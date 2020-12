Se va la secretaria de Planeación: 'Es tiempo de priorizar la familia’

Faltando apenas unos días para 2021, el año decisivo del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá (POT), la secretaria de Planeación, Adriana Córdoba, se despide: el 2 de enero dejará su cargo.



Por motivos estrictamente familiares, como supo EL TIEMPO, Córdoba, esposa del exalcalde Antanas Mockus, le comunicó su decisión a la alcaldesa Claudia López y dejó en sus manos un proyecto de POT con avances en un 80 %. Si el trabajo sigue como ella lo planeó y si el Concejo lo aprueba, Bogotá tendría un nuevo POT en el segundo semestre de 2021. Esta entrevista es la despedida de Córdoba y el corte de cuentas de una de las tareas más importantes que tuvo este año.

Usted se la ha jugado a fondo por conciliar un POT y sacarlo adelante. ¿Por qué decide irse?

Porque el POT quedó avanzado en un 80 %. Lo esencial de la tarea está hecho. Se logró darle unidad al cambio del instrumento más importante que tiene la ciudad. Ahora es tiempo de priorizar la familia.

¿Y con la alcaldesa? ¿Qué le dijo ella?

Sí. Conversé con la alcaldesa. Ella no quiere que me aparte de los temas de Bogotá. Hemos logrado juntas muchas cosas para la ciudad. También entendió mis razones de renuncia, que es el compromiso familiar. Coincidimos en lo apasionante que es este trabajo y en que, por apasionante que sea, el trabajo no es la vida.

¿Cuántas horas diarias le dedicó a Planeación?

Todas. Cerca de 18 diarias. Tuvimos un año maravilloso en relación con los retos y desafíos que nos impuso. Este año nos llevó a sacar lo mejor de nosotros para responder de manera coordinada y oportuna al Plan Distrital de Desarrollo (PDD) , al POT, a la pandemia, a la misionalidad de la Secretaría de Planeación.

¿Cómo califica esta experiencia ?

Muy enriquecedora. Me permitió entregarme a ella al 110%. Todas las observaciones, construcciones, diálogos, decisiones estuvieron llenas de cabeza y corazón. Ciencia, técnica y ética al servicio de los ideales de ciudad. Como Secretaria, cabeza de sector, me encargué de garantizar la legitimidad institucional y entregarle a la ciudadanía resultados. Por ejemplo: el PDD. Es el primero en varios gobiernos en ser aprobado por unanimidad y de 155 artículos, solo 3 negados. También está el POT: se hizo el diagnostico distrital y 20 diagnósticos locales, 7 documentos temáticos sobre región, movilidad, población, sistema de cuidado, revitalización, EEP, reactivación pos-covid... 11 mil personas participando. Hubo 8.000 observaciones, 15 sesiones con la Comisión Accidental de POT del Concejo, 15 sesiones con el Consejo Consultivo de POT, 57 sesiones subregionales con los 46 municipios de la cuenca del rio Bogotá, para armonizar los POT de los 46 municipios y el Distrito. Hubo, además, resultados con la construcción de la base maestra del Sistema Bogotá Solidaria en Casa y con la aprobación de cuatro planes parciales (Lucerna, Mazda Mavaía, La Marlen, la Felicidad). Y también se hizo la actualización del Sisben 3 y la aplicación del Sisben 4... Entre otros logros de este año.

¿Se siente satisfecha con lo conseguido hasta ahora?

Sí. Muy satisfecha y agradecida, primero, con la ciudadanía, que supo elegir a Claudia López, una persona excepcional para llevar el rumbo de la ciudad. Segundo, a la alcaldesa por saber elegir el mejor equipo posible para lograr las metas de ciudad. Tercero, al gabinete, todos maravillosos con quienes pude hacer trabajo coordinado y efectivo y , principalmente a todo el equipo de la SDP por haber realizado un trabajo a la altura de los desafíos impuestos por la vida este año.

Tanto usted como Antanas Mockus han estado involucrados con la ciudad en las últimas décadas. ¿Cuál es la Bogotá que se han imaginando juntos ?

Una Bogotá -Región donde la vida sea sagrada. Donde la utopía educativa, de todos aprendiendo de todos, sea una realidad. Y en donde compitamos por quien sea el más generoso. Una Bogotá urbana, rural y regional en donde sentimos que el otro es más parecido a nosotros y tiene derecho a los mismos derechos y deberes. Sin segregación socio espacial.

Al final, ¿cuál es el estado actual del POT?

El POT tiene tres etapas. La de formulación, la de concertación ambiental y la de aprobación en el Concejo. Nosotros vamos, en simultáneo, en la etapa de formulación y de concertación. En la tercera semana de enero lo llevaremos a la concertación ambiental con la CAR. La idea es que en marzo, cuando la CAR nos devuelva la revisión, lo mandemos al Consejo Territorial de Planeación Distrital (CTPD) y que ellos nos devuelvan entre abril y mayo. De manera que la Administración entre mayo, junio y julio hará los ajustes y lo presentará al Concejo, que se tomará 90 días para revisarlo.

EL TIEMPO publicó que Bogotá tendrá 30 distritos, recuérdenos para qué son...

Son unidades de planeación. La idea es que las personas no tengan que movilizarse 180 minutos (para llegar al trabajo), como sucede hoy para quienes viven en Engativá o Bosa, sino que puedan moverse en un rango de 30 minutos a un tejido productivo, habitabilidad y equipamientos.



¿Esos distritos acaban con las localidades?

No. Digamos que en un futuro nosotros sí soñamos con que la discusión de la división político-administrativa de Bogotá coincida con la división de planeación de la ciudad. Pero en este momento son independientes: la división político-administrativa (localidades) está ligada al estatuto orgánico y ese es un tema que se discute en el Congreso y en otras instancias; en cambio, el POT tiene como competencia definir la norma urbana de mediano y largo plazo, es decir, el modelo de ocupación territorial.

Los distritos son para lo urbano, pero ¿qué trae el POT para la ruralidad?

Vamos a desarrollar las Unidades de Planeación Rural (UPR): la de los cerros orientales, la de Sumapaz, la del Norte, la del Sur y la de Río Seco, y lo que buscamos es que haya sostenibilidad, buen manejo del riesgo y una articulación entre lo rural, lo urbano y lo regional.

Una pieza fundamental, y la que más genera críticas, es la de vivienda. ¿Cuál es la proyección de vivienda y cómo se va a cubrir?

Una de las metas que nos impusimos es que las proyecciones de hogares y vivienda las íbamos a tomar de la autoridad nacional. El Dane nos dice que, al 2035, vamos a tener 1’037.961 hogares demandando vivienda; si a eso le sumamos los 96.947 del déficit cuantitativo, tenemos un total de 1’134.908 viviendas.



¿Cómo las podemos suplir? Le estamos apuntando a que el 40 o 50 % de esa demanda se responda desde la renovación, proyectos de revitalización urbana de consolidación, y los proyectos desarrollo sean el otro 50 o 60 %.



Planes como Lagos de Torca se mantienen, pero lo vamos a potenciar como distrito, desde su tejido productivo.



Los otros son Ciudad Río y Tunjuelo. Estos tienen una respuesta dependiendo de cómo sale el nuevo mapa de amenaza y de riesgos. Este mapa nos dará la señal de qué es posible hacer en la ZMPA del río Tunjuelo y en la cuenca del río Bogotá.



¿Esos proyectos están suspendidos?

No. Pero las viviendas que se tenían previstas en la administración anterior en Tunjuelo, que eran 60.000, pues definitivamente no, porque podemos responder a esa demanda en otra parte de la ciudad o en renovación o en revitalización. Todo depende de cómo nos vayan a salir los estudios básicos que definen el nivel de amenaza de la zona. Estamos pensando en un promedio de entre 7.000 y 29.000 viviendas, pero nunca 60.000.

¿El tema de los estudios de riesgo no se había resuelto ya? ¿Por qué insistir sobre eso?

Porque, normativamente, cada vez que usted presente un POT tiene que actualizar los mapas de amenaza. Nosotros tenemos los mapas de amenaza desde el año 2004, es una obligación actualizarlos. Claramente, Bogotá con sus inversiones ha logrado hacer mitigaciones de riesgo, pero tenemos que presentar la actualización para saber cómo quedamos en esta zona: si en amenaza baja, media o alta. Pero el nivel de amenaza en sí mismo no dice si se puede hacer o no intervención. Lo que dice es que se requieren estudios para mitigar el riesgo, y el grado y el balance de la calidad de los estudios los define un estudio de detalle.Pero el POT se presenta a la CAR solo con estudios básicos de riesgo.

¿Hay algún cambio de las normas de edificabilidad?

En el POT vamos avanzando en los instrumentos de financiación y gestión. A lo que usted se refiere es a eso: temas como plusvalía, derechos de edificabilidad, reparto de cargas y beneficios son ejemplos de lo que va entrar a financiar el POT. Vamos a revisarlo.



Los distritos, queremos que tengan vitalidad y proximidad... algunos tienen niveles deficitarios de proximidad. Entonces necesitamos que esos distritos puedan llegar a tener esos equilibrios, y eso requiere incentivos. Habrá que jugar con los elementos financieros y de gestión para que al constructor y al promotor les sea interesante participar en la construcción de la ciudad de la proximidad.

Por otra parte, ustedes en el proyecto POT hablan de “actuaciones urbanas integrales” e incluyen nueve piezas. ¿De qué se trata?

El POT es ese sentido de sociedad que se quiere en términos económicos, sociales y ambientales. Nos interesa la sostenibilidad en esas tres dimensiones. Si nosotros no generamos riqueza, no podemos redistribuirla: y necesitamos que el POT potencie económicamente también a la ciudad. Para eso son las operaciones estratégicas, que en este POT se llaman acciones urbanísticas. Uno es del Toberín, donde en el POZ norte necesitamos fortalecer el tejido económico. También está el del aeropuerto, una zona de operación estratégica aprobada en 2019 y que para nosotros es un potenciador de la forma como se articula Bogotá con la región y el nivel nacional e internacional y de todos los temas de revitalización alrededor del aeropuerto. Otro es el de Corabastos, porque tenemos que garantizar un abastecimiento y hacerlo sostenible.



¿Qué viene para el componente regional? A la par del POT se está construyendo la ley orgánica de la Región Metropolitana...

En el Plan de Ordenamiento nuestro uno de los 5 objetivos es articularnos con la región. Identificamos un promedio de 600 proyectos que tenemos en relación con los nueve municipios de borde, los 26 de sabana y los 46 de la cuenca del río Bogotá asociados a temas de movilidad, de estructura ecológica principal regional para que lo que se hace en un municipio en una parte del río no lo dañe otro municipio



Hay también temas de abastecimiento, equipamientos conjuntos y por eso nos hemos apoyado proyectos bisagra: uno es el parque del río Bogotá, para que se incorpore no solo de este lado del río donde está Bogotá sino del lado de la región con los municipios que corresponde.



Por otro lado, la operación estratégica aeropuerto no solo es Bogotá y la localidad de Engativá, sino los municipios de Mosquera, de Madrid...



Y como se hizo a la par POT y PDD ya logramos incorporar 23 metas con proyectos con la región y destinar 5,2 billones de pesos para los proyectos identificados.

ERNESTO CORTÉS Y ANA PUENTES

REDACCIÓN BOGOTÁ