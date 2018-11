TM dice que está recibiendo observaciones para la licitación de buses

La Personería de Bogotá hizo algunas observaciones a la licitación abreviada para la adquisición de 260 biarticulados para el patio Américas y cuyos prepliegos ya están en el portal de contratación estatal Secop II.



Según la personera distrital se estaría restringiendo la entrada de tecnologías limpias como gas natural Euro VI y eléctricos en la nueva licitación que sería adjudicada el 21 de diciembre próximo y por el contrario se premiaría a la tecnología diésel Euro V.

Según la misiva entregada a TransMilenio por el órgano de control, en los documentos publicados “se impone una limitación que hace referencia a que no podrán participar quienes hayan resultado adjudicatarios en forma directa o indirecta dentro de la licitación pública del 8 de noviembre, si superan los 620 buses ‘biarticulados equivalentes’".



"En ese orden de ideas, de los tres consorcios adjudicatarios de la licitación anterior, el único que no está habilitado para presentarse al proceso es la firma que ofreció vehículos de gas natural, pues si ganaran la convocatoria tendrían 649 buses ‘biarticulados equivalentes’. De esa forma, los buses con tecnología Diésel V, que actualmente representan el 49% de total de la flota a renovar, pasarían al 67%”, agregó la Personería.

Para la Personería “se encontró que la nueva condición de que una empresa no pueda vender más de 620 buses ‘biarticulados equivalentes’, no tiene ningún sustento técnico ni jurídico. Se podría presumir que el propósito es evitar un supuesto monopolio que no había sido fijado en la licitación inicial. En esa primera convocatoria una sola empresa hubiera podido ganar toda la licitación sin ninguna restricción. ¿Por qué ahora sí hay restricciones?”



Sobre esto EL TIEMPO, indagó con TransMilenio y el ente gestor explicó que están en etapa de prepliegos del patio Américas y en ese sentido, se reciben todas las observaciones que a bien tengan formular participantes, ciudadanos y por supuesto organismos de control

“Vale resaltar que los prepliegos mantienen el principio de evitar una concentración de mercado excesiva como se había previsto en los pliegos originales. Sin embargo, como se puede presentar un confusión en la redacción, procederemos en los pliegos definitivos a clarificar que ningún proponente que haya resultado adjudicatario en la operación de más de 500 vehículos podrá resultar adjudicatario en este nuevo proceso”.



TransMilenio aseguró que este proceso es público con las instancias pertinentes de aclaraciones, y/o modificaciones a lugar que la ley permita.

Hay que tener en cuenta que el pasado 2 de noviembre TransMilenio en licitación pública adjudicó 1.133 buses para el reemplazo de las flotas de las fases I y II y el patio Américas fue declarado desierto y por eso se abre este proceso abreviado para la adquisición de estos buses.



