ciudadanía, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) aseguró que, luego de varias visitas técnicas, se comprobó que la estructura no está en riesgo de colapso. Sin embargo, optó por hacer un mantenimiento a la estructura.



Resulta que en la parte baja del puente, del lado oriental, hay una socavación generada por las aguas de la quebrada Morací, razón por la que “se reconstruirá un muro de concreto reforzado y se realizará un relleno posterior con concreto”, según el IDU.



Sumado a ello, y con una inversión de $ 15’000.000, también se rehabilitará el espacio público cerca del puente y las escaleras de acceso en ambos costados.



“Nuestro equipo técnico ha visitado en varias ocasiones el lugar para evaluar los daños de la estructura, y el diagnóstico realizado determinó que el puente podía seguir al servicio de los ciudadanos, es decir, en ningún momento se cerró el paso peatonal”, agregó el Instituto.



En cuestión de dos semanas de trabajos, el puente quedó listo, hasta en la parte baja, para los residentes de este barrio ubicado cerca de la vía a La Calera. No obstante, EL TIEMPO ZONA comprobó que los peatones seguían atravesando la carretera.

Si bien se intervino el puente, la comunidad comenta que no es totalmente seguro cruzar sobre este, en especial en horas de la noche, pues el lado oriental del puente está iluminado, pero no pasa lo mismo con el occidental.



“Durante el día, no es tan feo. Pues cerca del puente hay talleres y tiendas, pero de noche la cosa cambia. En el costado occidental del puente no hay sino basura, escombros, paredes rayadas y cambuches de habitantes de la calle que se hospedan allí”, explicó Martha Fonseca, ciudadana.



Debido a las solicitudes, el Distrito realizó un operativo de control del espacio público, por lo que el puente quedó, además de reparado, totalmente limpio: sin escombros, desechos y cambuches.



Ahora, comunidad espera la instalación de luminarias.



EL TIEMPO ZONA